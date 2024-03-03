Жительница Бийска создала петицию за эвтаназию бездомных собак
По словам активистки, в первую очередь защищать необходимо жизнь людей, а не диких животных
03 марта 2024, 15:15, ИА Амител
Жительница Бийска создала петицию об эвтаназии бездомных собак. Как сообщает "Бийский рабочий", инициатор призвала убрать диких собак с улиц города, чтобы дети смогли спокойно гулять на детских площадках, а взрослые перестали бояться.
По словам активистки, в первую очередь защищать необходимо жизнь людей, а не диких животных. Она напомнила о случаях нападения бездомных собак, которые набрасывались на детей, взрослых и стариков.
Бийчанка также отметила, что собакам не место на улице и они не должны страдать, ведь они тоже хотят есть и жить в тепле, и незачем подвергать их таким мукам.
При этом в социальных сетях не все согласились с автором. По их мнению, это просто самый легкий способ, однако необходимо воспитывать в людях ответственность за каждое взятое животное в дом.
17:57:35 03-03-2024
Пора создавать петицию о принудительной психиатрической проверке таких граждан, которые упорно игнорируют тот факт, что все происшествия с собаками связаны только с домашними животными. И упорно ищут причину для убийства. Нет ни одного покалеченного собакой с биркой.
19:41:00 03-03-2024
Гость (17:57:35 03-03-2024) Пора создавать петицию о принудительной психиатрической про... пора создавать петицию, чтобы зоошизу изолировали от человека
20:35:03 03-03-2024
Гость (17:57:35 03-03-2024) Пора создавать петицию о принудительной психиатрической про...
Забери хоть одну собаку себе. А то такие, как ты, только балаболить готовы. Вообще в Барнауле нездоровая ситуация с бродячими животными. Прокуратуре бы заинтересоваться. Интересные бы вещи накопали. Вплоть до торговли наркотиками.
11:51:15 04-03-2024
Гость (17:57:35 03-03-2024) Пора создавать петицию о принудительной психиатрической про... надо просто организовать прием туш. 100 руб/тушка, собак сразу не станет
16:37:26 09-03-2024
Гость (11:51:15 04-03-2024) надо просто организовать прием туш. 100 руб/тушка, собак с... Нет в 2009 году цена была 2400 за тушку
18:00:47 03-03-2024
ссыль-то дайте. все адекватные люди проголосуют же
18:08:12 03-03-2024
Согласен с этой женщиной... Тож за детей боюсь... Где подписать подскажите!
18:26:14 03-03-2024
Если наше государство не может написать законы как в Европе, то конечно тогда нужна эвтаназия, потому что увеличивающаяся популяция диких собак представляет угрозу для человека.
20:03:50 03-03-2024
Этой жительнице Бийска нужна эвтаназия. а не животным.
15:59:39 05-03-2024
гость (20:03:50 03-03-2024) Этой жительнице Бийска нужна эвтаназия. а не животным. ... точно, явно неадекватна
21:01:48 03-03-2024
Ссылку опубликуйте. Проголосую обязательно
На оптовой базе что на Космонавтов опять появились собаки без бирок и кружка-побирушка. Продавщица расположенного напротив киоска, торгующая китайским дерьмом весьма агрессивно реагирует на то, что побирушничество сейчас вообще-то административно наказуемо. Призываю никогда и ничего не покупать вменяемым людям в ряду, который торгует камуфляжкой на пути к рынку. Тем более, что там качаство товара просто шляпа! Администрации рынка стоило бы обратить на это внимание и призвать торгашей к порядку. Не ровен час, присмотрит этот участок кто-нибудт для застройки.
09:00:28 04-03-2024
А когда создадут петицию на эвтаназию неадекватных водителей, которые тысячами людей убивают и делают калеками на пешеходных переходах, дворах, и дорогах по всей стране? Что глаза закрываете, что главные убийцы, это водители, которые несутся, игнорируя все дорожные правили и знаки. Статистику поднимите хотя бы по Барнаулу в прошлом году, сколько там детей и стариков погибло. Зато видела сколько комментаторов под этими статьями накинулось на этих погибших людей, что типа сами виноваты, хотя они переходили дорогу по правилам. То есть водители-убийцы у вас право голоса имеют, а зоозащитники, которые спасают выброшенных же людьми бессловесных животных (которые не виноваты, что стали бездомными ), у вас право голоса не имеют. Как у нас общественным мнением легко манипулировать, когда по ТВ в Якутии показывают просто большую собаку, попавшую в отлов и выдают ее за кусачую, хотя это очень добрая собака и в жизни ни на кого даже не зарычала, не то, что покусала, у нее умер хозяин, а наследники бессовестно выгнали ее на улицу. У вас скоро яжемамки не только собак и кошек изведут, но и учителей, и врачей, а вы все на зоозащитников нападать будете.
16:01:05 05-03-2024
Гость (09:00:28 04-03-2024) А когда создадут петицию на эвтаназию неадекватных водителей... СМИ пиарятся знатно на случаях нападения собак на людей
09:15:33 04-03-2024
Есть проблема. Её никто не решает. На Красной площади бегают бегают/совокупляются стаи бродячих собак? На территории резиденций Президента? В закрытых коттеджных поселках чиновников и богачей ? Кто придумал что стаи бродячих собак в городах, селах , лесах, полях это норма? Сколько трагедий должно произойти (насмерть загрызенных детей и взрослых) чтобы вопрос начали решать?
09:35:18 04-03-2024
гость (09:15:33 04-03-2024) Есть проблема. Её никто не решает. На Красной площади бегают... вы сами ответили на свой вопрос: когда собаки загрызут кого-то на Красной площади или в вип-поселках
10:38:50 04-03-2024
По отношению к старикам и к животным судят о зрелости общества
15:01:36 04-03-2024
Гость (10:38:50 04-03-2024) По отношению к старикам и к животным судят о зрелости общест... тут что не день то новость о детоубийстве, а собаку убить вообще радость и наслаждение...
15:58:24 05-03-2024
опять всплывший вопрос об эвтаназии животных говорит об агрессии общества. Все спуталось - люди стали зверями, а звери страдают от людей - зверей. Неужели непонятно, что создать такую петицию мог только неадекватный человек? Бийчане отжигают - то депутаты отличились, то теперь отдельные граждане показывают неадекватность
03:14:49 08-03-2024
Можно на эту тетку петицию на эвтаназию! Глупые, ненавистные! Бог создал животных и сказал, что это хорошо, создал человека и расскаялся , так как дела человека злы!!!! Люди во всем виноваты!!!! Где приюты для бездомных животных? А что за закон , взять в приют, а потом снова ее выкинуть на умирание, на агрессию. Кто развел бездомных животных?? Люди ! Детей убивают щенка, разрезают кошек, выкапывают у беременной кошки живот!!!Не страшно? На таких детей может тоже эвтаназию? На живодёров тоже эвтаназию! А люди у которых есть собаки, каждый день подвергаются при выгули своей собаки нападению со стороны неадыкватных и неадыкватных у которых собачники! У меня собака, на нас натравливали умышленно собаку! На нас нападали люди без собак! Вообще скоро русские сами себя поубивают!! Сколько дураку не говори, не поймет! Про долбанные какашки. Кто то убирает, кто то нет! Нормальный не нападает с вопросом " а вы убираете за собакой! Много шизиков развелось, на таких бы эвтаназию. Да неприятно, когда много какашек, мы сами с собакой идём и смотрим как бы не наступить! Любая жизнь дороже! И животного и нормального ребенка! Но когда ребенок топит собаку в ванной , этого ребенка хочется утопить! Порождение зла!!!!
09:07:37 08-03-2024
Алексей (03:14:49 08-03-2024) Можно на эту тетку петицию на эвтаназию! Глупые, ненавистные... Тебе к психиатру срочно. Весеннее обострение явно просматривается.
05:50:37 09-03-2024
Эвтаназия - это убийство! Как можно поощерять и голосовать за убийство? Проблему надо решать по закону,а по закону каждому региону необходимо строить приюты,содержать,лечить и пристраивать животных - вот задача приютов и на это государство выделяет немалые деньги...Вопрос к властям - где деньги и где приюты? А собаки все ещё на улицах городов...