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Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

В ЛДПР в таком решении видят много плюсов

14 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают запретить продажу алкоголя в супермаркетах и продавать его только в специализированных магазинах, сообщает ura.ru.

Законопроект позволит исключить спонтанное приобретение спиртного, снизить его потребление среди несовершеннолетних и сократить число продаваемого контрафакта.

При этом в малонаселенных пунктах и отдаленных районах продажа алкоголя вместе с товарами народного потребления может быть разрешена в порядке исключения.

законопроекты депутаты алкоголь ЛДПР

Комментарии 19

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Гость

08:21:38 14-07-2023

Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвские времена. Чтобы было трудно приобрести,с очередями и мордобоями! Но если народ протрезвеет-начнёт задавать власти неудобные вопросы. А по сути: Жириновского не стало и про ЛДПР все забыли. Вот и тужатся в инфополе.

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Гость

08:48:03 14-07-2023

Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... там проще: все депутаты на спецпайке, который привозят им домой

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Гость

09:01:11 14-07-2023

Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... Вот это вас плющит, свалили в кучу Жириновского, Горбачёва и алкоголь

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Олег

09:20:28 14-07-2023

Гость (08:21:38 14-07-2023) Всё правильно-магазин вынести в "Поле чудес",как в горбачёвс... На поле чудес, помнится, скорые приезжали каждый день. Не так просто было там купить, как и на Матрацова. Тоже был тот еще треш. Ходили как на физическую тренировку.

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Гость

08:22:28 14-07-2023

Сказочные идиоты!

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Гость

08:29:31 14-07-2023

Не, это точно биполярочка. Сначала предлагают запретить, по сути, везде, кроме больших супермаркетов, которые у нас одни и есть не в жилых домах. Теперь наоборот) По сути, ничего плохого в "алкомаркетах" нет. Но это в нормальных странах. У нас же там будут отираться маргиналы, и т.д. Да и предложение это никогда не пройдет - ну кто из крупняка согласится лишиться таких прибылей.

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Гость

08:30:50 14-07-2023

Хоть что-то полезное депутаты затеяли. Лично я поддерживаю! Надежды, что вся алкашня передохнет сама собой нет, к сожалению... Кстати, и пивнушки из домов убрать не забудьте.

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Гость

08:38:00 14-07-2023

Гость (08:30:50 14-07-2023) Хоть что-то полезное депутаты затеяли. Лично я поддерживаю! ... Подшитый?

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Гость

12:22:54 14-07-2023

Гость (08:38:00 14-07-2023) Подшитый?... Сзади подшитый.

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Гость

08:57:08 14-07-2023

у нас половина депутатов бизнес имеет пивной ) из домов не уберут а вот крепкую алкашку вытеснят запросто

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ГадкийЯ

09:07:37 14-07-2023

Вчера тема была о Почте России (о температуре,давлении и пр.),- предлагаю продавать алкашку в Отделениях связи.

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Гость

09:16:25 14-07-2023

ГадкийЯ (09:07:37 14-07-2023) Вчера тема была о Почте России (о температуре,давлении и пр.... А это идея)

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Гость

09:40:51 14-07-2023

Жирик уже год как боты двинул. А его холопов всё колбасит.

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Гость

10:25:45 14-07-2023

В стране всё хорошо, делать нечего, можно законы дурацкие двигать. А то, что подростки каждый день убивают, поджигают друг друга, насилуют, детей убивают - на это законы не принимают жёсткие. Люди просят снизить возраст ответственности, так это не слышат и не хотят.

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Гость

10:50:05 14-07-2023

Гость (10:25:45 14-07-2023) В стране всё хорошо, делать нечего, можно законы дурацкие дв... Убивают, душат, травят, Сообразно древним пьесам, Мне же все убийства эти Надоели, даже слишком, Больше всех люблю на свете Сериал, где есть интрижка.

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Дмитрий

11:34:40 14-07-2023

Чем глупее и абсурднее предложения, тем ближе конец режима. Ждем.

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Гость

12:42:43 14-07-2023

Дмитрий (11:34:40 14-07-2023) тем ближе конец режима. Ждем Ждите, за Вами уже выехала бригада психоневрологического диспансера. И Вас вылечат...

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Гость

12:50:21 14-07-2023

Закройте пивнушки в жилых домах!!! Когда примут закон?! Реально невыносимо такое соседство. А в супермаркетах это другое дело. Хочешь покупаешь- не хочешь нет! Главное никому не мешаешь.

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Гость

13:33:28 14-07-2023

Надо бухло продавать везде, и цены на него снизить втрое, тогда вся алкашня передохнет с перепою- государству от этого только профит будет, столько уродов не лечить полжизни от циррозов, опухолей, инфарктов и инсультов, словом, от всего, что в большой мере провоцируется алкашкой. Да и похоронщики подзаработают, налоги заплатят.

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