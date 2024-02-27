Депутаты предложили снизить стоимость платного обучения в вузе на 50%

Инициатива разработана для поддержки многодетных семей

27 февраля 2024, 15:10, ИА Амител

Студенты / Фото: freepic.diller on Freepik

Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу снижения стоимости обучения в высших учебных заведениях на 50%. Предложенные поправки в закон "Об образовании" предполагают льготу на оплату обучения по программам бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей при условии успешного прохождения вступительных экзаменов.

"Стоимость обучения в вузах сегодня равна нескольким зарплатам. Чаще плата за учебу ложится на плечи родителей, которым приходится во всем себе отказывать, чтобы выучить ребенка. А если в семье трое детей, то чтобы дать им образование, экономить приходится на всем. В период учебы многодетная семья испытывает колоссальные финансовые сложности", – оценил инициативу глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Сейчас многодетные семьи не имеют льгот по линии высшего образования. А цены в вузах высокие и постоянно растут. Так, по данным "Эксперт РА", ведущие вузы страны подняли в 2023/24 учебном году стоимость обучения в среднем на 12%. Например, в Московском инженерно-физическом институте по отдельным программам цена увеличилась на 18-22%. Программы "информационные системы и технологии" и "программная инженерия" стоят около 340 тыс. рублей. Годом ранее было 286 тыс. руб. В РАНХиГС, например, обучение по направлению "Экономика и управление бизнесом" и "Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность" обойдутся в 460 тыс. рублей. Средняя стоимость обучения в региональных вузах также повысилась и колеблется от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

При этом уровень региональных зарплат в 2024 году, по данным Росстата, за месяц в среднем составляет 55 тысяч рублей. Так что платное образование не каждому по карману, особенно многодетным семьям.

В январе 2024 года Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи на федеральном уровне. В документе прописаны и новые меры поддержки. Поправки в закон "Об образовании" станут одной из профилактических мер, связанных с низкой рождаемостью в стране, добавил Леонид Слуцкий.