НОВОСТИОбщество

Почему "коммуналка" может подорожать в России до конца 2024 года?

Традиционной индексации тарифов не будет, но суммы в квитанциях все равно могут увеличиться

26 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Коммунальные платежи россиян могут увеличиться в 2023 году даже несмотря на то, что традиционной июльской индексации в этот раз не будет. Об этом пишет "Российская газета".

О том, почему "коммуналка" может еще подорожать до конца 2024 года, – в материале amic.ru.

1

Вырастут ли тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года?

Нет. Традиционного повышения тарифов, которое ежегодно проводят 1 июля, на этот раз не будет. Дело в том, что еще в декабре 2022-го цены на ЖКУ в России увеличили внепланово. Следующая индексация произойдет только через год – 1 июля 2024 года.
2

Почему коммунальные платежи россиян могут увеличиться?

Как напомнила "РГ", государство регулирует плату за отопление, газ, свет, вывоз мусора, а также горячую и холодную воду. Но при этом в квитанциях есть и другие графы, которые на федеральном уровне не отслеживаются.
Цены на услуги, которые власти не регулируют, могут увеличиваться в любое время. Поэтому суммы в квитанциях и могут увеличиться, пишет издание.
3

Цены на какие коммунальные услуги не регулирует государство?

Например, к таким услугам относятся радиоточка, телефон, антенна, плата за содержание и ремонт жилья.
Кстати, может подорожать и капремонт. По данным "РГ", в последнее время во многих регионах страны все чаще говорят о том, что взносы за капремонт нужно срочно повышать.
4

На сколько увеличатся коммунальные платежи в 2023 году?

На этот вопрос никто не ответит. Поскольку в каждом регионе и каждом доме статьи расходов отличаются, то и суммы везде будут разные. Пока это лишь теоретическая возможность, что "коммуналка" может подорожать. А будет ли рост цен и на сколько, каждый узнает лишь из своей платежки.
5

Как получить субсидию на оплату ЖКХ?

Субсидия положена тем, кто тратит на ЖКХ более 22% своих доходов. Как ее оформить и какие еще существуют коммунальные льготы, читайте в материале amic.ru.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кому положены компенсации и субсидии на оплату ЖКХ и как их получить?

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НОВОСТИОбщество
ЖКХ тарифы

Комментарии 11

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Гость

14:10:06 26-06-2023

"не мытьем, так катаньем"

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Гость

14:16:18 26-06-2023

Ну опять поехало, только кошелек держи!

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Гость

14:16:35 26-06-2023

покачену

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Гость

14:32:05 26-06-2023

минусует человек из администрации с отдела цен и тарифов?

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Гость

14:33:33 26-06-2023

Лишь бы лодку раскачивать.

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Гость

15:01:22 26-06-2023

Когда у них харя треснет от наживы ?

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Гость

15:05:59 26-06-2023

а зачем вам деньги? государству нужнее.

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Гость

15:38:14 26-06-2023

Коммуналка это такая труба для перекачки денег из карманов народа к олигархам, поэтому она будет расти и расти.

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Гость

18:41:50 26-06-2023

Гость (15:38:14 26-06-2023) Коммуналка это такая труба для перекачки денег из карманов н... ... А то у вас денег мало прям!

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Гость

19:46:57 26-06-2023

почему повысится - потому что нет совести совсем у нашего правительства, только что о единстве народа кричали и тут же давайте людям жизнь усложним.

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Гость

21:42:53 26-06-2023

Российская газета не каркай.

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