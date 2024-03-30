Депутата Бориса Вишневского признали иноагентом
Парламентарий выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и сотрудничал с другими иностранными агентами
30 марта 2024, 09:20, ИА Амител
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский получил статус иностранного агента, сообщили в Минюсте.
Решение обосновали тем, что Вишневский выступал против СВО, распространял фейки о российской политике, а также участвовал в качестве респондента на предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ площадках и создавал сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц.
Помимо Вишневского, ведомство внесло в реестр адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект "Первый отдел". Вместе с тем в связи с ликвидацией из перечня исключили "Академию по правам человека".
Ранее в марте Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах.
09:39:09 30-03-2024
ещё один из богоизбранных
09:47:31 30-03-2024
Еврей?
10:09:48 30-03-2024
Так по нему видно
11:36:42 30-03-2024
Когда наши пацаны рискуют своей жизнью,эта жизнь придурка никчёмна. Кто не с нами - тот против нас. Это теорема друзья.
14:44:26 30-03-2024
гость (11:36:42 30-03-2024) Когда наши пацаны рискуют своей жизнью,эта жизнь придурка ни... Теорема, как известно, требует доказательства
11:56:34 30-03-2024
А можно власть давать только прохождения детектора лжи который не обманешь. И там добавить вопрос: любишь людей и родину?
18:02:00 30-03-2024
Все, кто тут пишет гадости, хочу напомнить, что депутатом его избрали жители Санкт-Петербурга. Они доверили ему представлять свои интересы. И довольно давно. Я не люблю партию "Яблоко", но честная позиция их депутатов мне близка. Кстати, его политические противники на последних выборах в Заксобрание вели против него грязную игру, засылая однофамильцев, но не помогло.
23:27:00 30-03-2024
Гость (18:02:00 30-03-2024) Все, кто тут пишет гадости, хочу напомнить, что депутатом ег... Избрать-то избрали жители Санкт-Петербурга , а кто бы проверял его пригодность избираться ?