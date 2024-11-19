Госдума приняла закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО

Возможность получат и супруги военнослужащих

19 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла закон, который предусматривает списание просроченных кредитов до 10 млн рублей ряду категорий участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о кредитных договорах, которые заключили до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Погашению подлежат кредиты контрактников, мобилизованных и призывников, которые заключили контракт с Минобороны РФ на участие в специальной военной операции не ранее 1 декабря 2024 года.

Отмечается, что право на списание получат не только военнослужащие. Такая опция будет доступна и их супругам.