Депутата ГД могут лишить поста за слова о "потерянном смысле" СВО
Затулин заявил, что пока не видно победных результатов, при этом появился ряд вопросов
05 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Константина Затулина могут лишить поста первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и исключить из фракции "Единой России", пишут "Ведомости".
Напомним, 1 июня Затулин, выступая на форуме "Какая Украина нам нужна?", заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей.
"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. По какому из пунктов мы достигли результатов? Ни по одному. Более того, некоторые перестали иметь смысл", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что Россия пока не демонстрирует победных результатов, при этом появился ряд вопросов, которые не решаются. Более того, в состав России включили Запорожскую и Херсонскую области, но так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон оставили.
После такого заявления, как отмечает издание со ссылкой на источники, в "Единой России" начались консультации по поводу высказываний Затулина. В частности, с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров.
"Среди обсуждаемых вариантов – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов", – рассказал изданию один из источников.
Сам Затулин отметил, что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его высказываний.
13:10:12 05-06-2023
Псевдопатриотов сложнее вычислить так как говорить они умеют красиво, иногда даже ярче чем настоящие патриоты. Но рано или поздно нутро вылазит наружу.
16:10:26 05-06-2023
Гость (13:10:12 05-06-2023) Псевдопатриотов сложнее вычислить так как говорить они умеют... А ты почему еще не на передовой?
13:14:43 05-06-2023
Правильно говорит...
13:16:23 05-06-2023
Констатировать,,если что-то идёт не так,запрещено? Только одобрямс!? А он поосведомлённее нас будет...
13:19:18 05-06-2023
А в чём , объективно, Затулин не прав?
13:55:03 05-06-2023
Помню, как он в прошлом году яро топил за мобилизацию. Потом одобрял строительство укреплений на территории РФ в Белгородчине, а не на харьковских землях, например. В последние дни видим, к чему привело.
14:34:49 05-06-2023
Из серии " А король то голый" ?
15:05:30 05-06-2023
Человек сказал правду, она режет власти глаза? А мы как страусы прячем головы от правды в песок. А жизнь оочень больно накажет...
15:20:44 05-06-2023
Затулин постоянно ездит на Донбасс, все видит своими глазами. Помимо этого, как депутат, имеет какие-то свои источники информации. Ранее в либерастическом лагере замечнн не был. Оснований ему не доверять нет.
15:46:02 05-06-2023
ловко перекрасился
16:11:51 05-06-2023
Ну что поделать, не любят едросы правду слушать! Не привыкли они к ней...
16:15:47 05-06-2023
Дмитрий (15:05:30 05-06-2023) Человек сказал правду, она режет власти глаза? А мы как стра... дМИТРИЙ так вытащи свою голову уже из песка! подай голосок
17:42:02 06-06-2023
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