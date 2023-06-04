Депутаты АКЗС собираются поменять краевой антитабачный закон
В документ добавят новые понятия: "безникотиновая жидкость" и "устройства для потребления никотинсодержащей продукции"
04 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Комитет АКЗС по здравоохранению подготовил проект изменений в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Алтайского края". Его рассмотрят 6 июня на ближайшей сессии Заксобрания.
В документ добавят такие понятия, как "безникотиновая жидкость" и "устройства для потребления никотинсодержащей продукции". На основании этих изменений корректируются отдельные полномочия краевого парламента и регионального правительства в сфере охраны здоровья граждан. В частности, уточняется, что к полномочиям АКЗС относится установление административной ответственности за нарушение дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и помещениях.
К полномочиям правительства относится установление порядка участия Алтайского края в мониторинге и оценке эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма на окружающих и сокращение потребления табака, никотинсодержащей продукции или использования кальянов на территории края.
10:08:09 04-06-2023
Процитировать Лаврова? ... Хе-хе
10:11:18 04-06-2023
А чем они раньше думали ?
05:45:56 05-06-2023
Хорошо бы запретили курить на балконах и около домов ближе 10-15 метров.