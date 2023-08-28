В Госдуме считают, что выплата за первого и второго ребенка должна значительно увеличиться

28 августа 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Материнский капитал в России вскоре может увеличиться до одного миллиона рублей. Об этом пишет RT, ссылаясь на новый законопроект Госдумы. Сообщается, что повысить размер маткапитала могут уже в 2024 году.

О том, действительно ли материнский капитал вырастет до миллиона рублей, - в материале amic.ru.

1 Правда ли, что маткапитал в России увеличат до 1 млн рублей? Нет, на данный момент - неправда. Но вопрос обсуждается: пока это лишь законопроект, который внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. О появлении документа сообщил телеканал RT В тексте законопроекта предлагается увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года намного выше, чем на уровень инфляции. И в некоторых случаях суммы должны доходить до одного миллиона рублей, говорится в документе.

2 Кому предлагается выплачивать по миллиону рублей материнского капитала? Тем, у кого появился второй ребенок. Ну или третий, если до этого маткапитал не получали. За первого ребенка предлагается выплачивать 756,7 тысячи рублей. "Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребёнка и 1 млн рублей — на второго ребёнка, а также на третьего ребёнка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло", — цитирует RT текст пояснительной записки к законопроекту.

3 Почему маткапитал хотят так значительно повысить? Повышение маткапитала поддержало бы семьи с детьми, а также простимулировало рождаемость в стране, считает замглавы фракции ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также напомнил, что совсем недавно Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ значительно выше уровня инфляции. Депутат считает, что в след за этим должен увеличиться и материнский капитал. "С учётом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учётом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей", — передаёт слова Нилова RT.

4 Какой шанс, материнский капитал действительно повысят до миллиона рублей? Пока неизвестно. Депутаты других фракций, а также представители правительства пока никак не комментировали этот законопроект. Так что остаётся лишь дождаться, как документ будет проходить чтения в парламенте. Ну а пока надеяться на миллион рублей материнского капитала не стоит.

5 Какой сейчас размер маткапитала в России? Сейчас размер маткапитала за первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а за второго – 775,6 тысячи рублей. Доплата за второго ребенка для семей, уже получивших маткапитал за первого, составляет 188,6 тысячи рублей.