Дума ввела уголовное наказание за пропаганду наркотиков
Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы
24 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Как сообщает ТАСС, новая статья 230.3 УК РФ будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние, или лицом, имеющим судимость за такое преступление.
В качестве наказания устанавливается штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.
Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.
11:37:30 24-07-2024
а то эти пишущие на стенах уже заманали. Увидете таких - звоните участковому. Они постоянно у общежитий ВУЗов вьются, возле АГУ общаг так точно
11:49:49 24-07-2024
Гость (11:37:30 24-07-2024) а то эти пишущие на стенах уже заманали. Увидете таких - зво... "Этих" никто ловить не будет, что мешало делать это раньше?
12:01:06 24-07-2024
С опозданием!!!!!!! Но лучше поздно, чем никогда!
12:02:32 24-07-2024
Маленькое наказание, что ОЧЕНЬ странно!
12:10:29 24-07-2024
Половина российских рэперов присядет и надолго
12:16:03 24-07-2024
максимум 2 года? гуманно.
а я бы добавила управляйкам огромный штраф, если не закрасят стены.
13:30:45 24-07-2024
Диски Агаты Кристи можно выкидывать? И Чижа?
13:36:20 24-07-2024
Гость (13:30:45 24-07-2024) Диски Агаты Кристи можно выкидывать? И Чижа? ... ]
любые диски давно пора выкинуть)