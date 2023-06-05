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Депутата ГД могут лишить поста за слова о "потерянном смысле" СВО

Затулин заявил, что пока не видно победных результатов, при этом появился ряд вопросов

05 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Константина Затулина могут лишить поста первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и исключить из фракции "Единой России", пишут "Ведомости".

Напомним, 1 июня Затулин, выступая на форуме "Какая Украина нам нужна?", заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей.

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. По какому из пунктов мы достигли результатов? Ни по одному. Более того, некоторые перестали иметь смысл", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что Россия пока не демонстрирует победных результатов, при этом появился ряд вопросов, которые не решаются. Более того, в состав России включили Запорожскую и Херсонскую области, но так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон оставили.

После такого заявления, как отмечает издание со ссылкой на источники, в "Единой России" начались консультации по поводу высказываний Затулина. В частности, с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров.

"Среди обсуждаемых вариантов – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов", – рассказал изданию один из источников.

Сам Затулин отметил, что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его высказываний.

СВО скандалы Госдума депутаты

Комментарии 13

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Гость

13:10:12 05-06-2023

Псевдопатриотов сложнее вычислить так как говорить они умеют красиво, иногда даже ярче чем настоящие патриоты. Но рано или поздно нутро вылазит наружу.

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Гость

16:10:26 05-06-2023

Гость (13:10:12 05-06-2023) Псевдопатриотов сложнее вычислить так как говорить они умеют... А ты почему еще не на передовой?

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Гость

13:14:43 05-06-2023

Правильно говорит...

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Гость

13:16:23 05-06-2023

Констатировать,,если что-то идёт не так,запрещено? Только одобрямс!? А он поосведомлённее нас будет...

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Гость

13:19:18 05-06-2023

А в чём , объективно, Затулин не прав?

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ой, а что случилось?

13:55:03 05-06-2023

Помню, как он в прошлом году яро топил за мобилизацию. Потом одобрял строительство укреплений на территории РФ в Белгородчине, а не на харьковских землях, например. В последние дни видим, к чему привело.

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Гость

14:34:49 05-06-2023

Из серии " А король то голый" ?

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Дмитрий

15:05:30 05-06-2023

Человек сказал правду, она режет власти глаза? А мы как страусы прячем головы от правды в песок. А жизнь оочень больно накажет...

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Гость

15:20:44 05-06-2023

Затулин постоянно ездит на Донбасс, все видит своими глазами. Помимо этого, как депутат, имеет какие-то свои источники информации. Ранее в либерастическом лагере замечнн не был. Оснований ему не доверять нет.

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Гость

15:46:02 05-06-2023

ловко перекрасился

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Гость

16:11:51 05-06-2023

Ну что поделать, не любят едросы правду слушать! Не привыкли они к ней...

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Гость

16:15:47 05-06-2023

Дмитрий (15:05:30 05-06-2023) Человек сказал правду, она режет власти глаза? А мы как стра... дМИТРИЙ так вытащи свою голову уже из песка! подай голосок

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Марина

17:42:02 06-06-2023

Признание ошибок - первый шаг к их исправлению.

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