Депутаты запретят работу некоторых "пивнушек" в Алтайском крае

Закрыться придется тем заведениям, которые работают в многоквартирных домах со стороны подъездов

10 декабря 2024, 15:30, Александра Черданцева

Питейное заведение в жилом доме в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парламент Алтайского края готовится принять новый запрет для торговых объектов, продающих алкоголь и работающих в многоквартирных домах. На сессии 12 декабря уже во втором чтении в АКЗС рассмотрят поправки в профильный закон.

Речь идет об объектах, чей вход находится с той же стороны, что и подъезды жилого дома. Исключение сделают для торговых точек, выходящих на "красную линию", при условии, что в доме есть подъезды с разных сторон.

Инициатором закона выступила ЛДПР. Депутат от этой фракции Ирина Шудра рассказала, что в адрес парламентариев поступает множество жалоб на такие заведения.

"Несмотря на установленный запрет, фиксируются многочисленные случаи распития алкогольной продукции во дворах многоквартирных домов, на детских площадках. Одной из причин, способствующих совершению указанных противоправных действий, является размещение в многоквартирных домах торговых объектов, входы в которые организованы со стороны двора, где расположены входы в жилые помещения многоквартирного дома", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Первое чтение состоялось 2 октября. Тогда инициативу поддержало большинство депутатов. А некоторые заявили, что нужны более серьезные запреты и этой меры недостаточно для наведения порядка. Очевидно, что и во втором чтении поправки будут одобрены. Если так, то они вступят в силу 1 сентября 2025 года. То есть время для переезда будет.

Однако большей части бизнеса это не коснется. По данным разработчиков, в Барнауле таких точек всего 14. В других городах региона, таких как Бийск, Рубцовск, Заринск и Белокуриха, подобных объектов нет вовсе, а в Новоалтайске насчитывается два.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2024 года в Алтайском крае время продажи алкоголя было продлено на час – теперь разрешено продавать его до 22:00.