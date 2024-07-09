Что делать, если вас сбили на самокате, и как наказать нарушителей на СИМ?
Число пострадавших в авариях с самокатами в Барнауле растет слишком быстро, говорят в ГАИ
09 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Многие любят покататься на самокатах. Но немногие соблюдают правила передвижения на них. Как результат – возмущения других участников дорожного движения, ДТП, травмы и штрафы. Сколько человек пострадало при ДТП с самокатами, какое наказание грозит нарушителям на СИМ и как их привлекают к ответственности, в "Переговорке" на amic.ru рассказал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу Иван Максимов. Поговорили и о том, где в Барнауле совсем нельзя кататься на самокатах и что делать, если вас сбили.
Кто в "Переговорке"
Иван Максимов – старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу.
Окончил Алтайскую государственную академию культуры и искусств по специальности "руководитель-педагог".
Ветеран боевых действий в Сирии.
С марта 2016 года работает в органах внутренних дел. С октября 2022-го – в отделении пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Барнаулу.
01:16 Почему по улице Мало-Тобольской в Барнауле больше нельзя ездить на самокатах. И где еще ввели ограничения?
02:24 "Количество растет". Сколько человек в Барнауле пострадало при ДТП с самокатами?
03:12 А на велосипедах можно по Мало-Тобольской? О том, кого именно касается знак 3.32, установленный в пешеходных зонах.
03:48 Зачем нужна школа вождения на электросамокате, которая открылась в Барнауле.
04:32 Какие правила для передвижения действуют для самокатов и как контролируют их соблюдение?
04:14 Скоро бросить самокат где попало не получится. О том, как барнаульцев приучают правильно парковать СИМ.
06:13 О том, как привлечь к ответственности нарушителя на самокате.
07:47 Сколько человек в Барнауле уже не могут пользоваться самокатами, так как их заблокировали за нарушения?
08:03 Какие штрафы платят нарушители на самокатах?
08:22 Почему опасно ездить на самокате вдвоем?
08:47 Предусмотрена ли какая-то ответственность для владельцев кикшеринговых компаний?
10:10 Как часто ГАИ проводит рейды и много ли выявляют нарушителей?
11:30 "Это ДТП". Что делать человеку, если его сбил самокатчик. Пошаговая инструкция.
10:05:57 09-07-2024
Только один способ, больше ничего не поможет. Выделить специальные места для самокатчиков как для развлекательного аттракциона. Не могут одновременно по тротуарам ходить люди и ездить самокаты. Это всё равно как если бы пешеходы и автомобили передвигались вместе по шоссе, а потом все удивлялись, отчего машины сплошь и рядом наезжают на людей. Между прочим, в Париже совсем запрещены самокаты, и не зря, там раньше Барнаула появились новые средства передвижения и начались проблемы.
10:26:21 09-07-2024
Гость (10:05:57 09-07-2024) Только один способ, больше ничего не поможет. Выделить специ... отстрел? у нас чай не париш - даже гейпарадов нет...
19:26:54 09-07-2024
Мусик (10:26:21 09-07-2024) отстрел? у нас чай не париш - даже гейпарадов нет...... вот и катаются на самокатах, вместо парада
10:30:58 09-07-2024
запретить полностью самокаты и утилизировать как биомусор
10:36:37 09-07-2024
макс (10:30:58 09-07-2024) запретить полностью самокаты и утилизировать как биомусор... вы вправду думаете, что внутри самоката сидят такие маааленьки гномики и крутят педали?
13:26:12 09-07-2024
макс (10:30:58 09-07-2024) запретить полностью самокаты и утилизировать как биомусор... Полностью запретить если только прокатные самокаты. Те люди, которые купили самокаты себе в личное пользование, ездят совершенно по-другому - они заплатили за них несколько десятков тысяч рублей, относятся к ним бережно, и ездят по своим делам, многие на работу ежедневно, а не гоняют, как молодежь с целью покататься, и если не свое, то не жалко.
10:52:40 09-07-2024
Летом реально если не далеко и без дождя польза.
Таксисты после грефовского наезда совсем совесть потеряли с ценниками.
14:57:54 09-07-2024
Окончил Алтайскую государственную академию культуры и искусств по специальности "руководитель-педагог". АГИК начал готовить полицейских? Во дают! Надо поддержать "руководителя-педагога", вдруг инициативы какие появятся по поводу самокатов и не только с культурным уклоном. А вообще просто дико. Транспортное средство уже используется, а какими правилами движения оно обременено никто не знает. И начинают задним умом придумывать. По тротуарам должны ходить люди и всё на этом! Все эти вопросы и ответы на них должны быть прописаны в ПДД, а если не описаны, то нечего придумывать.
18:33:53 10-07-2024
нужно полностью запретить прокатные. как во многих городах, референдум провести через мобильники и всё. ЗА ПРЕ ТИТЬ