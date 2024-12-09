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Жители России назвали приемлемый размер пенсии

Число желающих получать от 100 до 200 тысяч рублей в старости выросло вдвое

09 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru
Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей. Как сообщает "Прайм", об этом рассказали аналитики Страхового дома ВСК.

Отмечается, что предпочтения россиян в этом вопросе изменились. Если в начале года почти 50% называли достаточной сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года число респондентов с таким ответом снизилось до трети.

"Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25%. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно – жителей Москвы и Санкт-Петербурга", – указывается в исследовании.

При этом каждый второй житель РФ еще не начинал формировать сбережения на пенсию. 32,7% не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода – таких оказалось 33%. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%).

Старость в России собираются встречать 80% респондентов. При этом лишь четверть россиян не планируют менять место жительства после выхода на пенсию – столько же собираются переехать за город, а 23,5% – на юг.

Экономика опросы пенсии

Комментарии 7

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Musik

13:30:42 09-12-2024

пацталом, каг грицца.

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Афиноген

13:30:43 09-12-2024

В данном масштабе цен и происходящей инфляции этот уровень и должен быть в настоящее время.Посмотрите уровень пенсий в европейских странах,там они выше запрашиваемых у нас.Тем более нам всем правительство обещало перед поднятием пенсионного возраста на пять лет ,что мы будем жить богато и зажиточно.Будем путешествовать,ездить на курорты,помогать детям ,лечиться в платных клиниках,вот и пусть выполняют обещанное.Как у нас говорится -отвечай за базар.

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Гость

13:44:10 09-12-2024

Да какие 100 тысяч, когда 12608! Дождёшься существенного повышения, как же.

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Musik

13:53:10 09-12-2024

Гость (13:44:10 09-12-2024) Да какие 100 тысяч, когда 12608! Дождёшься существенного пов... живите долго, внуков растите, детям помогайте - главное сами здоровы будьте.
и надейтесь.
вот сколько живете - столько и надейтесь.

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Гость

13:56:00 09-12-2024

На 2025 г. минимальная пенсия по России 15250,но в Алтайском крае 13573.Мы не в России живем?

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Гость

05:44:04 10-12-2024

А че только сотку? А че не две? А почему не три сотки? Этот опрос напоминает сцену из Золотого теленка, когда Остап спрашивает Балаганова сколько тому нужно для счастья. Вопрос бессмысленный с момента его формулирования.

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Гость

10:27:43 10-12-2024

Мечтать не вредно. И безопасно.

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