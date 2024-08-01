Володин объяснил россиянам, в чем сила Госдумы

А также напомнил, какая партия в стране самая главная

01 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общая работа над улучшением благополучия граждан – это и есть сила российского парламента, пишет "Парламентская газета".

Володин отметил, что депутаты работают сообща, когда дело касается укрепления мощи страны, повышения благосостояния граждан, наведения порядка. Он подчеркнул, что народные избранники не соревнуются, несмотря на свои политические принадлежности.