Материнский капитал в России вскоре может увеличиться до одного миллиона рублей. Об этом пишет RT, ссылаясь на новый законопроект Госдумы. Сообщается, что повысить размер маткапитала могут уже в 2024 году.
О том, действительно ли материнский капитал вырастет до миллиона рублей, - в материале amic.ru.
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Правда ли, что маткапитал в России увеличат до 1 млн рублей?
Нет, на данный момент - неправда. Но вопрос обсуждается: пока это лишь законопроект, который внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. О появлении документа сообщил телеканал RT.
В тексте законопроекта предлагается увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года намного выше, чем на уровень инфляции. И в некоторых случаях суммы должны доходить до одного миллиона рублей, говорится в документе.
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Кому предлагается выплачивать по миллиону рублей материнского капитала?
Тем, у кого появился второй ребенок. Ну или третий, если до этого маткапитал не получали. За первого ребенка предлагается выплачивать 756,7 тысячи рублей.
"Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребёнка и 1 млн рублей — на второго ребёнка, а также на третьего ребёнка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло", — цитирует RT текст пояснительной записки к законопроекту.
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Почему маткапитал хотят так значительно повысить?
Повышение маткапитала поддержало бы семьи с детьми, а также простимулировало рождаемость в стране, считает замглавы фракции ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он также напомнил, что совсем недавно Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ значительно выше уровня инфляции. Депутат считает, что в след за этим должен увеличиться и материнский капитал.
"С учётом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учётом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей", — передаёт слова Нилова RT.
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Какой шанс, материнский капитал действительно повысят до миллиона рублей?
Пока неизвестно. Депутаты других фракций, а также представители правительства пока никак не комментировали этот законопроект. Так что остаётся лишь дождаться, как документ будет проходить чтения в парламенте.
Ну а пока надеяться на миллион рублей материнского капитала не стоит.
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Какой сейчас размер маткапитала в России?
Сейчас размер маткапитала за первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а за второго – 775,6 тысячи рублей.
Доплата за второго ребенка для семей, уже получивших маткапитал за первого, составляет 188,6 тысячи рублей.
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На сколько маткапитал увеличится в 2024 году?
Из документов, опубликованных на данный момент, следует, что в 2024 году материнский капитал повысят на 5,3%. Его размер составит 618,1 тысячи рублей на первого ребенка и 816,7 тысячи рублей на второго.
13:48:15 28-08-2023
А почему не рассматривается вопрос о поднятии пенсий до нормальных значений, до того уровня, на который можно достойно жить, а не существовать? Почему все блага только для семей с детьми, а остальные не люди, им жить не надо? Пенсионеры вырастили своих детей без всяких пособий, и ничего, не умерли!
13:55:40 28-08-2023
Пипец. Ждем 1 комнатные квартиры не за 3, а за 5 миллионов, значит.
17:52:12 28-08-2023
Гость (13:55:40 28-08-2023) Пипец. Ждем 1 комнатные квартиры не за 3, а за 5 миллионов, ... это где это еще за 3 ?!!!...
14:12:59 28-08-2023
Гость (13:48:15 28-08-2023) А почему не рассматривается вопрос о поднятии пенсий до норм... Патамушта пенсионеры - отработанный материал. Они налоги не платят. А когда отправляются на кладбище пораньше, государство еще и невыплаченные пенсионные накопления прибирает.
16:41:33 28-08-2023
Кстати мат. капитал выплачивается из пенсионного фонда. Нече шиковать пенсионерам, и так жрут в три горла. А так денежки эти перетекут в карман банков, застройщиков и прочих вокруг недвижимости. "Девелоперы" называются.