Турция подготовила списки товаров, запрещённых для ввоза в Россию

К отправке запрещена произведённая в любой другой стране продукция

21 марта 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Турции составили перечень товаров, запрещённых для ввоза в Россию со своей стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Турецкое правительство передало компаниям список запрещённых зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с 1 марта", – отмечает издание.

К отправке запрещены произведённые в любой другой стране товары. При этом ограничения не применимы, если товар сделан в Турции с использованием зарубежных частей.

Агентство уточняет, что Турция таким образом пытается балансировать между поддержкой Украины и противостоянием антироссийским санкциям.