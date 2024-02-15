В России захотели отменить подоходный налог при зарплате меньше 30 тысяч

По мнению Леонида Слуцкого, при таком низком доходе забирать у человека 13% "бесчеловечно"

15 февраля 2024, 14:01, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии и кандидатом в президенты Леонидом Слуцким предложили отменить подоходный налог с граждан, зарабатывающих не больше 30 тысяч рублей в месяц, или 360 тысяч в год.

Причиной для такого законопроекта глава партии назвал рост цен на продукты, лекарства и тарифы ЖКХ: "При зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно", – цитирует Слуцкого ТАСС.

По мнению депутатов, инициатива улучшить уровень жизни населения и поспособствует повышению уровня экономической активности в стране: благодаря освобождению от налога увеличится семейный бюджет и вырастет уровень спроса и рыночной конкуренции.

8 февраля Леонид Слуцкий побывал в Барнауле и дал интервью amic.ru, в котором рассказал о четырехдневной рабочей неделе, международной политической обстановке, санкциях, жизни на Алтае и других важных вопросах.