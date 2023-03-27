Депутатские декларации, ДЭГ и отчёт полицейского. Как пройдёт мартовская сессия АКЗС

Всего в повестку заседания включили 20 вопросов

27 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ближайшая сессия АКЗС, которая состоится 30 марта, открывает череду ежегодных отчётов перед депутатами. Первыми с докладами выступят краевой омбудсмен Борис Ларин и руководитель регионального главка полиции Андрей Подолян. Народные избранники также дополнят Кодекс о выборах, для того чтобы использовать ДЭГ (хотя его судьба до сих пор остаётся неясной) и смягчат правила, касающиеся декларирования доходов. Что ещё интересного произойдёт на ближайшей сессии Алтайского Заксобрания – читайте в обзоре amic.ru.

Древесина для семей мобилизованных

Депутаты готовы принять законопроект о том, что семьям мобилизованных в Алтайском крае смогут выдавать льготную деловую древесину без очереди. Сейчас действующий закон "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" даёт право жителям региона закупить по сниженным ценам деловую древесину для собственных нужд: на строительства жилого дома – 70 "кубов", на ремонт дома или надворных построек – 15 "кубов".

После принятия поправок с заявлением на получение деловой древесины вне очереди смогут обратиться мобилизованные, добровольцы или члены их семей. Одно из необходимых условий – право собственности на земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а также разрешение на строительство. Кроме того, они должны постоянно проживать на территории Алтайского края.

Сейчас аналогичная мера поддержки предусмотрена для тех, кто потерял жильё в результате пожаров и стихийных бедствий.

Отчитываться за доходы станет проще

Ещё на сессии депутаты упростят декларирование доходов и имущества для самих себя. Отчитываться народным избранникам нужно будет только после выборов или если покупка превышает доход за три года. Это коснётся только тех депутатов АКЗС, кто не получает зарплату за работу в парламенте.

Такие депутаты будут предоставлять сведения о доходах и имуществе в течение четырёх месяцев со дня избрания. А также если они приобрели недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую доход за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

На сайте АКЗС будет размещаться обобщённая информация о представлении депутатами сведений о доходах и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Прогулял – сдавай мандат

На сессии АКЗС может расширить перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий. Например, если народный избранник отсутствовал на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, это станет поводом для аннулирования мандата.

Правда, будет сделано одно исключение. В связи с проведением СВО прохождение депутатом военной службы и участие в добровольческих формированиях предлагается считать уважительной причиной отсутствия на сессии. Сейчас в рядах АКЗС такой депутат есть – коммунист Владимир Громов ещё в феврале ушёл на СВО добровольцем.

"Мы будем принимать решение, и, думаю, оно будет единогласным, что участие в СВО является для депутата уважительной причиной не посещать сессию. В таких случаях статус депутата АКЗС у военнослужащего будет сохраняться", – подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко.

По действующему закону досрочное прекращение полномочий депутата предусмотрено в случаях смерти, сложения полномочий, признания недееспособным или ограниченно дееспособным, вступления в силу обвинительного приговора суда, выезда за пределы РФ для постоянного жительства, прекращения гражданства РФ или наличия иностранного гражданства, наличия счетов и вкладов в иностранных банках.

ДЭГ закрепят документально

Депутаты внесут изменения в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах. В первую очередь будет регламентирован порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на территории Алтайского края. При этом решение об использовании ДЭГ нужно будет согласовывать с Центризбиркомом. Пока Алтайский край заявку на использование ДЭГ в ходе выборов губернатора нынешней осенью не подавал, но в теории такая возможность всё ещё остаётся.

"Федеральный закон, который установил единые правила дистанционного электронного голосования по всей стране, был принят в марте 2022 года. Соответственно, эта норма уже действует. Алтайский край, как и другие регионы страны, обязан привести своё законодательство в соответствие с федеральным и обеспечить такую возможность для жителей", – рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Добавка к пенсии

Депутаты краевого парламента собираются повторно направить обращение в Госдуму с просьбой внести изменения в ФЗ "О страховых пенсиях". "Мы считаем, что граждане, отработавшие в сельской местности 30 лет и достигшие пенсионного возраста, должны получать положенную им по закону фиксированную надбавку к пенсии, даже если они по каким-то причинам переехали жить в город", – пояснил председатель Заксобрания Александр Романенко.

Подробный репортаж с первой весенней сессии АКЗС читайте на amic.ru в четверг, 30 марта.