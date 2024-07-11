Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков
Например, за пьяную езду придется ответить 30 тысячами рублей
11 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Электросамокаты / Фото: unsplash.com
Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Какие наказания предусмотрели:
- за езду на СИМ в состоянии алкогольного опьянения – штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
- за превышение скорости – от 500 до 5 тысяч рублей;
- за причинение легкого вреда здоровью при ДТП – от 2 до 5 тысяч рублей, средней тяжести – от 10 до 15 тысяч;
- за езду по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков и при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования также предусмотрены штрафы.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивает, что эти меры должны снизить количество ДТП и обеспечить безопасность граждан.
09:00:43 11-07-2024
За езду по автомагистрали, тротуарам --- так они по тротуарам и должны ездить, им по проезжей части нельзя
09:09:30 11-07-2024
Гость (09:00:43 11-07-2024) За езду по автомагистрали, тротуарам --- так они по тротуара... Получается, что и по тротуарам нельзя)))
09:21:02 11-07-2024
Гость (09:09:30 11-07-2024) Получается, что и по тротуарам нельзя))) ... Так а других вариантов не остается. Походу самокаты запретили
09:10:28 11-07-2024
Гость (09:00:43 11-07-2024) За езду по автомагистрали, тротуарам --- так они по тротуара... Сказали-по тротуарам нельзя,значит нельзя!!!
09:20:02 11-07-2024
по тротуарам люди ходят - на тротуарам этим остолопам не место.
09:38:13 11-07-2024
им остается только летать?
09:49:49 11-07-2024
Гость (09:38:13 11-07-2024) им остается только летать?... когда идешь по тротуару с дитенком, а мимо впритык пролетает чадушко ~35 лет 120 кг на самокатике - вот просто самосохранения для очччень хочется ему в затылок с ноги приложиться. воспитания для.
10:02:34 11-07-2024
Лисапетам по тротуарам тоже запретить надо.
Идёт человек по тротуару,не видит затылком,делает шаг в сторону или поворачивает и тут в него лиса-педик бумм!!!
Почему пешеходам по велосипедной дорожке идти нельзя,а велосипедисту по тротуару-можно? Им,кстати,по проезжей части можно ехать,вот и пусть едут.
10:08:57 11-07-2024
Гость (10:02:34 11-07-2024) Лисапетам по тротуарам тоже запретить надо.Идёт человек ... кстати да. хорошее рацпредложение.
10:09:52 11-07-2024
Гость (10:02:34 11-07-2024) Лисапетам по тротуарам тоже запретить надо.Идёт человек ... Пешеходам нельзя, но они по велосипедным дорожкам шпарят только в путь и еще и оруть, когда велосипедист едет, и искренне не понимают, че не так, нормально же все.
10:55:05 11-07-2024
Гость (10:09:52 11-07-2024) Пешеходам нельзя, но они по велосипедным дорожкам шпарят тол... Где, где велодорожки?
11:21:50 11-07-2024
Гость (10:55:05 11-07-2024) Где, где велодорожки?... Так на самом деле много где. В новых районах, например - они, конечно, ведут из ниоткуда в никуда, но лучше так, чем вообще без них. Там пешиков, конечно, мало и все широченное, места всем хватит. На Змеиногорском так же. А вот попробуйте проехаться по велодорожке на Исакова - вот там жесть. Бабки с палками для скандинавской ходьбы, мамаши с колясками, мужьями и детьми, еле шагающими в силу возраста. Не помещаются по ширине, но упорно прутся именно по дорожке, а не по аллее. Хозяева с собаками на поводках. Подружайки с пивасиком, просто алкаши. И особо упоротые, которые прут спецом, считая, что велосипедисту на этой дорожке не место. Реально рассадник неадекватов. Даже в Изумрудном все как-то устаканивается, но тут... Апофигеоз был, конечно, когда какая-то идиотка на велодорожке голубей кормила)