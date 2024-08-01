Депутатов призвали публично отчитываться о своей работе

Отчет должен содержать наиболее значимые инициативы, число приемов граждан, обращений, ответов и депутатских запросов

01 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал коллег на всех уровнях представить по итогам весенней и осенней сессий публичный отчет перед избирателями о проделанной работе, пишет "Парламентская газета".

"По итогам этой сессии перед избирателями отчитаются все депутаты, избранные от ЛДПР. И это не разовая пиар-акция перед выборами. Так будет каждую сессию. Предлагаем эту практику применять и депутатам всех остальных фракций Государственной Думы", – заявил лидер ЛДПР.

Он подчеркнул, что открытость депутатов – важнейший фактор в доверии к деятельности Госдумы.

Таким образом, представляющие ЛДПР депутаты и сенаторы должны будут дважды в год отчитываться перед избирателями. Причем на всех уровнях: местном, региональном и федеральном.

Отчет должен содержать наиболее значимые инициативы, количество личных приемов граждан, число обращений и ответы на них, а также число депутатских запросов в органы власти. Такой отчет должен предоставляться избирателям либо в ходе прямого общения, либо онлайн – через СМИ или соцсети.