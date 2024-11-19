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Госдума приняла закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО

Возможность получат и супруги военнослужащих

19 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла закон, который предусматривает списание просроченных кредитов до 10 млн рублей ряду категорий участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о кредитных договорах, которые заключили до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Погашению подлежат кредиты контрактников, мобилизованных и призывников, которые заключили контракт с Минобороны РФ на участие в специальной военной операции не ранее 1 декабря 2024 года.

Отмечается, что право на списание получат не только военнослужащие. Такая опция будет доступна и их супругам.

Госдума спецоперация

Комментарии 9

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гость

21:38:11 19-11-2024

За чей счет списывать будут?

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Сергей

08:28:18 20-11-2024

гость (21:38:11 19-11-2024) За чей счет списывать будут?... налогоплательщиков

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Гость

09:08:12 20-11-2024

Это же на сколько должен упасть рубль чтобы просто так "десяточки" списывали? Вспоминаем недавние слова Набиулиной: "слухи, что банки не смогут платить проценты, лишены смысла"...

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Гость

09:31:20 20-11-2024

гость (21:38:11 19-11-2024) За чей счет списывать будут?... за счет повышения ставок добросовестным плательщикам кредитов

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Гость из будущего

08:57:17 20-11-2024

Вот вам очередная социално-незащищенная группа

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Гость

09:02:43 20-11-2024

Так по Конституции же все равны. Или кто-то равнее?

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Гость

09:17:26 20-11-2024

ждём закон о перерасчёте ставок по ранее выданным кредитам...?(((

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Гость

09:30:32 20-11-2024

Хорошая новость

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Гость

10:03:26 20-11-2024

читаем внимательно судебный акт до 1 декабря 2024 года и подписание контракта после 01.12.2024 г, т.е. имеешь судебный акт, иди в контракт

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