Сенатор Клишас отозвал закон о продаже алкоголя через интернет
Минфин поддержал инициативу, но с некоторыми поправками
13 июля 2023, 19:42, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продаже алкоголя. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Отмечается, что Министерство финансов в целом поддержало инициативу, но с некоторыми доработками. Какие именно примечания были сделаны - не уточняется.
Проект предлагал внести изменения в законы "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" и "О защите информации…".
Предполагалось, что продавать алкоголь через интернет смогут компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку алкоголя.
10:33:29 14-07-2023
Клишасу объяснили что он не прав и он это осознал. Вот и отозвал законопроект