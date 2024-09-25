Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект СРЗП о помощи и мерах поддержки волонтеров

Его рассмотрят в ближайшую сессию

25 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Волонтерская помощь / Фото: freepik.com

"Справедливая Россия – За правду" в АКЗС вместе с комитетом парламента края по спорту, культуре и молодежной политике внесла законопроект, который уточняет и конкретизирует формы господдержки волонтеров и благотворителей. Его рассмотрят на предстоящей сессии. Документ основан на предложениях самих волонтеров и социалистов, которые обсудили ранее на круглом столе, и разработан при взаимодействии с профильным комитетом и правительством Алтайского края.

Социалисты в своем законопроекте предлагают:

поддерживать волонтеров грантами и субсидиями, а также другой финансовой помощью;

давать благотворительным и добровольческим организациям во владение на долгосрочной основе имущество, находящееся в государственной собственности Алтайского края;

оказывать им информационную и консультационную поддержку, в том числе размещать информацию о них в СМИ для популяризации их деятельности;

организовывать и проводить конкурсы социальных достижений;

давать им награды Алтайского края, поощрения АКЗС, губернатора Алтайского края, правительства Алтайского края и другие знаки отличия;

представлять к награждению государственными наградами РФ, поощрению президентом РФ;

присваивать имена благотворителей организациям, находящимся в ведении Алтайского края;

оказывать иные формы поддержки.

"Мы верим, что законопроект станет важным шагом на пути выстраивания в крае еще более совершенной системы господдержки волонтеров и благотворителей, которые своей бескорыстной подвижнической деятельностью это, безусловно, заслужили", – сказал руководитель депутатского объединения СРЗП Александр Молотов в своем телеграм-канале.

По его словам, не все предложения волонтеров и фракции "Справедливая Россия – За правду" включили в итоговый текст законопроекта. Речь идет, например, о госстраховании и бесплатном проезде, введении региональных налоговых льгот для волонтеров и т.д.