Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
В ЛДПР в таком решении видят много плюсов
14 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают запретить продажу алкоголя в супермаркетах и продавать его только в специализированных магазинах, сообщает ura.ru.
Законопроект позволит исключить спонтанное приобретение спиртного, снизить его потребление среди несовершеннолетних и сократить число продаваемого контрафакта.
При этом в малонаселенных пунктах и отдаленных районах продажа алкоголя вместе с товарами народного потребления может быть разрешена в порядке исключения.
08:21:38 14-07-2023
Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвские времена. Чтобы было трудно приобрести,с очередями и мордобоями! Но если народ протрезвеет-начнёт задавать власти неудобные вопросы. А по сути: Жириновского не стало и про ЛДПР все забыли. Вот и тужатся в инфополе.
08:48:03 14-07-2023
Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... там проще: все депутаты на спецпайке, который привозят им домой
09:01:11 14-07-2023
Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... Вот это вас плющит, свалили в кучу Жириновского, Горбачёва и алкоголь
09:20:28 14-07-2023
Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... На поле чудес, помнится, скорые приезжали каждый день. Не так просто было там купить, как и на Матрацова. Тоже был тот еще треш. Ходили как на физическую тренировку.
08:22:28 14-07-2023
Сказочные идиоты!
08:29:31 14-07-2023
Не, это точно биполярочка. Сначала предлагают запретить, по сути, везде, кроме больших супермаркетов, которые у нас одни и есть не в жилых домах. Теперь наоборот) По сути, ничего плохого в "алкомаркетах" нет. Но это в нормальных странах. У нас же там будут отираться маргиналы, и т.д. Да и предложение это никогда не пройдет - ну кто из крупняка согласится лишиться таких прибылей.
08:30:50 14-07-2023
Хоть что-то полезное депутаты затеяли. Лично я поддерживаю! Надежды, что вся алкашня передохнет сама собой нет, к сожалению... Кстати, и пивнушки из домов убрать не забудьте.
08:38:00 14-07-2023
Гость (08:30:50 14-07-2023) Хоть что-то полезное депутаты затеяли. Лично я поддерживаю! ... Подшитый?
12:22:54 14-07-2023
Гость (08:38:00 14-07-2023) Подшитый?... Сзади подшитый.
08:57:08 14-07-2023
у нас половина депутатов бизнес имеет пивной ) из домов не уберут а вот крепкую алкашку вытеснят запросто
09:07:37 14-07-2023
Вчера тема была о Почте России (о температуре,давлении и пр.),- предлагаю продавать алкашку в Отделениях связи.
09:16:25 14-07-2023
ГадкийЯ (09:07:37 14-07-2023) Вчера тема была о Почте России (о температуре,давлении и пр.... А это идея)
09:40:51 14-07-2023
Жирик уже год как боты двинул. А его холопов всё колбасит.
10:25:45 14-07-2023
В стране всё хорошо, делать нечего, можно законы дурацкие двигать. А то, что подростки каждый день убивают, поджигают друг друга, насилуют, детей убивают - на это законы не принимают жёсткие. Люди просят снизить возраст ответственности, так это не слышат и не хотят.
10:50:05 14-07-2023
Гость (10:25:45 14-07-2023) В стране всё хорошо, делать нечего, можно законы дурацкие дв... Убивают, душат, травят, Сообразно древним пьесам, Мне же все убийства эти Надоели, даже слишком, Больше всех люблю на свете Сериал, где есть интрижка.
11:34:40 14-07-2023
Чем глупее и абсурднее предложения, тем ближе конец режима. Ждем.
12:42:43 14-07-2023
Дмитрий (11:34:40 14-07-2023) тем ближе конец режима. Ждем Ждите, за Вами уже выехала бригада психоневрологического диспансера. И Вас вылечат...
12:50:21 14-07-2023
Закройте пивнушки в жилых домах!!! Когда примут закон?! Реально невыносимо такое соседство. А в супермаркетах это другое дело. Хочешь покупаешь- не хочешь нет! Главное никому не мешаешь.
13:33:28 14-07-2023
Надо бухло продавать везде, и цены на него снизить втрое, тогда вся алкашня передохнет с перепою- государству от этого только профит будет, столько уродов не лечить полжизни от циррозов, опухолей, инфарктов и инсультов, словом, от всего, что в большой мере провоцируется алкашкой. Да и похоронщики подзаработают, налоги заплатят.