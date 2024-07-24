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Дума ввела уголовное наказание за пропаганду наркотиков

Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы

24 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. 

Как сообщает ТАСС, новая статья 230.3 УК РФ будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, дважды в течение года привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние, или лицом, имеющим судимость за такое преступление.

В качестве наказания устанавливается штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.

Максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.

борьба с наркотиками Госдума

Комментарии 8

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Гость

11:37:30 24-07-2024

а то эти пишущие на стенах уже заманали. Увидете таких - звоните участковому. Они постоянно у общежитий ВУЗов вьются, возле АГУ общаг так точно

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Гость

11:49:49 24-07-2024

Гость (11:37:30 24-07-2024) а то эти пишущие на стенах уже заманали. Увидете таких - зво... "Этих" никто ловить не будет, что мешало делать это раньше?

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Гость

12:01:06 24-07-2024

С опозданием!!!!!!! Но лучше поздно, чем никогда!

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Гость

12:02:32 24-07-2024

Маленькое наказание, что ОЧЕНЬ странно!

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ВВП

12:10:29 24-07-2024

Половина российских рэперов присядет и надолго

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Элен без ребят

12:16:03 24-07-2024

максимум 2 года? гуманно.
а я бы добавила управляйкам огромный штраф, если не закрасят стены.

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Гость

13:30:45 24-07-2024

Диски Агаты Кристи можно выкидывать? И Чижа?

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Элен без ребят

13:36:20 24-07-2024

Гость (13:30:45 24-07-2024) Диски Агаты Кристи можно выкидывать? И Чижа? ... ]
любые диски давно пора выкинуть)

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