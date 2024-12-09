Жители России назвали приемлемый размер пенсии

Число желающих получать от 100 до 200 тысяч рублей в старости выросло вдвое

09 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Ветеранам ВОВ повысят пенсии / Фото: amic.ru

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей. Как сообщает "Прайм", об этом рассказали аналитики Страхового дома ВСК.

Отмечается, что предпочтения россиян в этом вопросе изменились. Если в начале года почти 50% называли достаточной сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года число респондентов с таким ответом снизилось до трети.

"Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25%. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно – жителей Москвы и Санкт-Петербурга", – указывается в исследовании.

При этом каждый второй житель РФ еще не начинал формировать сбережения на пенсию. 32,7% не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода – таких оказалось 33%. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%).

Старость в России собираются встречать 80% респондентов. При этом лишь четверть россиян не планируют менять место жительства после выхода на пенсию – столько же собираются переехать за город, а 23,5% – на юг.