Депутаты АКЗС предложили автоматически оповещать пчеловодов о химобработке полей

Инициативу Заксобрания направят в Госдуму

29 марта 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Госдума одобрила в первом чтении поправки в ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации". Речь идет об установлении сроков оповещения аграриями пчеловодов по обработке посевов пестицидами и агрохимикатами. Краевые депутаты предложили дополнительные меры, в частности, чтобы оповещение стало автоматическим.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серов напомнил, что поправки в федеральный закон о пчеловодстве были инициированы Заксобранием в 2021 году. Парламент региона тогда направил в Госдуму инициативу, касающуюся конкретных сроков оповещения аграриями пчеловодов о химобработке посевов.

"На прошлой неделе в первом чтении принят законопроект, устанавливающий обязанность сельхозтоваропроизводителя в конкретные сроки оповещать пчеловодов: не ранее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня до проведения работ с применением пестицидов и агрохимикатов", - цитирует Серова пресс-служба краевого парламента. Он добавил, что лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение информации до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от запланированных к обработке земельных участков, через СМИ.

К рассмотрению законопроекта Госдумой во втором чтении аграрный комитет АКЗС подготовил поправку, согласно которой для оповещения пчеловодов предлагается использовать государственные и региональные информационные системы: РЕСПАК и "Сатурн". Первую фермеры используют для дистанционной подачи документов на субсидии. Во второй содержится информация об обращении и применении пестицидов и агрохимикатов.

Комитет краевого Заксобрания предлагает автоматизировать подачу данных об обработках в СМИ или разработать возможность рассылки персональных уведомлений пасечникам при регистрации в системе. Принятие нормы позволит предотвратить отравления пчел.