Заседание Барнаульской гордумы 1 декабря можно по праву назвать историческим

01 декабря 2023, 13:05, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы вслед за краевыми приняли бюджет города на 2024 год и следующую двухлетку в окончательном, втором чтении. Заседание прошло в пятницу, 1 декабря. Впервые за долгое время главный финансовый документ пришелся по душе всем депутатам, не получив ни одного голоса против. О том, на что будет жить Барнаул в 2024 году и почему у законопроекта не нашлось противников, – в материале amic.ru.

Каким будет бюджет Барнаула на 2024 год?

Доходы – 27,2 млрд рублей (из них неналоговые и налоговые доходы, то есть собственные средства города, – 11,9 млрд рублей);

расходы – 28,3 млрд рублей;

дефицит – 1,8 млрд рублей.

В первом чтении бюджет принимали с более скромными параметрами: доходы были запланированы в сумме 22,3 млрд рублей; расходы – 23,3 млрд рублей; дефицит – 1 млрд рублей.

Однако сразу было понятно, что показатели вырастут за счет дополнительных поступлений из вышестоящих бюджетов. В этом году в городскую казну между чтениями дополнительно передали 4,5 млрд рублей. Таким образом, межбюджетные трансферты в следующем году суммарно составят 15,2 млрд рублей.

Как распределят деньги?

По словам главы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Ольги Шерниной, разработанный бюджет способствует "развитию города и улучшению жизни граждан".

Как было и в прошлые годы, основная часть средств пойдет на социальную сферу (56%). В документ заложено увеличение с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% и на 5,5% – зарплат бюджетников (они выросли 1 октября 2023 года).

Дополнительные средства направят на ремонт сетей водоснабжения БМК "Меланжист Алтая", строительство и ремонт дорог, благоустройство общественно значимых территорий, организацию питания школьников, оснащение учреждений образования и культуры. Кроме того, расходы вырастут на ремонт сельских дорог, антитеррористические мероприятия, выявление и снос аварийных деревьев, содержание бездомных животных и другие. Также по рекомендации прокуратуры увеличат вложения в капремонт зданий. Город продолжит участвовать в реализации трех национальных и четырех региональных нацпроектов.

"Есть ряд опасений"

По мнению главы фракции ЛДПР Алексея Скосырского, "без сомнений, бюджет социально ориентирован и направлен на развитие города и поддержку жителей". Он похвалил разработчиков, что они услышали многие поправки, предложенные либерал-демократами.

"Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений – это день сегодняшний. Охрана и антитеррористическая защищенность детских, дошкольных образовательных учреждений – это наше будущее. Ремонт асфальтового покрытия на аллее ветеранов на Васильевском кладбище – это наш долг и память. Не может не радовать то, что расходы существенно подросли – до 28 млрд рублей", – сообщил Скосырский, заявив, что фракция поддержит бюджет.





Руководитель "новолюдов" в БГД Никита Федюнин сразу сообщил: фракция поддержит бюджет. По мнению депутата, документ сбалансирован, позволяет исполнить социальные обязательства, да и в целом "качественно разработан". Фракция настаивала на выделении дополнительных средств на гранты для молодежных НКО, содержание бродячих животных и других мерах. И большую часть предложений учли, сообщил думец.

Не обошлось и без "но".

"У нас есть ряд опасений, одно из ключевых – прекращение действия программы формирования комфортной городской среды в 2025 году. Город должен и дальше сотрудничать с администрацией края по привлечению средств для продолжения этой программы. Также нужно более высокими темпами наращивать поддержку механизма инициативного бюджетирования, который хорошо себя зарекомендовал, привлекать средства для реализации проектов к 300-летию Барнаула: cтроительство школы искусства в Индустриальном районе, парка за ТЦ "Европа", обновление общественного транспорта. Повышать зарплату муниципальным служащим, "которая нередко равна МРОТ", – перечислил проблемы Федюнин, поблагодарив всех, кто "обивал пороги ведомств для привлечения городу допсредств".



Исполнить долг перед жителями

На то, что бюджет значительно улучшился между двумя чтениями, указал и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Торычев. Социалисты разработали пять поправок, все их учли. В частности, партийцы предложили увеличить средства на выявление и снос аварийных деревьев, которые приносят немало бед во время ураганов, говорит социалист.

Порекомендовали партийцы разработчикам также нарастить объем вложений в озеленение, содержание общественных территорий, капремонт зданий, грантовую поддержку в сфере молодежной политики.

"Часть наших предложений совпала с предложениями других фракций, что позволило увеличить шансы на принятие ряда поправок. Администрация города и комитет по финансам проявляли максимальную заинтересованность в работе с фракциями", – похвалил разработчиков документа Торычев.



Впервые за долгие годы документ пришелся по душе коммунистам. Впрочем, не обошлось и без претензий. Со слов главы фракции Сергея Немчинова, бюджет должен быть минимум в два раза больше существующего, чтобы "закрыть долг перед горожанами". Но работа администрации в этом году "получилась конструктивной", а потому партийцы решили поддержать законопроект.

"Наконец, мы увидели реальные шаги по решению проблемы города с общественным транспортом. С 2018 года мы настаиваем, что проблема нехватки общественного транспорта должна решаться созданием крупного муниципального автобусного перевозчика. Сейчас началось движение в этом направлении. В 2024 году муниципальный автобусный перевозчик будет создан. Мы надеемся, что он будет прозрачным, открытым и образцовым", – выступил Немчинов.

Расхвалил главный финансовый документ города и глава единороссов Владислав Перерядов.

"Рассматриваемый проект бюджета направлен на улучшение качества жизни и благосостояния жителей. Несмотря на то, что верстался бюджет в нелегких условиях, он по-прежнему социально ориентирован", – отметил Перерядов.

Бюджет поддержали все 35 присутствующих на заседании депутатов. Против никто не проголосовал. Обошлось в этот раз и без воздержавшихся. Такого консенсуса при принятии главного финансового документа Барнаульская гордума достигла впервые с 2010-х годов.

Каким был бюджет Барнаула на 2023 год?

доходы – 26,08 млрд рублей;

расходы – 27,14 млрд рублей;

дефицит – 1,6 млрд рублей.

В прошлом году между первым и вторым чтением Барнаулу дополнительно передали из вышестоящих бюджетов 4,5 млрд (как и в этом году). Документ в окончательном, втором чтении одобрили фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди", коммунисты воздержались при голосовании. Кстати, это была первая "бюджетная" работа депутатов новым составом, который избрали осенью 2022 года.