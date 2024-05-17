Помогать, но не перестараться. В Алтайском крае обсудили поддержку волонтерства

Власти помогают добровольцам, но еще есть, над чем работать

17 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Круглый стол в АКЗС / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Фракция "Справедливая Россия – За правду" провела в Алтайском краевом Заксобрании круглый стол на тему господдержки волонтерства и волонтерских организаций. Мероприятие собрало представителей исполнительной власти, депутатов и активных волонтеров, что подчеркивает актуальность и значимость обсуждаемых вопросов.



Сначала говорили о состоянии добровольчества в регионе. Руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Александра Жаринова рассказала, как сегодня взаимодействуют власти и волонтеры, какие на то есть нормативные акты. Глава отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике Минсоцзащиты региона Анна Кальнеус поделилась успехами в развитии "серебряного" волонтерства в регионе. И сообщила, что с 2018 года в крае появилось более 170 новых волонтерских отрядов.

Власти оказывают им и информационную, и финансовую поддержку. Но проблемы есть. Руководитель волонтерской организации "Высота "Ольга Чехонадских указала на недостаточное внимание к трудоспособному населению в возрасте 30-40 лет, которое имеет потенциал для добровольческой деятельности. Она также подняла вопрос о необходимости более активной финансовой поддержки.

Депутат АКЗС от СРЗП и координатор волонтерского штаба "Все для фронта, все для победы" в Новоалтайске Лариса Колесникова подчеркнула значение обмена опытом во время Всероссийского форума "Женщины России Zа Победу" в Таганроге. А депутат-социалист Людмила Суслова, модерировавшая круглый стол, предложила учредить региональный почетный знак для волонтеров и создать доску почета.

Круглый стол в АКЗС / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Терентьева Оксана Молодых выступила с предложением о снижении требований к стажу для присвоения звания "Ветерана труда" заслуженным волонтерам, подчеркивая, что волонтерская деятельность хоть и не тождественна трудовой, но тоже заслуживает признания.Но при этом важно не перестараться, добавила депутат АКЗС от СРЗП Евгения Боровикова. Ведь финансовые стимулы могут привести к увеличению числа недобросовестных организаций.Участники круглого стола единогласно согласились, что поддержка волонтерства должна быть комплексной и внимательной, чтобы не потерять истинную суть добровольчества. Людмила Суслова заверила, что все предложения будут проработаны для возможной реализации. А вопрос о необходимости страхования волонтеров, занимающихся деятельностью, связанной с рисками, депутат уже взяла в работу.