Все, что нужно знать о бюджете города на 2024 год – в одной картинке

20 декабря 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы в декабре утвердили бюджет краевой столицы на 2024 год и плановую двухлетку. В следующем году город будет жить на 27,02 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем запланировано на этот год. Расходы составят 28,3 млрд рублей.

Куда Барнаул направит деньги в 2024 году?

Как и прежде, главный финансовый документ будет социальным (более 56% всех расходов). Большая часть денег уйдет на образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта.

В следующем году город примет участие в реализации четырех нацпроектов: "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги". Помимо этого, планируется реализация пяти региональных проектов ("Жилье", "Современная школа", "Дорожная сеть", "Пассажирский транспорт", "Спорт – норма жизни"), индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, инфраструктурных проектов и 20 муниципальных программ. Продолжится строительство детского сада в квартале 2032 и школы в квартале 2011.

Более чем в 1,5 раза в 2024 году вырастет объем средств из краевого бюджета на ремонт дорог. Завершится строительство дорог по улицам 65 лет Победы и Сергея Семенова. Начнут строить дорогу на улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Также начнется реконструкция моста по проезду Ташкентскому.

Дополнительные средства направят на ремонт сетей водоснабжения БМК "Меланжист Алтая". Также завершится строительство водозабора на улице Соколиной, 55, в поселке Казенная Заимка и насосной станции по адресу: улица Звездная, 30.

Продолжат преображаться городские парки и зеленые зоны. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" работы пройдут в парках "Юбилейный" и "Изумрудный", зеленой зоне по улице Антона Петрова, дворовых территориях. При участии трех уровней бюджета продолжится поддержка по приобретению жилья для молодых семей.

Помимо этого, в документ заложено увеличение с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% и на 5,5% – зарплат бюджетников (они выросли 1 октября 2023 года).

Дополнительные средства также направят на организацию транспортного обслуживания населения, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт сельских и поселковых дорог, содержание общественных территорий и выявление и снос аварийных деревьев, повышение безопасности дорожного движения, ремонт и антитеррористические мероприятия в учреждениях социальной сферы. Также нарастят вложения в организацию питания школьников, оснащение учреждений образования и культуры. Кроме того, расходы вырастут на ремонт сельских дорог, содержание бездомных животных и другие. По рекомендации прокуратуры увеличат вложения в капремонт зданий.

Бюджет поддержали все 35 депутатов, присутствовавших на заседании 1 декабря. Против никто не проголосовал. Обошлось в этот раз и без воздерсжавшихся. Такого консенсуса при принятии главного финансового документа Барнаульская гордума достигла впервые с 2010-х годов. Председатель БГД Галина Буевич отметила: причина тому – обсуждения, совещания, рабочие встречи, которые проводили с руководителями фракций. В итоге удалось учесть мнения и пожелания всего депутатского корпуса.

Аmic.ru собрал параметры бюджета на 2024 год в инфографику. Чтобы не пропустить ни одной цифры, нажмите на картинку для ее увеличения. А почитать, как депутаты Барнаульской гордумы принимали бюджет города в окончательном, втором чтении, можно в материале: "Ни голоса против. Депутаты Барнаула впервые за долгие годы одобрили бюджет без прений".