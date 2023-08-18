Депутата возмутил рост тарифов ЖКХ за 15 лет гораздо выше инфляции
Инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%
18 августа 2023, 12:28, ИА Амител
Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов предложил навести порядок в сфере ЖКХ, пишет "Свободная пресса".
Зюганов отметил, что когда парламентарии спрашивают власти, почему так сильно растут тарифы на ЖКУ, то они начинают ссылаться на инфляцию. Якобы в тарифах заложена только инфляция и больше ничего.
При этом, указывает депутат, с 2005 года по 2020-й инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%. Разница более 60%.
"С чем это связано? Может, какие-то супер-технологии внедряют? К сожалению, так не происходит. Просто там кто-то сидит и прекрасным образом продолжает зарабатывать деньги", - уверен парламентарий.
Кроме того, указал Зюганов, есть огромное количество посредников, которые также влияют на рост тарифов.
12:37:10 18-08-2023
Это Гена внука уже к дармаедству пристроил?
13:28:56 18-08-2023
Гость (12:37:10 18-08-2023) Это Гена внука уже к дармаедству пристроил? ... Так точно, не на завод же идти к пролетариям. Внучок еще и кандидат в мэры Москвы.
13:29:32 18-08-2023
сейчас опять чего-то примут и еще больше тарифы вырастут
13:38:45 18-08-2023
ЖКХ, это поле чудес для добывания грошей.
13:44:31 18-08-2023
вай ти хоспади возмутился. негодует. ножками топает... а кто это наделал то?
13:47:09 18-08-2023
Если бы оппозиция была из партий приближенных, а то пшик один из подхалимов, и вроде правильно мальчонка говорит, но так противно от лизоблюдства
14:25:52 18-08-2023
Там старый Зюганов горячо выступал по теме СВО. Почему Ленька в Москве, а не в гуще событий?
18:41:21 18-08-2023
Да, да, а Алтайский край впереди планеты всей по повышению ЖКХ. План перевыполнили на 150%. Медальку дадут наверное. Путин подписал 9%, а подняли до 15%....И никто из Думы не подал в суд на самоуправство местных властей.