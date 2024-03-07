Депутаты предложили наказывать хозяев агрессивных собак не на словах, а на деле
Расследование нападений собак предложили передать полиции
07 марта 2024, 11:04, ИА Амител
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы передать полиции полномочия по расследованию инцидентов, связанных с нападениями домашних собак на людей, пишет "Парламентская газета".
Как пояснили депутаты, сегодня на местные органы исполнительной власти возложена обязанность рассматривать происшествия, связанные с нападениями домашних собак на людей. В Петербурге, например, этим занимается управление ветеринарии, сотрудники которого при этом не могут разыскивать хозяев собак и задерживать их.
В итоге получается такая ситуация: число нападений растет, однако нет ни одного протокола.
Депутат Андрей Рябоконь отметил, что в целом по России ежегодно происходит больше двухсот тысяч нападений агрессивных собак на людей.
"Среди такого количества животных есть и домашние. Но никаких последствий для их хозяев, несмотря на установленную законом ответственность, не наступает. Во всех городах и регионах ситуация складывается примерно одинаковая", – указал депутат.
Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях инициаторы готовят для рассмотрения в Госдуме.
11:08:40 07-03-2024
Надо все случаи нападения расследовать! и домашних, и диких, тогда хоть реальная статистика соберется!
11:21:26 07-03-2024
Опишите все законы о животных с Европы и будет вам счастье, там чтобы завести собаку надо разрешение получить все они чипированные, выбросить нельзя, назад вернут и хозяина накажут, тем более нельзя выкидывать щенков и котят, все будут стерилизовать своих питомцев, все придумано без нас, а наши депутаты не могут принять правильные законы которые будут решать проблему в зародыше, а у нас что они придумывают только наказать, а популяция увеличивается хозяева своих питомцев не стерилизуют и пополняют улицы бездомными собаками, был бы чип на собаке сразу бы нашли хозяина и привлекли к ответственности, а так они как хозяина найдут собака на самовыгуле, депутаты создают видимость деятельности, а не эффективную законодательную систему.
11:34:43 07-03-2024
Это все для городов. А в деревнях и поселках собака - обычное дело, нужный и незаменимый помощник, охранник. И если кто-то невзначай тронет чью -то собаку, то будет как в поговорке: у соседа стожек горит.... Можете что угодно принимать, люди будут жить по своему. Тут вы нам не указ.
11:40:52 07-03-2024
Андрей (11:34:43 07-03-2024) Это все для городов. А в деревнях и поселках собака - обычно... в деревне участковый уполномеоченный может за стожок отправить лес валить лет на пяток - в городе мягчее
11:59:19 07-03-2024
Видно, ты из города. В деревнях и поселках участкового видишь раз в три месяца. И то, если что случится. Все участковые живут в райцентрах (обрати внимание на количество машин у отделов полиции днем), а в свой околоток выезжают по поручению или что проверить. Да, машины выдали, но участки увеличили. Опорных пунктов в деревнях нет. Так что наездами. А про то, что за стожок на пять лет. Хоть раз в руки УК РФ и УПК РФ в руках то держал? С таким познаниями писать такое не следует. Детский сад, трусы на лямках.
12:48:02 07-03-2024
Андрей (11:59:19 07-03-2024) Видно, ты из города. В деревнях и поселках участкового видиш... давай разберемся. Стог сена зимой это килограмов 50 сена на рынке стоит более 8 тысяч рублей. Поджог этого сена имевший последстивия уничтожения этого имущества огнем - умышленное повреждение чужого имущества. Далее если хозяин сена физ лицо это 4 года # а если хозяин сена государство например детский дом или больница или школа это минимум 5 лет #
Но согласен что в отдаленных хуторах в тайге полиция может и не охватить - но в тайге оружие у каждого первого и вору поджегшему сено может прилететь. Насколько я разбирал такие случаи - таежные жители запросто могут например в полено которое спецом положат на виду чтоб своровали внутрь патрон а то и динамитную шашку так чтоб не заметно было. И ждут. У кого бахнет тот и вор и уже наказан
14:51:35 07-03-2024
юрист (12:48:02 07-03-2024) давай разберемся. Стог сена зимой это килограмов 50 сена на ... Фантазер. Заявление не примут, т.е. в КУСП наотмашь регистрировать не станут такую мелочь (еще оценку ущерба проведи - дороже стожка встанет) и т.к. лицо, совершившее поджог (а может и само от молнии загорелось) установить не удастся. За неустановлением зачем висяк закрывать, прокурору отписываться, от начальства еще дежурке прилетит .....
14:56:57 07-03-2024
Андрей (14:51:35 07-03-2024) Фантазер. Заявление не примут, т.е. в КУСП наотмашь регистри... Прошу пардону, не увидел, что написал "ЮРИСТ". Красава! С такими познаниями и судов не надо.
14:54:13 07-03-2024
юрист (12:48:02 07-03-2024) давай разберемся. Стог сена зимой это килограмов 50 сена на ... Да! И где видел 50 кг сена за 8 тыр. Горе городское! Прессованный тюк 400 кг. Цена в зависимости от года и района, около 1.5 тыр.
17:42:37 07-03-2024
Андрей (14:54:13 07-03-2024) Да! И где видел 50 кг сена за 8 тыр. Горе городское! Прессов... Да какое там сено!? Сплошной клевер. Разве что горит хорошо.
12:07:21 07-03-2024
Цапнула прохожего - хозяина тузика на СВО.
12:14:58 07-03-2024
Гость (12:07:21 07-03-2024) Цапнула прохожего - хозяина тузика на СВО. ... Т.е. СВО - это наказание?
12:35:30 07-03-2024
Гость (12:14:58 07-03-2024) Т.е. СВО - это наказание?... нет конечно, это перенаправление агрессии в нужное русло!
13:19:10 07-03-2024
Гость (12:14:58 07-03-2024) Т.е. СВО - это наказание?... Да у него СВО головного мозга, пересмотрел телевизора.
12:47:05 07-03-2024
Давно пора! И не только в Питере...
15:07:41 07-03-2024
Бесполезно. В деревне каждая хозяйка каждые три месяца носит на реку топить кутят, щенят. А куда их плодить?
17:58:34 07-03-2024
Гость (15:07:41 07-03-2024) Бесполезно. В деревне каждая хозяйка каждые три месяца носит... Стерилизовать, кастрировать.
21:24:37 07-03-2024
ворчун (17:58:34 07-03-2024) Стерилизовать, кастрировать.... Хозяйку?
09:46:58 08-03-2024
Гость (21:24:37 07-03-2024) Хозяйку? ... всех, и чипировать тоже))
09:45:51 08-03-2024
Стог в 50 кг это сильно, тюки есть по 5 центнеров, динамит в полено это еще круче, говорят вообще из тротила в некоторых деревнях поленья лепят))) у кого печка на орбиту вышла, тот и украл))