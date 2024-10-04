"Пить бросит? Ну нет!" В некоторых многоэтажках на Алтае запретят продажу алкоголя

Рассказываем, каким питейным заведениям теперь придется закрыться

04 октября 2024, 08:15, Александра Черданцева

Сессия АКЗС / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Депутаты скоро примут еще один закон против заведений, где продают алкоголь. Их работу запретят в домах, где вход с той же стороны, что и в подъезды. Вопрос обсудили на сессии 2 октября.

Итак, под запрет попадут торговые объекты, расположенные в многоквартирных домах и имеющие вход с фасада, где и входы в жилые помещения. Кстати, в Барнауле таких заведений всего 14. В Бийске, Рубцовске, Заринске и Белокурихе их нет вообще, а в Новоалтайске – два.

Исключения составят точки, выходящие не во двор, а на "красную линию", и если в этом доме есть входы в подъезды с разных сторон. В краевой столице таких тоже всего шесть.

Закон приняли пока только в первом чтении. Если его поддержат и во втором (что очень вероятно), то указанные пивнушки перестанут работать с 1 января 2025 года. То есть у предпринимателей будет время, чтобы переехать в другое место.

С инициативой выступила фракция ЛДПР, остальные поддержали. Депутатам поступают многочисленные обращения на работу таких заведений.

"Такое размещение магазина способствует распитию алкогольной продукции во дворах многоквартирных домов, на детских площадках. И влечет нарушение прав граждан на отдых, безопасную и благоприятную окружающую среду", – отметила депутат от ЛДПР Ирина Шудра.

И добавила, что такое соседство – плохой пример для молодого поколения. Депутаты в целом согласились, но кое-кто считает, что этого недостаточно.

"Вы думаете, что человек, желающий распивать в общественном месте, не в состоянии скоординировать свою деятельность до ближайшей лавочки? Что он выйдет и сразу потеряется, забудет, куда ему идти надо и что дальше делать? А может, из-за этого он пить бросит? Ну нет, у нас сейчас идешь и то "Красное&Белое", то "Бристоль", то "Заправка", – заявила депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова.

Она вообще считает, что во всех многоквартирных домах надо запретить продажу алкоголя. Но поправки фракция все же поддержала.

Как и "Единая Россия". Депутат от ЕР, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько уверен: жители пусть даже и 14 домов будут рады уходу такого соседа.

Добавим, что с 1 сентября в Алтайском крае продлили время продажи алкоголя с 21:00 до 22:00.