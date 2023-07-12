Сорванные крыши и град с куриное яйцо. Последствия мощного шторма в Алтайском крае
От непогоды существенно пострадал пригород Барнаула
12 июля 2023, 09:30, ИА Амител
В Алтайском крае в ночь на 12 июля прошел мощный шторм, из-за чего пострадали жилые дома, здания и линии электропередачи. Amic.ru собрал фото с последствиями стихии.
Как сообщали в региональном Минпромэнерго, очень сильно пострадали от непогоды пригородные поселки Барнаула Спутник и Авиатор: там на провода упали части крыш и другие предметы. Персонал алтайского филиала "Россети Сибирь" сейчас приводит ЛЭП в порядок.
В Авиаторе при этом у одного из домов и вовсе полностью снесло крышу, сообщают очевидцы.
На повороте к аэропорту проезжую часть завалило ветками – автомобилисты были вынуждены объезжать препятствие.
Также часть дерева рухнула на дорогу по адресу ул. Георгия Исакова, 119.
А в селе Тальменка тем временем выпал крупный град. В паблике Barnaul 22 люди поделились снимками, на которых видно, что льдины были сопоставимы по размеру с крупными виноградинами, а в некоторых случаях – даже с куриное яйцо.
В каком состоянии находятся посадки и есть ли вообще какие-либо повреждения от стихии, жители райцентра не уточнили.
При этом в телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что разрушения от непогоды были в селе Луговое Тальменского района. На кадрах ниже видно, как стихия потрепала одно из местных зданий.
По данным синоптиков, 12 июля в Алтайском крае ожидается жара до +37 градусов. При этом по северу и востоку региона местами прогнозируются небольшие дожди, возможны грозы.
10:37:51 12-07-2023
Судя по фото, град с куриное яйцо из Марии Ра
11:05:28 12-07-2023
Гость (10:37:51 12-07-2023) Судя по фото, град с куриное яйцо из Марии Ра... Нормальны яйцы в марийке. Не надо мистификаций!
14:06:34 12-07-2023
Гость (10:37:51 12-07-2023) Судя по фото, град с куриное яйцо из Марии Ра... За них уже выплатили 7 000 000 вечнозелёных отступных испанскому жеребцу?
13:28:11 12-07-2023
О шторме должны предупреждать, а у нас как обычно: "К вечеру возможен небольшой дождь"...