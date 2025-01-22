Депутаты предлагают отдавать приоритет при трудоустройстве женам мобилизованных

Также им хотят разрешить получать образование по очной форме, при этом сохраняя среднюю зарплату на весь период учебы

22 января 2025, 12:10, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагает наделить жен мобилизованных преимуществом при трудоустройстве в госорганизации и воинские части. Об этом сообщает ТАСС.

Внести изменения в закон "О статусе военнослужащих" на рассмотрение в Госдуму авторы инициативы планируют 22 января.

В случае принятия жены мобилизованных также смогут получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование по очной форме. При этом средняя зарплата на весь период учебы сохранится за ними. Инициаторы считают, что такая мера повысит уровень жизни семей мобилизованных.