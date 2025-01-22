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Депутаты предлагают отдавать приоритет при трудоустройстве женам мобилизованных

Также им хотят разрешить получать образование по очной форме, при этом сохраняя среднюю зарплату на весь период учебы

22 января 2025, 12:10, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагает наделить жен мобилизованных преимуществом при трудоустройстве в госорганизации и воинские части. Об этом сообщает ТАСС.

Внести изменения в закон "О статусе военнослужащих" на рассмотрение в Госдуму авторы инициативы планируют 22 января.

В случае принятия жены мобилизованных также смогут получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование по очной форме. При этом средняя зарплата на весь период учебы сохранится за ними. Инициаторы считают, что такая мера повысит уровень жизни семей мобилизованных.

"Действующее законодательство закрепляет такие социальные гарантии только за женами профессиональных военнослужащих", – уточнили авторы законопроекта.

Госдума Законопроекты

Комментарии 25

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Гость

12:14:43 22-01-2025

бред

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Гость

13:08:23 22-01-2025

Гость (12:14:43 22-01-2025) бред...
Конечно, бред. Ведь заменить депутатов на мобилизованных и их жён принесёт обществу гораздо больше пользы. Но таких предложений нет

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Гость

12:15:56 22-01-2025

может деловыми качествами просто руководствоваться? как такое ноу хау?

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Гость

12:26:06 22-01-2025

полный бред!!! Теперь что, им везде зеленый?

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Гость

12:35:20 22-01-2025

Гость (12:26:06 22-01-2025) полный бред!!! Теперь что, им везде зеленый?... А ты хочешь, чтобы поскорее был зелёный на сеобщую мобилизацию?
Ты -то не бредишь, нет, видно, рвёшься в окопы, одно место горит?)))

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Гость

12:44:59 22-01-2025

Гость (12:35:20 22-01-2025) А ты хочешь, чтобы поскорее был зелёный на сеобщую мобилизац... Прежде чем объявлять всеобщую мобилизацию надо отправить на СВО детей, родственников и друзей депутатов и правящей верхушки.

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Критик

12:52:28 22-01-2025

Гость (12:44:59 22-01-2025) Прежде чем объявлять всеобщую мобилизацию надо отправить на ... Все верно!
«Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится», генерал Александр Лебедь

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Гость

12:55:54 22-01-2025

Гость (12:44:59 22-01-2025) Прежде чем объявлять всеобщую мобилизацию надо отправить на ... Вот эта глупость Лебедя так вам пришлась по душе? После ваших комментов отправят вами названных? Нет, дорогуша, ещё ни в одной стране мира такого не было! А если и отправят, то создадут все условия, чтобы с них волосинки не упало.
Реалистичный сценарий будет другим. Перестанут идти добровольцы - контрактники, мобилизуют вас и ваших близких. Чем меньше поддержки и больше негатива к участникам СВО, тем ближе мобилизация.

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Гость

13:19:32 22-01-2025

Гость (12:55:54 22-01-2025) Вот эта глупость Лебедя так вам пришлась по душе? После ваши... Где Вы у меня увидели негатив к мобилизованным и добровольцам? Мне их очень жаль Просто, для кого война, а для кого мать родна.

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Гость

13:29:37 22-01-2025

Гость (13:19:32 22-01-2025) Где Вы у меня увидели негатив к мобилизованным и добровольца... Вы даже в на первый взгляд нейтральном посте постарались высказать негатив "мне их очень жаль". Как бы люди, достойные лишь жалости, а вот вы в шоколаде. Знаете, жизнь так устроена, "сегодня вы в аэроплане, а завтра в помойноё яме".

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Гость

15:36:28 22-01-2025

Гость (13:29:37 22-01-2025) Вы даже в на первый взгляд нейтральном посте постарались выс... Мне их жаль потому, что вижу какие искалеченные душевно и физически они оттуда приходят. А если еще после плена...

