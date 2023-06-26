Традиционной индексации тарифов не будет, но суммы в квитанциях все равно могут увеличиться

26 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Коммунальные платежи россиян могут увеличиться в 2023 году даже несмотря на то, что традиционной июльской индексации в этот раз не будет. Об этом пишет "Российская газета".

О том, почему "коммуналка" может еще подорожать до конца 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Вырастут ли тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года? Нет. Традиционного повышения тарифов, которое ежегодно проводят 1 июля, на этот раз не будет. Дело в том, что еще в декабре 2022-го цены на ЖКУ в России увеличили внепланово. Следующая индексация произойдет только через год – 1 июля 2024 года.

2 Почему коммунальные платежи россиян могут увеличиться? Как напомнила "РГ" , государство регулирует плату за отопление, газ, свет, вывоз мусора, а также горячую и холодную воду. Но при этом в квитанциях есть и другие графы, которые на федеральном уровне не отслеживаются. Цены на услуги, которые власти не регулируют, могут увеличиваться в любое время. Поэтому суммы в квитанциях и могут увеличиться, пишет издание.

3 Цены на какие коммунальные услуги не регулирует государство? Например, к таким услугам относятся радиоточка, телефон, антенна, плата за содержание и ремонт жилья. Кстати, может подорожать и капремонт. По данным "РГ" , в последнее время во многих регионах страны все чаще говорят о том, что взносы за капремонт нужно срочно повышать.

4 На сколько увеличатся коммунальные платежи в 2023 году? На этот вопрос никто не ответит. Поскольку в каждом регионе и каждом доме статьи расходов отличаются, то и суммы везде будут разные. Пока это лишь теоретическая возможность, что "коммуналка" может подорожать. А будет ли рост цен и на сколько, каждый узнает лишь из своей платежки.