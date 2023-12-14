Депутаты АКЗС одобрили кандидатуру Дешевых на пост главы Минэконома

Его кандидатуру на предновогодней сессии АКЗС поддержали большинством голосов

14 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новым вице-губернатором, министром экономического развития региона, как и предполагалось, станет Евгений Дешевых. Его назначение на сессии АКЗС 14 декабря депутаты поддержали большинством голосов. Официально чиновник займет пост после соответствующего распоряжения главы региона.

Отметим, что должность главы Министерства экономического развития, как и министра финансов (оба одновременно являются и зампредами), кроме прочих процедур, должна пройти этап согласования с АКЗС. Первого депутаты одобрили на октябрьской сессии, второго – сегодня, 14 декабря. Дешевых поддержали 56 депутатов из 57 присутствовавших на заседании. Один человек воздержался от голосования.

Выступая перед собравшимися, министр назвал основные принципы, которых будет придерживаться на новом посту. Это "сплоченная работа в команде губернатора, тесное взаимодействие с бизнесом и депутатским корпусом на благо жителей региона".

Что известно о новом министре экономики Алтайского края?

Евгению Дешевых 52 года. В 1994 году получил специальность "инженер-электрик" в АлтГТУ, там же прошел обучение на факультете информационных технологий и бизнеса. В 2002 году отучился по специальности "государственное и муниципальное управление" в АлтГУ. Начинал работать учеником слесаря механосборочных работ на Алтайском приборостроительном заводе им. 50-летия СССР. С сентября 1994 по декабрь 2006 года работал в должности экономиста в коммерческих организациях Барнаула.

В 2007 году Евгений Дешевых возглавил КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр". В августе 2010 года получил пост начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. А в ноябре 2018-го возглавил краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности. Женат, воспитывает дочь.