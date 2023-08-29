Депутаты предложили выделить семьям по 26 тысяч рублей на подготовку к школе
Из-за растущих цен родителям приходится все тяжелее, считают в Госдуме
29 августа 2023, 10:15, ИА Амител
Школа / Фото: amic.ru
Депутаты Госдумы предложили выделить семьям деньги на подготовку детей к школе, пишут "Известия" со ссылкой на комитет по просвещению нижней палаты парламента.
Как отметила депутат Яна Лантратова, из-за растущих цен родителям приходится все тяжелее, и многим приходится брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу.
Тем самым парламентарии хотят предоставить семьям на эти цели по 26 тысяч рублей, и по 30 тысяч, если они проживают в новых субъектах или в приграничных к зоне СВО.
Обращение с такой просьбой адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину.
10:40:33 29-08-2023
Предложить не значит сделать!
11:10:07 29-08-2023
Завтра в школу. Бла,бла.
11:38:20 29-08-2023
Работать не пробовали родители? привыкли жить на пособия...
11:38:48 29-08-2023
Каждый год одно и тоже!
11:53:06 29-08-2023
А откуда такая сумма? если в среднем опубликованно на этот год затраты на школу 43тысячи, почему 26? ... Ну да ладно, хорошо хотбяы столько предложили, сделали вид, что заботятся, лизнули, врядли это будет одобренно, да и вопрос то основной вот какой - А ЧЕ ЗА 3 ДНЯ ДО 1 СЕНТЯБРЯ? Очухались? Народ уже все купил, а кто не купил, тот занял, кто не занял или кредит взял... Щас то уже чего кулаками махать? Спохватились...позорники, имитирующие деятельность
12:05:36 29-08-2023
Гость (11:53:06 29-08-2023) А откуда такая сумма? если в среднем опубликованно на этот г... че поздно? в этом и смысл: показать, что радеют душой за народ
12:20:31 29-08-2023
Гость (11:53:06 29-08-2023) А ЧЕ ЗА 3 ДНЯ ДО 1 СЕНТЯБРЯ? Очухались?... Не за 3 дня до ..., а за 11 дней до выборов.
12:25:08 29-08-2023
Гость (12:20:31 29-08-2023) Не за 3 дня до ..., а за 11 дней до выборов.... Вот сейчас солнце выглянуло, тоже в связи с выборами? Кто же вам, про выборы пишущим к месту и не к месту, в головы накласть-то умудрился?
14:30:02 29-08-2023
Гость (12:25:08 29-08-2023) Вот сейчас солнце выглянуло, тоже в связи с выборами? Кто же... Тебе на понять. Вещество в голове называется "мозг". Ты не парься. У тебя отсутствует...
08:58:11 30-08-2023
Гость (11:53:06 29-08-2023) А откуда такая сумма? если в среднем опубликованно на этот г... Если бы за месяц деньги кинули, то цены бы на школьное взлетели, соображать нужно, хоть иногда
07:39:16 30-08-2023
Обыкновенный предвыборный пиар. Не первый раз такие вбросы от кандидатов и от партий.Ничего не будет.Сразу после выборов всё заглохнет.