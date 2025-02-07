Депутаты-единороссы поддержат кандидатуру Вячеслава Франка на пост главы Барнаула

Фракция ЕР в гордуме поддержала его кандидатуру

07 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Барнаульская городская Дума

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" и председатель парламента Алтайского края Александр Романенко рекомендовал депутатам Барнаульской гордумы поддержать выдвижение Вячеслава Франка на пост мэра. Этот вопрос обсудили на заседании фракции 7 февраля, опираясь на решение вышестоящих органов управления партии. Подробности сообщает пресс-служба ЕР.

В конкурсе на должность главы Барнаула, кроме действующего градоначальника, участвуют также Алексей Скосырский, возглавляющий фракцию ЛДПР в городской думе, и Максим Трухин, директор Алтайского института экономики. Об этом коллегам напомнил руководитель ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов.

А Александр Романенко добавил, что 30 января президиум регионального политсовета единогласно поддержал кандидатуру Вячеслава Франка, а 3 февраля его одобрил президиум генерального совета партии.

Заседание фракции ЕР в БГД / Фото: Барнаульская городская Дума

Говоря о работе администрации города и депутатского корпуса, Александр Романенко подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, Барнаул продолжает активно развиваться. В городе строят социальные объекты, ремонтируют дороги, благоустраивают территории. С 2025 года стартует реализация новых национальных проектов, и в этой связи важно сохранить преемственность работы.

"Вячеслав Генрихович – наш единомышленник, член партии с более чем 20-летним стажем. Президиум регионального политсовета единогласно поддержал его кандидатуру, и я прошу фракцию 14 февраля проголосовать за него", – заявил Александр Романенко.

Вячеслав Перерядов добавил, что благодаря команде Вячеслава Франка и поддержке краевых властей городской бюджет вырос в несколько раз, превысив 30 млрд рублей.

"Вызовы последних лет сплотили депутатский корпус и администрацию города, научили работать совместно. Впереди у нас победа и много значимых проектов", – отметил он.

Сам Вячеслав Франк выразил благодарность коллегам за поддержку.

"22 года я в рядах "Единой России", и наша партия всегда оставалась лидером, несмотря на сложные времена. Это большая ответственность – работать на благо города и находить единомышленников", – сказал он.

По итогам заседания депутаты фракции "Единая Россия" единогласно приняли решение поддержать кандидатуру Вячеслава Франка на предстоящем голосовании в гордуме. А пройдет оно в следующую пятницу, 14 февраля. Победителем из трех кандидатов станет тот, за кого проголосует больше депутатов БГД. Ранее все трое успешно прошли через отбор комиссии, где представили все необходимые документы и программы развития города. Планы по руководству Барнаулом кандидаты представят и депутатам. Amic.ru оперативно расскажет читателям, каким город обещают сделать все трое. И кто из них в итоге победит.