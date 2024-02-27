Депутаты предложили снизить стоимость платного обучения в вузе на 50%
Инициатива разработана для поддержки многодетных семей
27 февраля 2024, 15:10, ИА Амител
Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу снижения стоимости обучения в высших учебных заведениях на 50%. Предложенные поправки в закон "Об образовании" предполагают льготу на оплату обучения по программам бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей при условии успешного прохождения вступительных экзаменов.
"Стоимость обучения в вузах сегодня равна нескольким зарплатам. Чаще плата за учебу ложится на плечи родителей, которым приходится во всем себе отказывать, чтобы выучить ребенка. А если в семье трое детей, то чтобы дать им образование, экономить приходится на всем. В период учебы многодетная семья испытывает колоссальные финансовые сложности", – оценил инициативу глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
Сейчас многодетные семьи не имеют льгот по линии высшего образования. А цены в вузах высокие и постоянно растут. Так, по данным "Эксперт РА", ведущие вузы страны подняли в 2023/24 учебном году стоимость обучения в среднем на 12%. Например, в Московском инженерно-физическом институте по отдельным программам цена увеличилась на 18-22%. Программы "информационные системы и технологии" и "программная инженерия" стоят около 340 тыс. рублей. Годом ранее было 286 тыс. руб. В РАНХиГС, например, обучение по направлению "Экономика и управление бизнесом" и "Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность" обойдутся в 460 тыс. рублей. Средняя стоимость обучения в региональных вузах также повысилась и колеблется от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
При этом уровень региональных зарплат в 2024 году, по данным Росстата, за месяц в среднем составляет 55 тысяч рублей. Так что платное образование не каждому по карману, особенно многодетным семьям.
В январе 2024 года Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи на федеральном уровне. В документе прописаны и новые меры поддержки. Поправки в закон "Об образовании" станут одной из профилактических мер, связанных с низкой рождаемостью в стране, добавил Леонид Слуцкий.
15:36:54 27-02-2024
Это кошмар ,как вспомню,что надо скоро оплатить за ребёнка обучение. Ну это точно многие не "поднимут".А что делать?
16:13:15 27-02-2024
Стране не нужны умные люди!, ведь они могут начать задавать вопросы..., школа не учит, Вузы не дают знания, в итоге имеем средненьких манагеров, персонал для торговых центров.....
22:55:42 27-02-2024
колхозник (16:13:15 27-02-2024) Стране не нужны умные люди!, ведь они могут начать задавать ... все как везде относительно, школа не учит? Меня выучила. Сегодня скорее всего уже нет. Педагоги старой закалки уходят. Вузы не дают знания? Смотря какие вузы вы заканчивали, некоторые дают, но там думаю тоже профессорско-преподавательский состав выбывает... Средненькие менеджеры, -Да! И пиццу развозить! Но кто хочет, тот деньги головой зарабатывает и будет зарабатывать. А купех-продах много в кризис друг друга будут кушать. Но это выбор людей. Зачем о них за них думать)))
16:36:04 27-02-2024
выборы......
20:18:05 27-02-2024
а на бюджетные места почему не хотят поступать эти дети?
14:09:06 28-02-2024
абитура (20:18:05 27-02-2024) а на бюджетные места почему не хотят поступать эти дети?... Для этого трудиться надо и быть лучшим в образовательном плане из лучших. А мест кот наплакал.
22:41:09 27-02-2024
Депутаты уполномочены гражданами думать и работать на благо граждан. Не понятно, кому они "предлагают"?
08:20:21 28-02-2024
Поэтому и не рожают, чтоб потом не волочить нищенство. Один ребёнок, это уже роскошь на грани разорения. Особенно в АК
09:29:42 28-02-2024
Гость (08:20:21 28-02-2024) Поэтому и не рожают, чтоб потом не волочить нищенство. Один ... бедолага....может просто ты неудачник, неспособный заработать, не обладающий компетенцией. стремлением, амбициями?не.....виноват ВВП))))))))))))
13:32:53 28-02-2024
Кто хочет, тот учится. И на бюджете,и в магистратуре. Одно плохо,лучшие уезжают за кордон. У меня племяши уехали, ни один не вернулся. Даже в отпуск. «Родина — всякая страна, где человеку хорошо» . Цицерон (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.) Да и не нужны нашей стране специалисты. Леса и газа еще много.