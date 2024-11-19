Госдума приняла закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО
Возможность получат и супруги военнослужащих
19 ноября 2024, 21:30, ИА Амител
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Госдума приняла закон, который предусматривает списание просроченных кредитов до 10 млн рублей ряду категорий участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о кредитных договорах, которые заключили до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Погашению подлежат кредиты контрактников, мобилизованных и призывников, которые заключили контракт с Минобороны РФ на участие в специальной военной операции не ранее 1 декабря 2024 года.
Отмечается, что право на списание получат не только военнослужащие. Такая опция будет доступна и их супругам.
21:38:11 19-11-2024
За чей счет списывать будут?
08:28:18 20-11-2024
гость (21:38:11 19-11-2024) За чей счет списывать будут?... налогоплательщиков
09:08:12 20-11-2024
Это же на сколько должен упасть рубль чтобы просто так "десяточки" списывали? Вспоминаем недавние слова Набиулиной: "слухи, что банки не смогут платить проценты, лишены смысла"...
09:31:20 20-11-2024
гость (21:38:11 19-11-2024) За чей счет списывать будут?... за счет повышения ставок добросовестным плательщикам кредитов
08:57:17 20-11-2024
Вот вам очередная социално-незащищенная группа
09:02:43 20-11-2024
Так по Конституции же все равны. Или кто-то равнее?
09:17:26 20-11-2024
ждём закон о перерасчёте ставок по ранее выданным кредитам...?(((
09:30:32 20-11-2024
Хорошая новость
10:03:26 20-11-2024
читаем внимательно судебный акт до 1 декабря 2024 года и подписание контракта после 01.12.2024 г, т.е. имеешь судебный акт, иди в контракт