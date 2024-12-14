Депутаты рассмотрят законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров
14 декабря 2024, 20:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы в 2025 году внесут на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.
Парламентарии предлагали этот проект еще в 2023 году, но тогда он не был принят из-за юридических недочетов. "Мы их учли и внесем доработанный документ", – сказал Чернышов.
По его словам, основная идея законопроекта – ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров, что позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать деньги на празднование или личные нужды.
В случае принятия такого закона выплата будет распространяться на все категории пенсионеров. Размер предлагают установить равным сумме ежемесячной пенсии на момент получения.
21:42:04 14-12-2024
а не лучше ли дать всем одинаковую фиксированную сумму на подарок, типа 25 тысяч например? А то у кого то и по сотке пенсия, нечестно как то. Такое ощущение что депутаты заранее заботятся о себе
00:34:27 15-12-2024
Гость (21:42:04 14-12-2024) а не лучше ли дать всем одинаковую фиксированную сумму на по... Держите карман шире
22:53:19 14-12-2024
Пенсия должна быть достойной. Не придётся подачки придумывать
23:29:21 14-12-2024
С 23 года они устраняли юридические недочёты. Кто интересно мешал санкции, Короновирус или украинский след?
04:35:26 15-12-2024
Очередная болталогия.
13:40:44 15-12-2024
Некая депутат по фамилии Бессараб уже высказалась по этому вопросу: выдавать 13 пенсию к д.р. пенсионера никак не получится. Длинное и не очень понятное рассуждение, основная мысль которого - насчет 13-пенсии не надо вводить в заблуждение людей.Она сказала, что с точки зрения законодательства о пенсиях данное предложение не продумано. (Написано в Аргументах и фактах, от 14 декабря 2024 г.)Но не объяснила, что мешает это сделать.Похоже на отписку депутата, что его (её) не красит..Если невозможно, то надо объяснить, почему невозможно. А просто размахивать руками - уже не то время. В советские времена мы добивались четких ответов от депутатов разного уровня на запрос.
14:30:05 15-12-2024
Идея выплачивать 13-ю пенсию на день рождения нежизнеспособна. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий считает, что ни в 2024-м, ни в 2025-м году такой законопроект не примут, потому что у страховой пенсии другая природа. Для того, чтобы ее получить, необходимо иметь соответствующий стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Формируется пенсия из тех взносов, которые работающие граждане вносят через Социальный фонд России, из этих взносов формируется пенсионный кошелек. Этот кошелек рассчитан строго с учетом всех критериев, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам, уточнила Бессараб.
Депутат добавила, что помимо пенсий, есть и другие обязательства, с помощью которых государство должно поддерживать россиян, поэтому выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс. К этим обязательствам относятся единое пособие на ребенка из нуждающейся семьи, материнский капитал, единовременные денежные выплаты и ряд других категорий социальной поддержки.///////
То есть С. Бессараб считает, что "другая природа" помешает выплатить дополнитнльную пенсию, а вот материнский капитал и пособие на ребенка почему то для Бессараб имеют одну природу с темой пенсии, если она увязывает пенсионные выплаты с маткапиталом и детским пособием. Похоже, выплаты матерям и детям идут за счет пенсионного фонда, ущемляя пенсионеров, которым индексируют пенсию меньше, чем проценты инфляции.