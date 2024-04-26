Депутаты Барнаульской гордумы отказались сокращать расходы на "социалку" и дороги

С соответствующей инициативой вышла администрация города

26 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: mintrans.alregn.ru

Депутаты Барнаульской думы не поддержали изменения в городской бюджет на 2024 год. Поправки предложила внести администрация краевой столицы – они предусматривали существенное снижение расходов на оплату труда бюджетников, ремонт дорог и других направлений. Документ, на удивление, в этот раз дискуссий не вызвал. Но и поддержки среди депутатов не нашел: против проголосовали почти все народные избранники.

Что за поправки рассматривали депутаты?

Проект решения представила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольга Шернина. По ее словам, по состоянию на 1 января 2024 года у города находилось 192 исполнительных листа (речь идет о решении судов взыскать с бюджета средства на строительство ливневок, ремонт дорог, капремонт домов, расселение из аварийного жилья и других судебных штрафов и неустоек). Для их закрытия требуется 8,393 млрд рублей

При этом в бюджете города на эти цели заложено только 1,161 млрд рублей, чего хватит лишь на покрытие 93 исполнительных листов, сообщила Шернина. Мэрия предложила перераспределить расходы казны более чем на семь миллиардов рублей. А именно:

уменьшить на 56% расходы на образование, культуру, "социалку", физкультуру, спорт, оплату труда бюджетников, меры социальной поддержки, строительство и ремонт дорог, содержание бюджетных учреждений, объектов благоустройства, софинансирование национальных региональных проектов;

увеличить на 80% расходы на национальную экономику и на 65% – по разделу ЖКХ. При этом общие параметры бюджета должны остаться неизменными: доходы составят 27,8 млрд рублей, расходы – 29,1 млрд, дефицит 1,3 млрд.

В заключении Счетной палаты утверждается, что сокращение расходов повлечет дополнительную нагрузку на бюджет в виде штрафных санкций и новых судебных актов. Об этом говорят и депутаты.

"Если мы примем предложенный проект, то мы просто-напросто не сможем, в первую очередь, исполнять свои социальные обязательства", – отметил замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов.

Против проголосовала "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Фракция КПРФ воздержалась от голосования.

С инициативой о единовременном погашении долгов города по исполнительным листам мэрия города выходит ежегодно. И в последние годы депутаты Барнаульской думы всегда голосуют против. В прошлом году народные избранники отмечали, что город должен развиваться и жить, но перераспределение расходов этому помешает.