Депутатов Госдумы заставят чаще встречаться с избирателями
Потому что у народных избранников есть возможность чаще быть ближе к народу
20 февраля 2024, 11:14, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов чаще встречаться с избирателями, чтобы быть в курсе проблем людей, пишет "Парламентская газета".
Володин предложил изменить норму регламента палаты, в соответствии с которой депутаты будут встречаться с избирателями "не реже раза в месяц" вместо "не реже чем раз в полгода".
Он уточнил, что каждый месяц депутаты находятся в регионах в течение недели, поэтому у них есть возможность ежемесячно встречаться с избирателями.
"Встреч с избирателями раз в полгода недостаточно, для того чтобы быть в курсе всех вопросов и проблем, которые беспокоят граждан", – подчеркнул спикер ГД.
11:55:47 20-02-2024
А смысл? Депутаты давно не являются представителями граждан, да и парламент - не место для дискуссий. Если депутат голосует как ему прикажет АП, а не как завещают граждане - смысл ему с ними встречаться? Они и боятся это делать, вместо себя к гражданам всякие общественные палатки подсовывают... Цирк!
14:17:25 20-02-2024
Гость (11:55:47 20-02-2024) А смысл? Депутаты давно не являются представителями граждан,... Один депутат из ЕР высказался против пенсионной реформы. И где он?
12:34:48 20-02-2024
А раньше депутаты работали среди простых людей. И иногда ездили в Москву на заседания...
15:56:01 20-02-2024
Позитивная новость! Будем чаще встречаться! Кто за? Как часто?
17:22:20 20-02-2024
Ещё вопрос - найдут ли депутаты своих "избирателей"?
17:29:53 20-02-2024
Гостья (17:22:20 20-02-2024) Ещё вопрос - найдут ли депутаты своих "избирателей"? ... +100500 сейчас большая часть татупедов по спискам проскальзывает... о проблемах тех, кто его "выбрал", они даже не слышали