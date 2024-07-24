Депутаты приняли закон о борьбе с финансовыми пирамидами

Авторы документа считают, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок

24 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Монеты / Источник фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы приняли закон, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами, сообщает ТАСС.

Закон запрещает привлекать средства физлиц в качестве инвестиций организациям, которые не поднадзорны ЦБ и деятельность которых законодательно не регулируется.

Потребительские общества больше не смогут привлекать заемные средства от физлиц, не являющихся пайщиками. А публичное привлечение инвестиций физлиц возможно только при выдаче им ценных бумаг.

Авторы документа отметили, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок, приводят к потере средств граждан и подрывают их доверие к финансовым инструментам.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.