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Депутаты АКЗС собираются поменять краевой антитабачный закон

В документ добавят новые понятия: "безникотиновая жидкость" и "устройства для потребления никотинсодержащей продукции"

04 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Комитет АКЗС по здравоохранению подготовил проект изменений в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Алтайского края". Его рассмотрят 6 июня на ближайшей сессии Заксобрания.

В документ добавят такие понятия, как "безникотиновая жидкость" и "устройства для потребления никотинсодержащей продукции". На основании этих изменений корректируются отдельные полномочия краевого парламента и регионального правительства в сфере охраны здоровья граждан. В частности, уточняется, что к полномочиям АКЗС относится установление административной ответственности за нарушение дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и помещениях.

К полномочиям правительства относится установление порядка участия Алтайского края в мониторинге и оценке эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма на окружающих и сокращение потребления табака, никотинсодержащей продукции или использования кальянов на территории края.

Алтайский край акзс Законопроекты

Комментарии 3

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Бартоломео

10:08:09 04-06-2023

Процитировать Лаврова? ... Хе-хе

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Гость

10:11:18 04-06-2023

А чем они раньше думали ?

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Владимир В.

05:45:56 05-06-2023

Хорошо бы запретили курить на балконах и около домов ближе 10-15 метров.

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