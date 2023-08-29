Депутаты предложили выделить семьям по 26 тысяч рублей на подготовку к школе

Из-за растущих цен родителям приходится все тяжелее, считают в Госдуме

29 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы предложили выделить семьям деньги на подготовку детей к школе, пишут "Известия" со ссылкой на комитет по просвещению нижней палаты парламента.

Как отметила депутат Яна Лантратова, из-за растущих цен родителям приходится все тяжелее, и многим приходится брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу.

Тем самым парламентарии хотят предоставить семьям на эти цели по 26 тысяч рублей, и по 30 тысяч, если они проживают в новых субъектах или в приграничных к зоне СВО.

Обращение с такой просьбой адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину.