Депутата Бориса Вишневского признали иноагентом

Парламентарий выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и сотрудничал с другими иностранными агентами

30 марта 2024, 09:20, ИА Амител

Борис Вишневский / Кадр из видео: YouTube

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский получил статус иностранного агента, сообщили в Минюсте.

Решение обосновали тем, что Вишневский выступал против СВО, распространял фейки о российской политике, а также участвовал в качестве респондента на предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ площадках и создавал сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц.

Помимо Вишневского, ведомство внесло в реестр адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект "Первый отдел". Вместе с тем в связи с ликвидацией из перечня исключили "Академию по правам человека".

Ранее в марте Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах.