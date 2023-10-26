Также он занял пост зампреда правительства

26 октября 2023, 12:32, ИА Амител

Данил Ситников / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новым министром финансов и заместителем председателя правительства Алтайского края стал Данил Ситников. На эту должность его предложил губернатор региона Виктор Томенко, а согласовали депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 26 октября.

Как голосовали за нового министра?

За назначение Ситникова проголосовали единогласно, все 60 депутатов, присутствующих на заседании.

Старейший депутат АКЗС, единоросс Александр Лазарев назвал его скромным, порядочным и очень умным человеком, первоклассным специалистом, который много сделал для развития региона. Положительно его работу оценивает и депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов: с Минфином выстроен конструктивный диалог, но социалисту хотелось бы еще более лояльного отношения к инициативам разных фракций. А депутат от фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов напомнил, что при победе их кандидата на выборах губернатора, уж кого-кого, а Ситникова они в свою команду бы взяли, "потому что он достойный человек и профессионал своего дела".

Поддержала министра и ЛДПР. Глава фракции Владимир Семенов, кроме всего прочего, оценил и его навыки как руководителя такого важного министерства.

"Мы также отмечаем поворот в сторону муниципальных образований, новый виток развития программы поддержки местных инициатив и большую работу по денежному содержанию на муниципальном уровне", – подытожил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Сам Ситников, выступая перед депутатами, отметил, что в крае реализуется последовательная экономическая политика, и обозначил ключевые показатели развития региона.

"Мы работаем", – заверил Ситников.

Кто такой Данил Ситников?

Данил Ситников родился в 1976 году в Барнауле. Имеет высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. В краевом Минфине работает с 1999 года, а должность министра занимает с 2019 года.

Почему его переназначали?

Переназначали не только его, но и всех членов правительства. Весь кабмин ушел в отставку, как того и требует закон, после переизбрания губернатором Виктора Томенко в сентябре 2023 года. Глава региона назначил уже большую часть нового правительства. Но такие должности, как министр финансов и глава Министерства экономического развития (оба одновременно являются и зампредами), кроме прочих процедур должны пройти этап согласования с АКЗС.

Любопытно, что главу Минэкономразвития депутаты на этой сессии не назначают. И вообще, по данным инсайдера amic.ru в правительстве, этот пост вместо Анатолия Нагорнова может занять другой человек.

Остальные шесть из восьми заместителей губернатора назначены ранее. Это Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Игорь Степаненко и Иван Кибардин. Все они работали на этих постах и в предыдущем составе.