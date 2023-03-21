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Турция подготовила списки товаров, запрещённых для ввоза в Россию

К отправке запрещена произведённая в любой другой стране продукция

21 марта 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Турции составили перечень товаров, запрещённых для ввоза в Россию со своей стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Турецкое правительство передало компаниям список запрещённых зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с 1 марта", – отмечает издание.

К отправке запрещены произведённые в любой другой стране товары. При этом ограничения не применимы, если товар сделан в Турции с использованием зарубежных частей.

Агентство уточняет, что Турция таким образом пытается балансировать между поддержкой Украины и противостоянием антироссийским санкциям.

Комментарии 8

  • Ответ должен быть семитричный. По другому это измена Родины. Он и так нагрел на нас руки на сотни миллиардов долларов нам во вред.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Тогда некоторые помидоры из Турции Россия не сможет покупать, вдруг их вырастили в Болгарии, нам придется делать экспертизу, а это долго, они могут пропасть
    22 марта, Гость   Ответить
  • Выходит, зря зерновую сделку продляли? Недостаточно умаслили друга-эрдогана...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Может друг Эрдоган это согласовал, официально запретил, а контрабандой пообещал. Чтобы гегемона развести. Восток дело токое
    22 марта, Гость   Ответить
  • ахаха. эрдоган вновь жжет
    22 марта, Гость   Ответить
  • клоун, что он жжет то? сделанное в туретчине он как продавал, так и будет продавать
    22 марта, Гость   Ответить
  • сделанное в туретчине он как продавал, так и будет продавать ***** Более того, даже сделанное в Европе продавали, продают, и будут продавать. Забанены только пиндосские товары.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Не все от него зависит, скоро у него выборы, зерновая сделка только до выборов, там опять будут переговоры. Все меняется и все сейчас зависит от результатов СВО
    22 марта, Гость   Ответить
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