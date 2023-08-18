Депутата возмутил рост тарифов ЖКХ за 15 лет гораздо выше инфляции

Инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%

18 августа 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов предложил навести порядок в сфере ЖКХ, пишет "Свободная пресса".

Зюганов отметил, что когда парламентарии спрашивают власти, почему так сильно растут тарифы на ЖКУ, то они начинают ссылаться на инфляцию. Якобы в тарифах заложена только инфляция и больше ничего.

При этом, указывает депутат, с 2005 года по 2020-й инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%. Разница более 60%.

"С чем это связано? Может, какие-то супер-технологии внедряют? К сожалению, так не происходит. Просто там кто-то сидит и прекрасным образом продолжает зарабатывать деньги", - уверен парламентарий.

Кроме того, указал Зюганов, есть огромное количество посредников, которые также влияют на рост тарифов.