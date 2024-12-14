Депутаты рассмотрят законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения

Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров

14 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Депутаты Госдумы в 2025 году внесут на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Парламентарии предлагали этот проект еще в 2023 году, но тогда он не был принят из-за юридических недочетов. "Мы их учли и внесем доработанный документ", – сказал Чернышов.

По его словам, основная идея законопроекта – ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров, что позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать деньги на празднование или личные нужды.

В случае принятия такого закона выплата будет распространяться на все категории пенсионеров. Размер предлагают установить равным сумме ежемесячной пенсии на момент получения.