Депутаты приняли закон о борьбе с финансовыми пирамидами
Авторы документа считают, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок
24 июля 2024, 08:44, ИА Амител
Депутаты Госдумы приняли закон, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами, сообщает ТАСС.
Закон запрещает привлекать средства физлиц в качестве инвестиций организациям, которые не поднадзорны ЦБ и деятельность которых законодательно не регулируется.
Потребительские общества больше не смогут привлекать заемные средства от физлиц, не являющихся пайщиками. А публичное привлечение инвестиций физлиц возможно только при выдаче им ценных бумаг.
Авторы документа отметили, что пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый рынок, приводят к потере средств граждан и подрывают их доверие к финансовым инструментам.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
09:23:01 24-07-2024
Долго думали..
10:54:27 24-07-2024
А как же пенсионный (социальный) фонд - ?
11:11:46 24-07-2024
Хороший закон.
13:37:59 24-07-2024
то есть, понадобилось несколько десятилетий, чтобы доперло