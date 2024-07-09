Что делать, если вас сбили на самокате, и как наказать нарушителей на СИМ?

Число пострадавших в авариях с самокатами в Барнауле растет слишком быстро, говорят в ГАИ

09 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Многие любят покататься на самокатах. Но немногие соблюдают правила передвижения на них. Как результат – возмущения других участников дорожного движения, ДТП, травмы и штрафы. Сколько человек пострадало при ДТП с самокатами, какое наказание грозит нарушителям на СИМ и как их привлекают к ответственности, в "Переговорке" на amic.ru рассказал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу Иван Максимов. Поговорили и о том, где в Барнауле совсем нельзя кататься на самокатах и что делать, если вас сбили.

Кто в "Переговорке"



Иван Максимов – старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу.

Окончил Алтайскую государственную академию культуры и искусств по специальности "руководитель-педагог".

Ветеран боевых действий в Сирии.

С марта 2016 года работает в органах внутренних дел. С октября 2022-го – в отделении пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Барнаулу.

01:16 Почему по улице Мало-Тобольской в Барнауле больше нельзя ездить на самокатах. И где еще ввели ограничения?

02:24 "Количество растет". Сколько человек в Барнауле пострадало при ДТП с самокатами?

03:12 А на велосипедах можно по Мало-Тобольской? О том, кого именно касается знак 3.32, установленный в пешеходных зонах.

03:48 Зачем нужна школа вождения на электросамокате, которая открылась в Барнауле.

04:32 Какие правила для передвижения действуют для самокатов и как контролируют их соблюдение?

04:14 Скоро бросить самокат где попало не получится. О том, как барнаульцев приучают правильно парковать СИМ.

06:13 О том, как привлечь к ответственности нарушителя на самокате.

07:47 Сколько человек в Барнауле уже не могут пользоваться самокатами, так как их заблокировали за нарушения?

08:03 Какие штрафы платят нарушители на самокатах?

08:22 Почему опасно ездить на самокате вдвоем?

08:47 Предусмотрена ли какая-то ответственность для владельцев кикшеринговых компаний?

10:10 Как часто ГАИ проводит рейды и много ли выявляют нарушителей?

11:30 "Это ДТП". Что делать человеку, если его сбил самокатчик. Пошаговая инструкция.