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Гость

19:37:43 22-01-2025

Гость (15:36:28 22-01-2025) Мне их жаль потому, что вижу какие искалеченные душевно и фи... Вы помните фильмы с участием Анатолия Папанова, Владимира Басова, Юрия Никулина, Михаила Пуговкина, Евгения Леонова, Владимира Этуша, Зиновия Гердта, Иннокентия Смоктуновского, Георгия Юматова, Сергея Бондарчука, Ефима Копеляна, Юрия Катина-Ярцева, Алексея Смирнова, Владислава Стржельчика; вам знакомы имена Исаака Шварца, Юрия Любимова, Булата Окуджавы, Юрия Озерова, Михаила Шуйдина, Кола Бельды, Бориса Рунге, Петра Тодоровского, Григория Чухрая? Все они участники ВОВ, причем воевали с оружием в руках, а не только в составе концертных бригад. Разве можно сказать об этих людях, что их «жалко потому что они искалечены духовно и физически»?

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Гость

00:24:15 23-01-2025

Гость (19:37:43 22-01-2025) Вы помните фильмы с участием Анатолия Папанова, Владимир... У Папанова отсутствовала часть ступни, военное ранение. Мы восторгались его ролями, в советское время никто не знал, что он инвалид.
Леонид Иович Гайдай – культовый советский режиссер и сценарист – служил в войсковой разведке. 14 декабря 1942 года в боях за деревню Енкино Гайдай забросал гранатами огневую точку противника и самолично уничтожил трех немцев, вместе с другими товарищами участвовал в захвате пленных, за что был награжден медалью "За боевые заслуги".
Иннокентий Смоктуновский был дважды награжден медалью «За отвагу». В одном из опубликованных Минобороны России документах значится: «Наградить… командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (так значилось в некоторых фронтовых документах его имя). Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов».
Поразительные факты! Творческие люди с тонкой душевной организацией прошли через чудовищные испытания, но потом реализовали себя в искусстве. Кто из современных деятелей культуры сравнится с ними?

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Гость

13:19:33 22-01-2025

Гость (12:44:59 22-01-2025) Прежде чем объявлять всеобщую мобилизацию надо отправить на ... Сын Пескова воевал. Под началом Пригожина, который сам рассказывал, что не пускал его в штурмовики, несмотря на неоднократные просьбы. Поди ещё и охрану приставлял на всякий случай, отвлекал бойцов от выполнения воинских заданий. Да любой командир откажется взять подчиненным сына высокопоставленных родителей. Ведь если что случиться с сынком, ответит головой.

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Гость

13:42:16 22-01-2025

Гость (12:35:20 22-01-2025) А ты хочешь, чтобы поскорее был зелёный на сеобщую мобилизац... Я свое отвоевал, долг Родине отдал, а призовут, пойду! На то я и защитник Отечества!

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Гость

15:17:50 22-01-2025

Гость (13:42:16 22-01-2025) Я свое отвоевал, долг Родине отдал, а призовут, пойду! На то... ну то есть вас не возьмут по возрасту и состоянию здоровья, вот вы петушитесь!

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Гость

12:35:11 22-01-2025

То есть, умной быть не обязательно? Вот пусть к себе в помощники и берут.

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Гость

15:36:32 22-01-2025

Гость (12:35:11 22-01-2025) То есть, умной быть не обязательно? Вот пусть к себе в помощ... Умной быть не обязательно. Вот вы же как-то живете.

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Гость

12:52:10 22-01-2025

срочно выйду фиктивно за муж за участника СВО - ничего личного просто бизнес

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Гость

13:20:54 22-01-2025

Гость (12:52:10 22-01-2025) срочно выйду фиктивно за муж за участника СВО - ничего лично... кому ты на фиг нужна?

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Гость

14:35:20 22-01-2025

Гость (12:52:10 22-01-2025) срочно выйду фиктивно за муж за участника СВО - ничего лично... Спишись и договорись с кем из мест не столь отдаленных, уговори, и будет счастье обоим.

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Дюша

13:13:46 22-01-2025

Самый главный вопрос: У нас очереди стоят на трудоустройство?

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Элен без ребят

14:21:36 22-01-2025

Дюша (13:13:46 22-01-2025) Самый главный вопрос: У нас очереди стоят на трудоустройство... хорошие места все заняты, а на почту, в ПВЗ, коллцентры и дворники не идут из-за низкой зп и огромной нагрузки.

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Гость

17:13:39 22-01-2025

Как отправить мужа?

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Гость

18:19:39 22-01-2025

Гость (17:13:39 22-01-2025) Как отправить мужа?... Для начала вырасти и выйди замуж.

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