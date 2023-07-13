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Сенатор Клишас отозвал закон о продаже алкоголя через интернет

Минфин поддержал инициативу, но с некоторыми поправками

13 июля 2023, 19:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продаже алкоголя. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. 

Отмечается, что Министерство финансов в целом поддержало инициативу, но с некоторыми доработками. Какие именно примечания были сделаны - не уточняется.

Проект предлагал внести изменения в законы "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" и "О защите информации…".

Предполагалось, что продавать алкоголь через интернет смогут компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку алкоголя.

Комментарии 1

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Гость

10:33:29 14-07-2023

Клишасу объяснили что он не прав и он это осознал. Вот и отозвал законопроект

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