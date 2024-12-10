Депутаты запретят работу некоторых "пивнушек" в Алтайском крае
Закрыться придется тем заведениям, которые работают в многоквартирных домах со стороны подъездов
10 декабря 2024, 15:30, Александра Черданцева
Парламент Алтайского края готовится принять новый запрет для торговых объектов, продающих алкоголь и работающих в многоквартирных домах. На сессии 12 декабря уже во втором чтении в АКЗС рассмотрят поправки в профильный закон.
Речь идет об объектах, чей вход находится с той же стороны, что и подъезды жилого дома. Исключение сделают для торговых точек, выходящих на "красную линию", при условии, что в доме есть подъезды с разных сторон.
Инициатором закона выступила ЛДПР. Депутат от этой фракции Ирина Шудра рассказала, что в адрес парламентариев поступает множество жалоб на такие заведения.
"Несмотря на установленный запрет, фиксируются многочисленные случаи распития алкогольной продукции во дворах многоквартирных домов, на детских площадках. Одной из причин, способствующих совершению указанных противоправных действий, является размещение в многоквартирных домах торговых объектов, входы в которые организованы со стороны двора, где расположены входы в жилые помещения многоквартирного дома", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Первое чтение состоялось 2 октября. Тогда инициативу поддержало большинство депутатов. А некоторые заявили, что нужны более серьезные запреты и этой меры недостаточно для наведения порядка. Очевидно, что и во втором чтении поправки будут одобрены. Если так, то они вступят в силу 1 сентября 2025 года. То есть время для переезда будет.
Однако большей части бизнеса это не коснется. По данным разработчиков, в Барнауле таких точек всего 14. В других городах региона, таких как Бийск, Рубцовск, Заринск и Белокуриха, подобных объектов нет вовсе, а в Новоалтайске насчитывается два.
Стоит отметить, что с 1 сентября 2024 года в Алтайском крае время продажи алкоголя было продлено на час – теперь разрешено продавать его до 22:00.
15:45:11 10-12-2024
кто нибуддь научите депутатов кроме запрещений всё и вся, думать о чем то более позитивном
16:38:03 10-12-2024
у нас пивнушка в доме не со стороны подьездов, думаете так они не шумят и не орут под окнами напившись?
17:15:59 10-12-2024
Гость (16:38:03 10-12-2024) у нас пивнушка в доме не со стороны подьездов, думаете так о... Ввести штраф тысяч в 50 для начала хозяевам этих пивнушке за каждый случай нарушения порядка и, увидите, что наймут охрану и это выйдет намного дешевле, чем разоряться на штрафах
17:08:56 10-12-2024
Вот у меня в знакомых есть и преподаватели и доктора с учеными степенями. Интеллигентные пропойцы, алкаши. И творческая запойная интеллигенция в знакомых имеется. Вот вы знаете, сколько бы они не бухали, они почему-то во дворах дома не орут и в подъездах не гадят. Не скажете, что является причиной, а что следствием в вопросе запрета пивнушек? Быдлячье народонаселение или доступность алкоголя?
10:08:06 11-12-2024
Гость (17:08:56 10-12-2024) Вот у меня в знакомых есть и преподаватели и доктора с учены... Это не алкаши. Не путайте. Это выпивохи, любители алко. Они же в неподобающем виде на работу не являются. Не валяются возле разливаек без трусов. Вот! Они во всем порядочны. Даже если порядочно выпивают.
19:55:36 10-12-2024
а давайте запретим депутатов, чет их слишком много.
я согласен с тем что в МД пивнушки явно лишние, и что алкота орущая под окнами и срущая в подьездах будет всегда.
Единственный минус пивнушек в том что от туда вываливается сброд и устраивает как разборки так и музыкальное шоу.
Особенно в час ночи когда под конами стоит паскуда с громко орущей колонкой и ведь ничего не сделаешь тронешь пальцем так затаскают
19:58:31 10-12-2024
ну что за полумера опять, закрыть пивнушки в жилых домах и все. Стоят под балконами, курят, весь дым в квартире, испражняются тоже под балконами, надоело это быдло
09:09:20 11-12-2024
Гость (19:58:31 10-12-2024) ну что за полумера опять, закрыть пивнушки в жилых домах и в... Я тоже за то, чтобы в первую очередь запретить быдло. Но тут как раз наоборот, рожайте еще больше, говорят.
10:12:19 11-12-2024
Гость (19:58:31 10-12-2024) ну что за полумера опять, закрыть пивнушки в жилых домах и в... рядом с сахарова прикупайте - там по-идее не должно такого быть.
вроде нормально строить собрались, только успевайте, грили еще немного вариант прикупиться там есть.