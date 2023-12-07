Имя нового депутата, который будет отстаивать в АКЗС интересы Железнодорожного района Барнаула, станет известно в сентябре 2024 года

07 декабря 2023, 07:05, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское Заксобрание проведет дополнительные выборы по округу № 21, интересы которого в краевом парламенте отстаивал Иван Нифонтов, недавно возглавивший региональный Минспорт. Они состоятся во второе воскресенье сентября 2024 года, сообщили amic.ru в краевом избиркоме.

Почему АКЗС проведет дополнительные выборы

Поскольку Иван Нифонтов шел на выборы по одномандатному округу (№ 21, входит часть Железнодорожного района Барнаула), а не по партсписку, то в случае досрочного освобождения мандата Заксобрание должно провести дополнительные выборы депутата. И сделать это можно, согласно краевому кодексу о выборах, только если до окончания срока действия созыва парламента остается не менее года. Поскольку срок нынешнего созыва истекает только в 2026 году – дополнительным выборам быть. Голосовать за нового депутата будут 8 сентября 2024 года.

Напомним, вместе с единороссом Иваном Нифонтовым по округу № 21 шли: депутат АКЗС, экс-кандидат в губернаторы Евгения Боровикова (СРЗП, набрала 25,47%), Дмитрий Гришин (КПРФ, набрал 24,5%), Алексей Граф (ЛДПР, получил 8,28%), Андрей Ткаченко ("Яблоко", получил 5,14%). Явка по округу составила 35,42%.

Примечательно, что по итогам выборов 2021 года интересы Железнодорожного района Барнаула (округ № 21) в АКЗС отправились отстаивать сразу два депутата. Это – Иван Нифонтов (его лишат полномочий на "предновогодней" сессии АКЗС в связи с переходом в Минспорт). И социалистка Евгения Боровикова, которая проиграла Нифонтову по одномандатному округу, но все же получила заветный мандат по партсписку. Отметим, что часть Железнодорожного района Барнаула также входит в 39-й округ Госдумы, по которому осенью 2021 года избрался единоросс Даниил Бессарабов.

Минус один

Кто заявится на дополнительные выборы осенью 2024 года, пока информации нет – ни одна партия не говорила о намерении выдвигать своего кандидата. Как показывает практика, итоговые списки претендентов на депутатское кресло становятся известны весной, перед стартом избирательной кампании.

Ну а до выборов (с учетом выбывшего из стана единороссов Нифонтова) фракция ЕР в региональном парламенте будет работать в составе 33 человек (напомним, для принятия закона необходимо получить 35 голосов, то есть для большинства "Единой России" не хватает двух депутатов).

При этом по итогам выборов 2021 года мандаты в АКЗС распределились так:

"Единая Россия" – 31 мандат (12 избрались по партспискам, 19 – по одномандатным округам);

КПРФ – 24 мандата (9 – по партспискам, 15 – по округам);

"Справедливая Россия – За правду" – 5 мандатов (все – по партспискам);

ЛДПР – 4 мандата (все – по партспискам);

"Коммунисты России" – 4 мандата (все – по партспискам).

За два с лишним года действия созыва стан единороссов расширился с 31 до 34 человек. Первое пополнение в команде произошло в феврале 2023 года, когда в ходе дополнительных выборов, объявленных в связи со смертью коммуниста Петра Тютюнникова, был избран Дмитрий Беляев. А в течение года фракция ЕР обзавелась еще двумя депутатами. Это коммунисты Дмитрий Рождественский и вернувшийся с СВО Владимир Громов, разорвавшие связи с КПРФ и примкнувшие к "Единой России".

И они – не единственные, кто в этом созыве решил попрощаться с коммунистическим объединением: по такому же пути пошли Евгений Хорошилов и Вячеслав Лаптев. Первый даже при желании не может покинуть фракцию КПРФ, так как избран по партсписку, а второй будет работать как независимый депутат. Также в прошлом году из парламентской ячейки КПРФ со скандалом, связанным с голосованием по бюджету, исключили Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву. Сейчас фракция КПРФ насчитывает 18 человек.