Дерево рухнуло на автомобиль в алтайском городе
Все произошло из-за сильного ветра
14 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Наш город Заринск"
В городе Заринске Алтайского края часть тополя рухнула на иномарку.
В паблике местной газеты "Наш город Заринск" сообщают, что все произошло в одном из дворов в результате ураганного ветра.
Судя по фото, машина не получила серьезных повреждений.
Напомним, в Алтайском крае на днях прошел мощный шторм, из-за которого пострадали жилые дома, здания и ЛЭП. Кадры последствий стихии – в нашей подборке.
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