Сенатор Клишас отозвал закон о продаже алкоголя через интернет

Минфин поддержал инициативу, но с некоторыми поправками

13 июля 2023, 19:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продаже алкоголя. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Министерство финансов в целом поддержало инициативу, но с некоторыми доработками. Какие именно примечания были сделаны - не уточняется.

Проект предлагал внести изменения в законы "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" и "О защите информации…".

Предполагалось, что продавать алкоголь через интернет смогут компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку алкоголя.