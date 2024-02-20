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Депутатов Госдумы заставят чаще встречаться с избирателями

Потому что у народных избранников есть возможность чаще быть ближе к народу

20 февраля 2024, 11:14, ИА Амител

Госдума России / Фото: duma.gov.ru
Госдума России / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов чаще встречаться с избирателями, чтобы быть в курсе проблем людей, пишет "Парламентская газета".

Володин предложил изменить норму регламента палаты, в соответствии с которой депутаты будут встречаться с избирателями "не реже раза в месяц" вместо "не реже чем раз в полгода".

Он уточнил, что каждый месяц депутаты находятся в регионах в течение недели, поэтому у них есть возможность ежемесячно встречаться с избирателями.

"Встреч с избирателями раз в полгода недостаточно, для того чтобы быть в курсе всех вопросов и проблем, которые беспокоят граждан", – подчеркнул спикер ГД.

Фото: duma-barnaul.ru

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НОВОСТИОбщество
Госдума депутаты

Комментарии 6

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Гость

11:55:47 20-02-2024

А смысл? Депутаты давно не являются представителями граждан, да и парламент - не место для дискуссий. Если депутат голосует как ему прикажет АП, а не как завещают граждане - смысл ему с ними встречаться? Они и боятся это делать, вместо себя к гражданам всякие общественные палатки подсовывают... Цирк!

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Гость

14:17:25 20-02-2024

Гость (11:55:47 20-02-2024) А смысл? Депутаты давно не являются представителями граждан,... Один депутат из ЕР высказался против пенсионной реформы. И где он?

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Гость

12:34:48 20-02-2024

А раньше депутаты работали среди простых людей. И иногда ездили в Москву на заседания...

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гость

15:56:01 20-02-2024

Позитивная новость! Будем чаще встречаться! Кто за? Как часто?

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Гостья

17:22:20 20-02-2024

Ещё вопрос - найдут ли депутаты своих "избирателей"?

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Гость

17:29:53 20-02-2024

Гостья (17:22:20 20-02-2024) Ещё вопрос - найдут ли депутаты своих "избирателей"? ... +100500 сейчас большая часть татупедов по спискам проскальзывает... о проблемах тех, кто его "выбрал", они даже не слышали

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