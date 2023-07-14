Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

В ЛДПР в таком решении видят много плюсов

14 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают запретить продажу алкоголя в супермаркетах и продавать его только в специализированных магазинах, сообщает ura.ru.

Законопроект позволит исключить спонтанное приобретение спиртного, снизить его потребление среди несовершеннолетних и сократить число продаваемого контрафакта.

При этом в малонаселенных пунктах и отдаленных районах продажа алкоголя вместе с товарами народного потребления может быть разрешена в порядке исключения.