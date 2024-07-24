НОВОСТИОбщество

Депутаты приняли закон о борьбе с финансовыми пирамидами

Авторы документа считают, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок

24 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Монеты / Источник фото: unsplash.com
Монеты / Источник фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы приняли закон, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами, сообщает ТАСС.

Закон запрещает привлекать средства физлиц в качестве инвестиций организациям, которые не поднадзорны ЦБ и деятельность которых законодательно не регулируется. 

Потребительские общества больше не смогут привлекать заемные средства от физлиц, не являющихся пайщиками. А публичное привлечение инвестиций физлиц возможно только при выдаче им ценных бумаг.

Авторы документа отметили, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок, приводят к потере средств граждан и подрывают их доверие к финансовым инструментам.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума законы

Комментарии 4

Avatar Picture
Коль

09:23:01 24-07-2024

Долго думали..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:54:27 24-07-2024

А как же пенсионный (социальный) фонд - ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:46 24-07-2024

Хороший закон.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:59 24-07-2024

то есть, понадобилось несколько десятилетий, чтобы доперло

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров