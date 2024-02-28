Депутаты предложили не учитывать мнение ребенка при бракоразводном процессе
Сейчас ребенка, которому исполнилось 10 лет, должны спросить, с кем он хочет жить
28 февраля 2024, 10:52, ИА Амител
Несколько депутатов Госдумы предложили не учитывать на судебных бракоразводных процессах мнение ребенка, а принимать во внимание только его интересы и позицию родителей, пишет "Парламентская газета".
Сейчас ребенка, которому исполнилось 10 лет, должны спросить, с кем он хочет жить, если родители разводятся. Ответ должны принять во внимание.
Депутаты считают, что такой подход бросает вызов традиционным российским представлениям о семейной жизни, потому что родители способны сами решить, что лучше для их детей. Кроме того, отметили парламентарии, у детей не достаточный уровень психологического развития для принятия определенных решений.
"Авторы документа предложили учитывать в суде не мнение ребенка, а его интересы, а также мнение родителей. Интересами же хотят считать создание ему условий, необходимых для жизни и благополучного развития", – уточняет издание.
Против инициативы выступил комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
"Правительство уже дало отрицательное заключение на законопроект, против высказалась Патриаршая комиссия, экспертный совет нашего комитета, мы не поддерживаем эти изменения", – подчеркнула глава комитета Нина Останина.
10:56:48 28-02-2024
Надо еще разводы запретить. И это, зп пусть жена мужу отдает, ну чтобы уже совсем соответствовать традициям.
11:15:35 28-02-2024
никогда этого не понимала. ребенок не может принять адекватное решение в этой ситуации. это вопрос из серии "кого ты любишь больше: папу или маму?"
11:46:38 28-02-2024
Элен без ребят (11:15:35 28-02-2024) никогда этого не понимала. ребенок не может принять адекватн...
в этой ситуации ребенок иногда самый адекватный как раз, тем более 10+ лет, а не 3-4
16:10:27 28-02-2024
Гость (11:46:38 28-02-2024)
в этой ситуации ребенок иногда самый адекватный как раз, те... это вам так кажется.
11:38:13 28-02-2024
у меня отец по пьяни избивал мать, а пил он часто. Однажды она спросила меня с кем ты останешься если мы разведемся. Я ответила с папой. Я знала что мама меня не бросит и тогда они не разведутся. Потом себе этого простить не могла, когда он ее чуть не убил и меня в 15.
15:31:38 28-02-2024
Гость (11:38:13 28-02-2024) у меня отец по пьяни избивал мать, а пил он часто. Однажды о... а у меня наоборот была ситуация, отец так же мать бил, только я уже в 8 лет просила развестись ее с отцом, чтобы жить спокойно можно было. Да только наш суд самый гуманный в мире, их не развел, а дал подумать 3 месяца, типа у вас же маленькие дети, как же дети без отца, а моего мнения никто не спросил. А через 3 месяца, уже и никто повторно в суд не пошел. Вот и все, терпели пьяные скандалы до 18 лет. С теми кто пьет и руки распускает, однозначно разводить и сразу же, без всяких подумать, ведь порой женщине с детьми и в первый раз нелегко прийти в суд на развод!
11:47:21 28-02-2024
Учитывать мнение родителей-это имеется в виду мнение родительницы.
12:06:28 28-02-2024
Гость (11:47:21 28-02-2024) Учитывать мнение родителей-это имеется в виду мнение родител... Ну ежели папа не знает, на что у ребенка аллергия или чем он болен, в каком ребенок классе, когда у него др, каким спортом он занимается и как зовут его друзей - то да, мнение такого папы суды обычно во внимание не принимают)
12:46:56 28-02-2024
Да запретите сразу брак! Обоюдное решение в рождении и воспитании. Накопили оба родителя нужные суммы тогда можно рожать. Развалите окончательно институт семьи, добейте финальным решением!
15:18:41 28-02-2024
Гость (12:46:56 28-02-2024) Да запретите сразу брак! Обоюдное решение в рождении и воспи...
Слово брак нужно запретить и заменить на синонимы (супружество, женитьба, венчание, обручение...). "Как Вы лодку назовёте так она и поплывёт". "Назови человека свиньёй, он и захрюкает"
12:49:41 28-02-2024
Нюансов очень много, одной поправкой в законе не решить..
13:23:43 28-02-2024
конечно с папой выберет сын (10лет): папа разрешает играть на компе когда захочешь, дома делать ничего не требует (посуду за собой помыть, вещи сложить свои, постель заправить), уроки не проверяет, покушать бабушка приготовит, а мама тиран: посуду за собой вымой, мусор вынеси, уроки проверит, заставит сделать, за комп только после уроков сделанных - невыносимые условия же..
14:17:14 28-02-2024
Гость (13:23:43 28-02-2024) конечно с папой выберет сын (10лет): папа разрешает играть н... Точно. Мы с братом любили оставаться с папой, когда мама уезжала в командировки. Папа разрешал ходить на дискотеки, давал нам деньги и не проверял дневник
16:08:32 28-02-2024
Гость (13:23:43 28-02-2024) конечно с папой выберет сын (10лет): папа разрешает играть н... вы все правильно написали. ребенок, чаще всего, выберет того, кто меньше от него требует и больше позволяет.
17:33:38 28-02-2024
Гость (13:23:43 28-02-2024) конечно с папой выберет сын (10лет): папа разрешает играть н... Не соглашусь. Я требую, чтобы было чисто, сделаны уроки и т.д. Дочь с процентами на 80 осталась бы с мамой. Сын с процентами на 85 остался бы со мной. Мое предположение. Дочери 11, сыну 10.
19:01:19 28-02-2024
Пузырек (17:33:38 28-02-2024) Не соглашусь. Я требую, чтобы было чисто, сделаны уроки и т.... вы - молодец. не все и мамы-то такие. а там речь шла о конкретной ситуации, почему сын предпочел бы с папой жить