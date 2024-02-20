Депутатов Госдумы заставят чаще встречаться с избирателями

Потому что у народных избранников есть возможность чаще быть ближе к народу

20 февраля 2024, 11:14, ИА Амител

Госдума России / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов чаще встречаться с избирателями, чтобы быть в курсе проблем людей, пишет "Парламентская газета".

Володин предложил изменить норму регламента палаты, в соответствии с которой депутаты будут встречаться с избирателями "не реже раза в месяц" вместо "не реже чем раз в полгода".

Он уточнил, что каждый месяц депутаты находятся в регионах в течение недели, поэтому у них есть возможность ежемесячно встречаться с избирателями.