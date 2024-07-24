Дума ввела уголовное наказание за пропаганду наркотиков

Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы

24 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Как сообщает ТАСС, новая статья 230.3 УК РФ будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние, или лицом, имеющим судимость за такое преступление.

В качестве наказания устанавливается штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.

Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.