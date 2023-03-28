Депутаты АКЗС попросят Госдуму поменять правила доплаты к пенсии за сельский стаж

Сейчас главное условие для дополнительной выплаты – это место жительства пенсионера

28 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС планируют обратиться в Госдуму с предложением назначать повышенную доплату к пенсии за сельский стаж вне зависимости от места жительства пенсионера. Инициативу обсудят на сессию краевого парламента 30 марта.

"Сейчас повышенная доплата к пенсии за сельский стаж назначается пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности. Её размер составляет 1891 рубль в месяц. Эта норма закреплена в федеральном законе "О страховых пенсиях", – уточняет пресс-служба АКЗС.

Несколько лет назад в федеральный закон внесли изменения, согласно которым при переезде пенсионера из села в город повышенная доплата к пенсии сохраняется. Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Однако пенсионеры, которые переехали в город и только после этого обратились за назначением доплаты за сельский стаж, по-прежнему не могут получать повышенную надбавку к пенсии. Поэтому многие из них вынуждены прописываться в сельской местности.

Краевые парламентарии предлагают отменить ограничение о проживании в сельской местности и назначать повышенную доплату к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве.