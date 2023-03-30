НОВОСТИЭкология

Депутаты хотят запретить мусоропроводы в домах

Ради ускорения мусорной реформы

30 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Сортировочная"
Кадр из видео: YouTube-канал "Сортировочная"

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах при возможности заварить, пишут "Известия".

С такой инициативой в Минстрой обратились парламентарии профильного комитета ГД от "Единой России". По их мнению, мера поспособствует ускорению мусорной реформы, которая предусматривает сортировку отходов, борьбу с переполненными свалками и антисанитарией в помещениях.

Опрошенные изданием эксперты согласны с предложением депутатов, отмечая, что с санитарной точки зрения это верный шаг. Но, например, для маломобильных граждан такой способ избавления от отходов необходим. Кроме того, сам факт отсутствия мусоропровода не приведёт к тому, что люди начнут сортировать мусор – для этого придётся принимать уже другие меры.

Комментарии 32

  • у Едросов пришла весна с мозг растаял и потек
    30 марта, Гость   Ответить
  • Шли бы ВЫ лучше работать!
    30 марта, Гость   Ответить
  • А как начиналась "мусорная реформа" ! Раздельный сбор мусора. Перерабатывающие заводы. Новые современные полигоны. В итоге спустя несколько лет. " Ну давай хотябы мусоропроводы заварили"
    30 марта, Гость   Ответить
  • Правильно. Надо еще водопровод и канализацию запретить!!!
    30 марта, Гость   Ответить
  • водопровод и канализацию запретить!!! - а это идея. надо всех заставить платить комуналку а людей выгнать в лес
    30 марта, Гость   Ответить
  • навыбирали
    30 марта, Гость   Ответить
  • кто навыберал? там все делается без народа
    30 марта, Гость   Ответить
  • То есть мусор теперь будет по лифтам валяться в многоэтажках. Действительно "мусорная реформа" удалась, вот и первые результаты. А когда же появятся мусороперерабатывающие заводы? Хотя о чем это я, в нашей стране "очень умные" депутаты приравняли сжигание мусора к его переработке! У нас свой путь и в мусоре тоже. Зачем смотреть на опыт других стран и взять то, что эффективно. У нас эффективные менеджеры всем рулят.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Мусор полетит в окна.
    30 марта, Гость   Ответить
  • С одной стороны я в мусоропровод кидаю раз в год что то, просто пакеты огромные не пролазиют, ношу в контейнер. С другой в подъезде много бабушек годами не выходят до мусорный площадок и кидают в мусоросборник.
    30 марта, Гость   Ответить
  • В нашем новом доме доступ к мусоропроводу сразу перекрыт по решению самих жильцов и красота честно говоря. И всех устраивает. И мусора по углам и лифтам нет. Это уж если жильцы сами свиньи то ничего не поделаешь.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Мусор в окна - это не от большого ума.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сколько ленивых хрюшек отписалось
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сплошная польза от этого- то я делал 15 шагов до мусоропровода, теперь буду метров 100 шагать до мусорки. Надо ещё и лифты заварить,для ежедневных тренировок! Считай,здоровье на халяву!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Правильно. Единственно правильное решение
    30 марта, Гость   Ответить
  • Мусоропроводом не пользуюсь. Выкидываю пакет сразу в мусорный бак. Не сложно по пути на работу или в магазин . В Москве, по решению собственников, во многих домах заваривают мусоропроводы . И никакой антисанитарии.
    30 марта, Гость   Ответить
  • А чем заваренный мусоропровод поможет раздельному сбору мусора??? На мусорке в итоге стоит один контейнер в который летит всё подряд!
    30 марта, Гость   Ответить
  • А вот это решение ПРАВИЛЬНОЕ! Поскольку из-за мусора - крысы по домом шастают (гиганты)!!! Например, в Ленинском районе г. Барнаула! О чем в СМИ освещали!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Выкидываю пакет сразу в мусорный бак." Умник,а в многоэтажных домах баки в закрытом помещении-там куда выбрасывать? Чтобы установить баки на улицах-надо соблюсти нормы. Место найдёшь для них?
    30 марта, Гость   Ответить
  • За 40 лет никогда не было ни крыс не тараканов. Это не изза мусоропровода. УК не проводит надлежащее обслуживание и не делает вам травлю грызунов.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Себя пусть запретят, уроды. На мусоре уже сколько гавнюков обогатилось, а полигоны мусорные только растут.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ну тут только Лаврова цитировать, мозга точно нет у предлагающих такое.
    30 марта, Гость   Ответить
  • У нас в доме мусоропровод, все чисто и аккуратно и крыс не видел ни разу за 20 лет проживания. Так что все зависит от жильцов, свиньям хоть что делай- все равно свинарник около себя устроят и крыс разведут.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Себя пусть запретят - Плюсую.
    30 марта, Гость   Ответить
  • , свиньям хоть что делай- все равно свинарник около себя -ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Мусоропроводы хотят запретить депутатов.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сначала делаем точечную застройку центра, теперь заварим мусопровод и дальше квест где поставить бак- здесь школа, садик, подъезд, окно, магазин.
    30 марта, Гость   Ответить
  • да возродится древнее зло!!! все снова будут ходить на мусорку с ведрами!
    30 марта, Гость   Ответить
  • А у нас продезинфицировали и заварили уже лет 7 как и все хорошо.9 этажей, ни какого свинарника, у подъезда два бака, вывозят каждое утро, дворник подбирает, если что упадет, но это редко. И никто не помер от необходимости выносить мусор на улице. На лифте и бабушка проехать может, а если нет, то и мусоропровод ей уже не поможет, нужна помощь посторонних.
    30 марта, Гость   Ответить
  • у подъезда два бака, вывозят каждое утро------- и за ночь ни бомжи, ни собаки, ни крысы в баках не роются? ай не свистите!!! и каждое утро к вам машина-мусорка приезжает? и насколько вы платить стали больше по сравнению с тем временем, когда бак стоял в мусоропроводе?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Давайте вернемся в первобытный век . С каких пор мусоропроводы начали кому то мешать? Сортируйте мусор на приемных пуктах , в любом случае их придется сортировать с или без мусоропроводов . Но дебилами нельзя же быть . И кому это в голову пришло , хотелось бы знать фамилию !
    30 марта, Гость   Ответить
  • На улице бак воняет уже на всю улицу, ветром разносится все не упакованное, а пакуется все в целофан - против него же борьба и идет
    30 марта, Гость   Ответить
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