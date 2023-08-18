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Депутата возмутил рост тарифов ЖКХ за 15 лет гораздо выше инфляции

Инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%

18 августа 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов предложил навести порядок в сфере ЖКХ, пишет "Свободная пресса".

Зюганов отметил, что когда парламентарии спрашивают власти, почему так сильно растут тарифы на ЖКУ, то они начинают ссылаться на инфляцию. Якобы в тарифах заложена только инфляция и больше ничего.

При этом, указывает депутат, с 2005 года по 2020-й инфляция составила 123%, а тарифы выросли на 190%. Разница более 60%.

"С чем это связано? Может, какие-то супер-технологии внедряют? К сожалению, так не происходит. Просто там кто-то сидит и прекрасным образом продолжает зарабатывать деньги", - уверен парламентарий.

Кроме того, указал Зюганов, есть огромное количество посредников, которые также влияют на рост тарифов.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

ЖКХ цены тарифы

Комментарии 8

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Гость

12:37:10 18-08-2023

Это Гена внука уже к дармаедству пристроил?

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Гость

13:28:56 18-08-2023

Гость (12:37:10 18-08-2023) Это Гена внука уже к дармаедству пристроил? ... Так точно, не на завод же идти к пролетариям. Внучок еще и кандидат в мэры Москвы.

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Гость

13:29:32 18-08-2023

сейчас опять чего-то примут и еще больше тарифы вырастут

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Гость

13:38:45 18-08-2023

ЖКХ, это поле чудес для добывания грошей.

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Гость

13:44:31 18-08-2023

вай ти хоспади возмутился. негодует. ножками топает... а кто это наделал то?

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гость

13:47:09 18-08-2023

Если бы оппозиция была из партий приближенных, а то пшик один из подхалимов, и вроде правильно мальчонка говорит, но так противно от лизоблюдства

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Гость

14:25:52 18-08-2023

Там старый Зюганов горячо выступал по теме СВО. Почему Ленька в Москве, а не в гуще событий?

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Гость

18:41:21 18-08-2023

Да, да, а Алтайский край впереди планеты всей по повышению ЖКХ. План перевыполнили на 150%. Медальку дадут наверное. Путин подписал 9%, а подняли до 15%....И никто из Думы не подал в суд на самоуправство местных властей.

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