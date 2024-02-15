В России захотели отменить подоходный налог при зарплате меньше 30 тысяч
По мнению Леонида Слуцкого, при таком низком доходе забирать у человека 13% "бесчеловечно"
15 февраля 2024, 14:01, ИА Амител
Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии и кандидатом в президенты Леонидом Слуцким предложили отменить подоходный налог с граждан, зарабатывающих не больше 30 тысяч рублей в месяц, или 360 тысяч в год.
Причиной для такого законопроекта глава партии назвал рост цен на продукты, лекарства и тарифы ЖКХ: "При зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно", – цитирует Слуцкого ТАСС.
По мнению депутатов, инициатива улучшить уровень жизни населения и поспособствует повышению уровня экономической активности в стране: благодаря освобождению от налога увеличится семейный бюджет и вырастет уровень спроса и рыночной конкуренции.
8 февраля Леонид Слуцкий побывал в Барнауле и дал интервью amic.ru, в котором рассказал о четырехдневной рабочей неделе, международной политической обстановке, санкциях, жизни на Алтае и других важных вопросах.
14:08:21 15-02-2024
Давно хотели даже с МРОТа отменить налог, но что-то пошло не так. А с 30тр - ваще фантастика!
14:10:39 15-02-2024
Популизм. 1. Это делается, как правильно написали в комментарии к предыдущей новости, не так. Устанавливается "планка" в 30 000 в месяц. Все, что до, налогом не облагается. Что сверх - облагается. Тогда не будет необходимости "уходить в тень" и что-то прятать, причем никому - ни тем, кто получает миллионы, ни тем, кто получает 31 000. Механизм рабочий, взносы с ФОТ для МСП сейчас именно так и делят - с МРОТ 30%, с превышения - 15%. 2. Этого не будет никогда, потому что при раскладе, предлагаемом Слуцким, а) все побегут "в тень", б) государство недополучит многоденях, чего позволить себе не может. Господин жжет - вчера закон чтобы работодатели соблюдали закон, сегодня это...
14:10:55 15-02-2024
Я против. Мне возврат на покупку жилья еще 6 лет возмещать. Так хоть 40 тысяч в год да возвращают.
14:23:35 15-02-2024
Гость (14:10:55 15-02-2024) Я против. Мне возврат на покупку жилья еще 6 лет возмещать. ... Как я люблю налоговую и юридическую грамотность наших сограждан... А ничего, что прежде, чем вернуть налог, вы должны его заплатить?) Сами же пишете "возврат", это вам ни о чем не говорит? Вам возвращают только то, что у вас же и забрали. То есть сначала вы эти 40 тысяч отдаете государству из своей зп, а потом оно вам, может быть, возвращает. Через год. Это если с документами все порядке.
15:45:33 15-02-2024
Гость (14:10:55 15-02-2024) Я против. Мне возврат на покупку жилья еще 6 лет возмещать. ... Уже второй год действует упрощёнка по возврату налогов. Суммы больше, так что вам могут и за 3 года вернуть всю сумму.
15:58:41 15-02-2024
Твайлайт Спаркл (15:45:33 15-02-2024) Уже второй год действует упрощёнка по возврату налогов. Сумм... просветите. квартира куплена в ноябре 2023. налоговая сказала что возврат делается за 2023 год а не за 22,21,20 года.
16:42:05 15-02-2024
Гость (15:58:41 15-02-2024) просветите. квартира куплена в ноябре 2023. налоговая сказал... Потому что в 20, 21 и 22 у вас не было права на имущественный вычет, квартиру же вы в эти годы не покупали? Вычет действует с года, в котором вы ее купили. А три года - это если вы в этом году не подадите, в 25 не подадите, а в 26 подадите сразу за три года - 23,24 и 25. Но смысл?
15:11:35 15-02-2024
Хотеть - не значит отменить.
22:36:59 15-02-2024
До 100000 учитывая инфляцию рост цен и умышленное преступное снижение курса рубля.Но ввести обязательно для миллиардеров и мультимиллионеров налог на прибыль и имущество в размере 45% а также на роскошь.
09:58:49 16-02-2024
Вот они ,захотели,чего то вдруг.А возраст выхода на пенсию вернуть на прежний уровень не захотели?Или пускай граждане пашут старостью,авось доживут?