Глава Барнаула возглавил рейтинг самых медийных политиков и руководителей за 2024 год
В первую тройку также вошли спикер АКЗС и депутат Госдумы
06 февраля 2025, 16:43, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских политиков и руководителей, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2024 год:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – самый медийный мэр (1227 упоминаний);
- Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания – самый медийный депутат АКЗС (910 упоминаний);
- Александр Терентьев, депутат Государственной Думы – самый медийный депутат ГД (719 упоминаний);
- Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы – самый медийный депутат БГД (486 упоминаний);
- Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края – самый медийный госслужащий (401 упоминание);
- Сергей Писарев, собственник зоопарка "Лесная сказка" – самый медийный предприниматель (304 упоминания);
- Сергей Бочаров, ректор Алтайского государственного университета – самый медийный ректор (107 упоминаний).
"Мы взяли лидеров каждого из семи списков и составили своеобразный топ-7 2024 года. Абсолютный лидер этого списка мэр Барнаула Вячеслав Франк опередил председателя АКЗС Александра Романенко более чем на 300 упоминаний в СМИ. Депутат Госдумы Александр Терентьев уступил Романенко почти 200 упоминаний", – отмечает издание.
В медиарейтинг госслужащих не включен губернатор Виктор Томенко, так как он регулярно превышает по числу упоминаний руководителей органов исполнительной власти.
16:51:13 06-02-2025
а мне Безрукова нравится. вот.
09:28:18 07-02-2025
Самый медийный в АК губернатор, надо бы "Атмосфере" это знать. Это по умолчанию. А потом остальные, в порядке очереди.