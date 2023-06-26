Почему "коммуналка" может подорожать в России до конца 2024 года?
Традиционной индексации тарифов не будет, но суммы в квитанциях все равно могут увеличиться
26 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Коммунальные платежи россиян могут увеличиться в 2023 году даже несмотря на то, что традиционной июльской индексации в этот раз не будет. Об этом пишет "Российская газета".
О том, почему "коммуналка" может еще подорожать до конца 2024 года, – в материале amic.ru.
1
Вырастут ли тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 года?
Нет. Традиционного повышения тарифов, которое ежегодно проводят 1 июля, на этот раз не будет. Дело в том, что еще в декабре 2022-го цены на ЖКУ в России увеличили внепланово. Следующая индексация произойдет только через год – 1 июля 2024 года.
2
Почему коммунальные платежи россиян могут увеличиться?
Как напомнила "РГ", государство регулирует плату за отопление, газ, свет, вывоз мусора, а также горячую и холодную воду. Но при этом в квитанциях есть и другие графы, которые на федеральном уровне не отслеживаются.
Цены на услуги, которые власти не регулируют, могут увеличиваться в любое время. Поэтому суммы в квитанциях и могут увеличиться, пишет издание.
3
Цены на какие коммунальные услуги не регулирует государство?
Например, к таким услугам относятся радиоточка, телефон, антенна, плата за содержание и ремонт жилья.
Кстати, может подорожать и капремонт. По данным "РГ", в последнее время во многих регионах страны все чаще говорят о том, что взносы за капремонт нужно срочно повышать.
4
На сколько увеличатся коммунальные платежи в 2023 году?
На этот вопрос никто не ответит. Поскольку в каждом регионе и каждом доме статьи расходов отличаются, то и суммы везде будут разные. Пока это лишь теоретическая возможность, что "коммуналка" может подорожать. А будет ли рост цен и на сколько, каждый узнает лишь из своей платежки.
5
Как получить субсидию на оплату ЖКХ?
Субсидия положена тем, кто тратит на ЖКХ более 22% своих доходов. Как ее оформить и какие еще существуют коммунальные льготы, читайте в материале amic.ru.
14:10:06 26-06-2023
"не мытьем, так катаньем"
14:16:18 26-06-2023
Ну опять поехало, только кошелек держи!
14:16:35 26-06-2023
покачену
14:32:05 26-06-2023
минусует человек из администрации с отдела цен и тарифов?
14:33:33 26-06-2023
Лишь бы лодку раскачивать.
15:01:22 26-06-2023
Когда у них харя треснет от наживы ?
15:05:59 26-06-2023
а зачем вам деньги? государству нужнее.
15:38:14 26-06-2023
Коммуналка это такая труба для перекачки денег из карманов народа к олигархам, поэтому она будет расти и расти.
18:41:50 26-06-2023
Гость (15:38:14 26-06-2023) Коммуналка это такая труба для перекачки денег из карманов н... ... А то у вас денег мало прям!
19:46:57 26-06-2023
почему повысится - потому что нет совести совсем у нашего правительства, только что о единстве народа кричали и тут же давайте людям жизнь усложним.
21:42:53 26-06-2023
Российская газета не каркай.