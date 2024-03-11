Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу
Изменения вносят в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ"
11 марта 2024, 20:10, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах. Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения вносят в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ". Информационные ресурсы, которые принадлежат иностранным агентам, рекламировать также запрещается.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев говорил о том, что за нарушение закона физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим – до 500 тысяч.
Авторы инициативы, которыми стали 395 депутатов во главе с Володиным и лидерами всех фракций, кроме "Новых людей", заявили, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
20:22:05 11-03-2024
Отлично:давить надо иностранную агентуру.Ехайте на запад и зарабатывайте.Вам там будут рады как своим.А то присосались как клопы.
21:30:48 11-03-2024
Вон Юлия Навальная даже не иногент,но на данный момент вдова иноагента,уже несколько лет живёт на Западе,горя не знает,вся ухоженная,словно в масле сыр катается,ни в чём себе не отказывает потому что пользу Западу приносит.Даже Байден её обнимал в Овальном кабинете.А это дорогого стоит.
21:37:02 11-03-2024
Гость (21:30:48 11-03-2024) Вон Юлия Навальная даже не иногент,но на данный момент вдова.. Даже Байден её обнимал в Овальном кабинете.
Они разыгрывали историческую сценку "Билли и Моника", но это после обнимашек конечно же.
21:50:04 11-03-2024
Гость (21:37:02 11-03-2024)
Они разыгрывали историческую сценку "Билли и Моника", но эт...
Там ничего такого не получилось по независящим от Джо причинам
22:16:29 11-03-2024
Гость (21:50:04 11-03-2024) Там ничего такого не получилось по независящим от Джо причинам.. И на ДЖОруху бывает проруха. Но Юлька то хотела. Тогда бы о ней точно весь мир узнал, ну кроме аборигенов из австралийской пустыни. P.s. Минусуйте хомячки ололешкины. Женушка вашего кумира даже на похороны не приехала. И на вас ей так же накласть как и вашей закопанной "уму, совести и чести" человечества.
23:03:11 11-03-2024
Проводя Юлю,Джо в задумчивости подошёл к окну и высморкался в платок