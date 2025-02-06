Глава Барнаула возглавил рейтинг самых медийных политиков и руководителей за 2024 год

В первую тройку также вошли спикер АКЗС и депутат Госдумы

06 февраля 2025, 16:43, ИА Амител

Самые медийные / Коллаж: "Атмосфера"

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских политиков и руководителей, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2024 год:

Вячеслав Франк, глава Барнаула – самый медийный мэр (1227 упоминаний);

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания – самый медийный депутат АКЗС (910 упоминаний);

Александр Терентьев, депутат Государственной Думы – самый медийный депутат ГД (719 упоминаний);

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы – самый медийный депутат БГД (486 упоминаний);

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края – самый медийный госслужащий (401 упоминание);

Сергей Писарев, собственник зоопарка "Лесная сказка" – самый медийный предприниматель (304 упоминания);

Сергей Бочаров, ректор Алтайского государственного университета – самый медийный ректор (107 упоминаний).

"Мы взяли лидеров каждого из семи списков и составили своеобразный топ-7 2024 года. Абсолютный лидер этого списка мэр Барнаула Вячеслав Франк опередил председателя АКЗС Александра Романенко более чем на 300 упоминаний в СМИ. Депутат Госдумы Александр Терентьев уступил Романенко почти 200 упоминаний", – отмечает издание.

В медиарейтинг госслужащих не включен губернатор Виктор Томенко, так как он регулярно превышает по числу упоминаний руководителей органов исполнительной власти.