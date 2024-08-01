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Володин объяснил россиянам, в чем сила Госдумы

А также напомнил, какая партия в стране самая главная

01 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin
Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общая работа над улучшением благополучия граждан – это и есть сила российского парламента, пишет "Парламентская газета".

Володин отметил, что депутаты работают сообща, когда дело касается укрепления мощи страны, повышения благосостояния граждан, наведения порядка. Он подчеркнул, что народные избранники не соревнуются, несмотря на свои политические принадлежности.

"И в этом сила Государственной Думы, парламента. В тяжелое время особенно мы должны сделать все, чтобы быть вместе и понимать, что главная партия для нас – это страна", – заключил Володин.

Госдума

Комментарии 19

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Гость

12:15:55 01-08-2024

Особенно рассмешило "повышения благосостояния граждан",самому то не смешно,жируете,а народ за быдло считаете.

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Гость

15:20:11 01-08-2024

Гость (12:15:55 01-08-2024) Особенно рассмешило "повышения благосостояния граждан",самом... это вы не правы. Чем больше зарплата депутата, тем выше средняя зарплата по стране. Такой вот вклад.

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Гость

12:18:40 01-08-2024

когда приходится рассказывать зачем твоя работа нужна и в чём её сила, то значит, что что-то с это работой не так.

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Гость

12:19:24 01-08-2024

Ну не в правде же....

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гражданин

12:22:23 01-08-2024

Очень сильно улучшили благополучие, я даже не выдержал

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RUSSKIY

12:23:01 01-08-2024

Работа над улучшением благополучия граждан это точно. Особенно, если эти граждане - депутаты и министры с замами.

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Петюня

12:33:22 01-08-2024

Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобных поселках? Откуда взяты деньги?

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Гость

13:10:27 01-08-2024

Петюня (12:33:22 01-08-2024) Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобн... Как это "откуда"? Из "повышенного благосостояния граждан", вестимо)

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RUSSKIY

15:02:21 01-08-2024

Петюня (12:33:22 01-08-2024) Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобн... Примерно один. Т.е. Рублёвка оценивается примерно в 30 триллионов и годовой бюджет России чуть больше 30 триллионов. Так что не сильно она дорогая ;-)

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Бабайка

12:52:17 01-08-2024

Молчал бы лучше...

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Гость

13:03:54 01-08-2024

Читаю и слёзы счастья невольно катятся. Какая же благодать, что кто-то, кого ты лично даже не знаешь. Жизнь свою тратит на заботу о тебе.
Это ведь он говорил, что его мать пенсионерка сама заработала на пентхаус за полтора ярда. Что это если не проявление заботы о ближнем и пожилых людях в целом?
Скоро все так заживём!

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Мусик

16:24:52 01-08-2024

Гость (13:03:54 01-08-2024) Читаю и слёзы счастья невольно катятся. Какая же благодать, ... только лучшие из лучших, достойнейшие из достойнейшых,
ибо всех - много.
а всего - мало.

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гость

13:07:41 01-08-2024

А также напомнил, какая партия в стране самая главная - т.е запугивает. И напоминает, чтоб рты и не думали открывать.......а то его воздухом дышать вздумали.

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Гость

13:27:17 01-08-2024

А чего можно было ожидать иного от Володина? Что он скажет, что не всегда понимает зачем и почему Дума поступает так, а не иначе? Он просто не мог иного сказать) Его тогда выпнут за профнепригодность) Да любого политика спроси - он тебе столько аргументов за себя накидает)

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Гость

16:03:36 01-08-2024

"Какой народ - такие и бояре,
И нечего на зеркало пенять."

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гость

17:07:24 01-08-2024

Гость (16:03:36 01-08-2024) "Какой народ - такие и бояре,И нечего на зеркало пенять.... ага,еще напишите что вы сами их выбирали

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Гость

20:52:42 01-08-2024

Гость (16:03:36 01-08-2024) "Какой народ - такие и бояре,И нечего на зеркало пенять.... Не надо оскорблять народ, сравнивая его со всяким сбродом...

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Гость

21:01:12 01-08-2024

Во всей красе эта забота проявится, когда начнется отопительный сезон. А что там говорил С. Лавров?

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Гость

12:49:21 02-08-2024

Если народ видит все это безобразие, и ничего не пытается изменить, значит его все устраивает.

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