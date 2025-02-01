Депутаты предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

С такой идеей парламентарии обратились к главе Минпросвещения

01 февраля 2025, 12:21, ИА Амител

Фото: Element5 Digital / unsplash.com

Депутаты Госдумы Сергей Кабышев и Яна Лантратова предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы абитуриентов, которые не прошли в вузы.

Как пишут "Ведомости", для этого в учреждениях среднего профессионального образования появятся резервные места.

Выпускники школ в случае непоступления в вузы смогут пойти учиться в техникумы по аналогичным или смежным специальностям.

Парламентарии предлагают вузам уведомлять региональные департаменты образования о непоступивших абитуриентах.

"В свою очередь, департаменты смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение", – считают депутаты.

По их мнению, это увеличит число поступающих в колледжи. Предложение парламентарии направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.