Акт терроризма. Путин высказался об атаке беспилотников на Москву

Киев провоцирует Россию на зеркальные действия

30 мая 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Атака украинских беспилотников на Москву – это акт терроризма. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что система противовоздушной обороны Москвы сработала штатно, однако над чем работать ещё есть. Вместе с тем Киев провоцирует Россию на зеркальные действия.

"Посмотрим, что с этим делать", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что "территорию, называемую Украиной", контролировали люди, руководимые Западом. Киев постепенно стал на путь НАТО, которая является враждебной России организации. Путин напомнил, что альянс обманул Россию, обещая не расширяться на восток, а также пытался притянуть к себе Украину.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений.