"Пить бросит? Ну нет!" В некоторых многоэтажках на Алтае запретят продажу алкоголя
Рассказываем, каким питейным заведениям теперь придется закрыться
04 октября 2024, 08:15, Александра Черданцева
Депутаты скоро примут еще один закон против заведений, где продают алкоголь. Их работу запретят в домах, где вход с той же стороны, что и в подъезды. Вопрос обсудили на сессии 2 октября.
Итак, под запрет попадут торговые объекты, расположенные в многоквартирных домах и имеющие вход с фасада, где и входы в жилые помещения. Кстати, в Барнауле таких заведений всего 14. В Бийске, Рубцовске, Заринске и Белокурихе их нет вообще, а в Новоалтайске – два.
Исключения составят точки, выходящие не во двор, а на "красную линию", и если в этом доме есть входы в подъезды с разных сторон. В краевой столице таких тоже всего шесть.
Закон приняли пока только в первом чтении. Если его поддержат и во втором (что очень вероятно), то указанные пивнушки перестанут работать с 1 января 2025 года. То есть у предпринимателей будет время, чтобы переехать в другое место.
С инициативой выступила фракция ЛДПР, остальные поддержали. Депутатам поступают многочисленные обращения на работу таких заведений.
"Такое размещение магазина способствует распитию алкогольной продукции во дворах многоквартирных домов, на детских площадках. И влечет нарушение прав граждан на отдых, безопасную и благоприятную окружающую среду", – отметила депутат от ЛДПР Ирина Шудра.
И добавила, что такое соседство – плохой пример для молодого поколения. Депутаты в целом согласились, но кое-кто считает, что этого недостаточно.
"Вы думаете, что человек, желающий распивать в общественном месте, не в состоянии скоординировать свою деятельность до ближайшей лавочки? Что он выйдет и сразу потеряется, забудет, куда ему идти надо и что дальше делать? А может, из-за этого он пить бросит? Ну нет, у нас сейчас идешь и то "Красное&Белое", то "Бристоль", то "Заправка", – заявила депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова.
Она вообще считает, что во всех многоквартирных домах надо запретить продажу алкоголя. Но поправки фракция все же поддержала.
Как и "Единая Россия". Депутат от ЕР, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько уверен: жители пусть даже и 14 домов будут рады уходу такого соседа.
Добавим, что с 1 сентября в Алтайском крае продлили время продажи алкоголя с 21:00 до 22:00.
08:41:13 04-10-2024
Аптеки всегда придут на помощь
С боярышником
09:38:48 04-10-2024
Гость (08:41:13 04-10-2024) Аптеки всегда придут на помощь С боярышником ... вот давно уже фунфуриков нет.
а было удобно - и с бояркой, и лимонник, и еще чегото...
чисто, опрятно, красивая девушка рядом за витриной...
10:46:50 04-10-2024
Мусик (09:38:48 04-10-2024) вот давно уже фунфуриков нет.а было удобно - и с бояркой... А антисептики чем не подмога?
10:53:29 04-10-2024
Гость (10:46:50 04-10-2024) А антисептики чем не подмога?... не пил, мне запасов мед.спирта хватит на две жизни.
а кто производит? вдруг нато?
11:42:58 04-10-2024
Каков однако полет фантазии у законодателей по запретам. Это чтоб двери не попутали и случайно "бухла " не купили?
11:55:27 04-10-2024
Запретите уже эти недомагазины Мария-Ра! То что они продают нельзя назвать продуктами даже для животных. А про цены вообще не говорю. Три года уже туда даже не захожу.
15:32:24 04-10-2024
Гость (11:55:27 04-10-2024) Запретите уже эти недомагазины Мария-Ра! То что они продают ...
Три года не ходишь, но тебя до сих пор эти магазины триггерят? Может к доктору сходить все-таки надо?
15:47:10 04-10-2024
Гость (15:32:24 04-10-2024) Три года не ходишь, но тебя до сих пор эти магазины триг... кому-то еда из контейнеров нравится.
и дешевле. даром жэ.
15:56:15 04-10-2024
Гость (15:32:24 04-10-2024) Три года не ходишь, но тебя до сих пор эти магазины триг... Да ходит он в М.-Ра. Просто перед дверями глаза закрывает и шепчет "я в Ашане, Ленте, Красно-Белом, Бахетлеле" ну и т.д.
15:43:59 04-10-2024
Гость (11:55:27 04-10-2024) Запретите уже эти недомагазины Мария-Ра! То что они продают ... а куда ходишь? в пятерочку?