Володин объяснил россиянам, в чем сила Госдумы
А также напомнил, какая партия в стране самая главная
01 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общая работа над улучшением благополучия граждан – это и есть сила российского парламента, пишет "Парламентская газета".
Володин отметил, что депутаты работают сообща, когда дело касается укрепления мощи страны, повышения благосостояния граждан, наведения порядка. Он подчеркнул, что народные избранники не соревнуются, несмотря на свои политические принадлежности.
"И в этом сила Государственной Думы, парламента. В тяжелое время особенно мы должны сделать все, чтобы быть вместе и понимать, что главная партия для нас – это страна", – заключил Володин.
12:15:55 01-08-2024
Особенно рассмешило "повышения благосостояния граждан",самому то не смешно,жируете,а народ за быдло считаете.
15:20:11 01-08-2024
Гость (12:15:55 01-08-2024) Особенно рассмешило "повышения благосостояния граждан",самом... это вы не правы. Чем больше зарплата депутата, тем выше средняя зарплата по стране. Такой вот вклад.
12:18:40 01-08-2024
когда приходится рассказывать зачем твоя работа нужна и в чём её сила, то значит, что что-то с это работой не так.
12:19:24 01-08-2024
Ну не в правде же....
12:22:23 01-08-2024
Очень сильно улучшили благополучие, я даже не выдержал
12:23:01 01-08-2024
Работа над улучшением благополучия граждан это точно. Особенно, если эти граждане - депутаты и министры с замами.
12:33:22 01-08-2024
Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобных поселках? Откуда взяты деньги?
13:10:27 01-08-2024
Петюня (12:33:22 01-08-2024) Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобн... Как это "откуда"? Из "повышенного благосостояния граждан", вестимо)
15:02:21 01-08-2024
Петюня (12:33:22 01-08-2024) Сколько годовых бюджетов страны в Рублевке? Сколько в подобн... Примерно один. Т.е. Рублёвка оценивается примерно в 30 триллионов и годовой бюджет России чуть больше 30 триллионов. Так что не сильно она дорогая ;-)
12:52:17 01-08-2024
Молчал бы лучше...
13:03:54 01-08-2024
Читаю и слёзы счастья невольно катятся. Какая же благодать, что кто-то, кого ты лично даже не знаешь. Жизнь свою тратит на заботу о тебе.
Это ведь он говорил, что его мать пенсионерка сама заработала на пентхаус за полтора ярда. Что это если не проявление заботы о ближнем и пожилых людях в целом?
Скоро все так заживём!
16:24:52 01-08-2024
Гость (13:03:54 01-08-2024) Читаю и слёзы счастья невольно катятся. Какая же благодать, ... только лучшие из лучших, достойнейшие из достойнейшых,
ибо всех - много.
а всего - мало.
13:07:41 01-08-2024
А также напомнил, какая партия в стране самая главная - т.е запугивает. И напоминает, чтоб рты и не думали открывать.......а то его воздухом дышать вздумали.
13:27:17 01-08-2024
А чего можно было ожидать иного от Володина? Что он скажет, что не всегда понимает зачем и почему Дума поступает так, а не иначе? Он просто не мог иного сказать) Его тогда выпнут за профнепригодность) Да любого политика спроси - он тебе столько аргументов за себя накидает)
16:03:36 01-08-2024
"Какой народ - такие и бояре,
И нечего на зеркало пенять."
17:07:24 01-08-2024
Гость (16:03:36 01-08-2024) "Какой народ - такие и бояре,И нечего на зеркало пенять.... ага,еще напишите что вы сами их выбирали
20:52:42 01-08-2024
Гость (16:03:36 01-08-2024) "Какой народ - такие и бояре,И нечего на зеркало пенять.... Не надо оскорблять народ, сравнивая его со всяким сбродом...
21:01:12 01-08-2024
Во всей красе эта забота проявится, когда начнется отопительный сезон. А что там говорил С. Лавров?
12:49:21 02-08-2024
Если народ видит все это безобразие, и ничего не пытается изменить, значит его все устраивает.