Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков

Например, за пьяную езду придется ответить 30 тысячами рублей

11 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Какие наказания предусмотрели:

за езду на СИМ в состоянии алкогольного опьянения – штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

за превышение скорости – от 500 до 5 тысяч рублей;

за причинение легкого вреда здоровью при ДТП – от 2 до 5 тысяч рублей, средней тяжести – от 10 до 15 тысяч;

за езду по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков и при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования также предусмотрены штрафы.

Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивает, что эти меры должны снизить количество ДТП и обеспечить безопасность граждан.