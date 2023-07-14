Дерево рухнуло на автомобиль в алтайском городе

Все произошло из-за сильного ветра

14 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Наш город Заринск"

В городе Заринске Алтайского края часть тополя рухнула на иномарку.

В паблике местной газеты "Наш город Заринск" сообщают, что все произошло в одном из дворов в результате ураганного ветра.

Судя по фото, машина не получила серьезных повреждений.

Напомним, в Алтайском крае на днях прошел мощный шторм, из-за которого пострадали жилые дома, здания и ЛЭП. Кадры последствий стихии – в нашей подборке.