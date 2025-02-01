Депутаты предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников
С такой идеей парламентарии обратились к главе Минпросвещения
01 февраля 2025, 12:21, ИА Амител
Депутаты Госдумы Сергей Кабышев и Яна Лантратова предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы абитуриентов, которые не прошли в вузы.
Как пишут "Ведомости", для этого в учреждениях среднего профессионального образования появятся резервные места.
Выпускники школ в случае непоступления в вузы смогут пойти учиться в техникумы по аналогичным или смежным специальностям.
Парламентарии предлагают вузам уведомлять региональные департаменты образования о непоступивших абитуриентах.
"В свою очередь, департаменты смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение", – считают депутаты.
По их мнению, это увеличит число поступающих в колледжи. Предложение парламентарии направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
13:25:50 01-02-2025
А если не захотят? Отключим газ...
14:02:01 01-02-2025
Это и без депутатов так было всегда. Не поступил в ВУЗ можешь поступать в колледж. Где тут новость? Только не идут они туда после 11 кл. Родители находят деньги берут кредиты но лишь бы их чадо "училось " в вузе. Можно даже на крыльце.
19:00:25 01-02-2025
гость (14:02:01 01-02-2025) Это и без депутатов так было всегда. Не поступил в ВУЗ можеш... Родители вынуждены так делать. У нас в стране сложилась практика, когда без диплома о высшем образовании нет возможности получить работу, даже не требующую знаний университета. Или чел сам приобрел какие-то знания, умения и навыки, может успешно выполнять обязанности, но его не возьмут. И часто не важен профиль образования, нужны "корочки".
18:44:37 01-02-2025
А депутаты ещё не предложили вдыхать кислород, а выдыхать углекислый газ?
21:28:08 01-02-2025
Забракованным при поступлении в ВУЗ никто и не возбранял искать себе место в ПТУ! В чём же "новация" предложения депутатов? Зачем высасывать из пальца несуществующие "проблемы"?
23:14:49 01-02-2025
Может быть завлекать, а не привлекать? Через год хорошей учебы в среднем профессиональном учреждении, можно рекомендовать в ВУЗ.
18:35:13 02-02-2025
А что, в колледжах повсеместно недобор?