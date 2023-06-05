Депутата ГД могут лишить поста за слова о "потерянном смысле" СВО

Затулин заявил, что пока не видно победных результатов, при этом появился ряд вопросов

05 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Константина Затулина могут лишить поста первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и исключить из фракции "Единой России", пишут "Ведомости".

Напомним, 1 июня Затулин, выступая на форуме "Какая Украина нам нужна?", заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей.

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. По какому из пунктов мы достигли результатов? Ни по одному. Более того, некоторые перестали иметь смысл", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что Россия пока не демонстрирует победных результатов, при этом появился ряд вопросов, которые не решаются. Более того, в состав России включили Запорожскую и Херсонскую области, но так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон оставили.

После такого заявления, как отмечает издание со ссылкой на источники, в "Единой России" начались консультации по поводу высказываний Затулина. В частности, с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров.

"Среди обсуждаемых вариантов – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов", – рассказал изданию один из источников.

Сам Затулин отметил, что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его высказываний.