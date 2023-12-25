Депутаты БГД поспорили, кто должен убирать снег и деревья в барнаульских поселках

Теперь этим должны будут заниматься не городские районы, как раньше, а поселковые администрации

25 декабря 2023, 14:46, Анастасия Чебакова

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подготовкой к зиме, уборкой снега и выявлением аварийных деревьев в барнаульских поселках будут заниматься не городские районы, а поселковые администрации. Такое изменение депутаты Барнаульской гордумы приняли на "предновогоднем" заседании 25 декабря.

Что за изменения инициировали депутаты?

Депутаты Барнаульской гордумы внесли поправки, расширяющие полномочия поселковых администраций, которые находятся на территории трех районов краевой столицы. Это:

Научногородокская сельская администрация (Ленинский район, входят село Гоньба, поселки Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный Городок);

Власихинская сельская администрация (Индустриальный район, входят село Власиха, станция Власиха, поселки Лесной, Новомихайловка, Пригородный);

Лебяжинская и Южная поселковые администрации (Центральный район, в первую входит село Лебяжье, поселки Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное, станция Железнодорожная Казарма, во вторую – поселки Южный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Плодопитомник, Садоводов,станция Ползуново).

Теперь местные администрации, помимо прежних функций, должны будут:

выявлять и передавать информацию об аварийных и требующих обрезки деревьев;

участвовать в подготовке жилфонда и соцобъектов к отопительному сезону;

убирать снег во внутриквартальных проездах, относящихся к территории общего пользования.

Ранее вышеперечисленные функции, повторимся, выполняли районы.

"Никто не сказал, что денег море"

Поправки поддержали все присутствующие на заседании 34 депутата (всего, напомним, в БГД 40 депутатов). Но вопросы к документу у некоторых народных избранников все же возникли. И главный из них – а смогут ли сельские администрации "осилить" увеличившуюся нагрузку при той же численности сотрудников.

"Зарплату сотрудникам сельских администраций мы не увеличиваем, она остается на достаточно низком уровне. Новые штатные единицы не добавляются. При этом границы (подведомственных территорий) будут расширены. Взять тот же поселок Южный: протяженность, количество аварийных деревьев – немалые. А ответственность – большая. Дерево упало на человека, ранило, не дай бог, убило. В конечном итоге будет виновата сотрудница сельской администрации", – высказался глава фракции социалистов Захар Торычев.

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обратил думец внимание и на компетентность сотрудников, которые будут выполнять новые полномочия, например, по выявлению аварийных деревьев.

"Те сотрудники, которые есть, – они работали в Горзеленхозе или лесничестве? Как они будут исполнять эти полномочия – непонятно", – добавил Торычев.

И вынес вердикт: "Нашим сельским администрациям придется нелегко".

Мэр города Вячеслав Франк взял на себя роль разъяснителя поправок. Он согласился со многими озвученными замечаниями, но напомнил, что главная цель изменений – обеспечить безопасность жителей. А в Барнауле уже были случаи, когда падение ветхих деревьев приводило к несчастным случаям, в том числе смертельным, напомнил он.

"Мы разделим финансовые потоки. Наймем специалиста, который будет определять: дерево больное или здоровое, и что с ним делать. Принцип работы тот же, что и с ветхим аварийным жильем", – пояснил Франк.

Глава комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев рассказал, что обсуждал поправки с главами районов и сельскими администрациями. И поделился результатами.

"Никто не сказал, что денег море. Сказали, вполне достаточно", – заверил единоросс.

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава администрации Центрального района Максим Сабына добавил: переданные функции – как по выявлению аварийных деревьев, так и по подготовке к отопительному сезону, – сельские администрации по факту выполняли и раньше. Сейчас они лишь получили официальное закрепление.

Он напомнил, что в этом году в бюджет города заложены деньги на привлечение специализированных организаций, которые и будут заниматься обследованием аварийных деревьев.