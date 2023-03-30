Депутаты хотят запретить мусоропроводы в домах

Ради ускорения мусорной реформы

30 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Сортировочная"

Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах при возможности заварить, пишут "Известия".

С такой инициативой в Минстрой обратились парламентарии профильного комитета ГД от "Единой России". По их мнению, мера поспособствует ускорению мусорной реформы, которая предусматривает сортировку отходов, борьбу с переполненными свалками и антисанитарией в помещениях.

Опрошенные изданием эксперты согласны с предложением депутатов, отмечая, что с санитарной точки зрения это верный шаг. Но, например, для маломобильных граждан такой способ избавления от отходов необходим. Кроме того, сам факт отсутствия мусоропровода не приведёт к тому, что люди начнут сортировать мусор – для этого придётся принимать уже другие меры.