Сорванные крыши и град с куриное яйцо. Последствия мощного шторма в Алтайском крае

От непогоды существенно пострадал пригород Барнаула

12 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Последствия шторма в пригороде Барнаула / Фото: Минпромэнерго Алтайского края

В Алтайском крае в ночь на 12 июля прошел мощный шторм, из-за чего пострадали жилые дома, здания и линии электропередачи. Amic.ru собрал фото с последствиями стихии.

Как сообщали в региональном Минпромэнерго, очень сильно пострадали от непогоды пригородные поселки Барнаула Спутник и Авиатор: там на провода упали части крыш и другие предметы. Персонал алтайского филиала "Россети Сибирь" сейчас приводит ЛЭП в порядок.

Последствия шторма в пригороде Барнаула / Фото: Минпромэнерго Алтайского края

В Авиаторе при этом у одного из домов и вовсе полностью снесло крышу, сообщают очевидцы.

Фото: "В курсе 22"

На повороте к аэропорту проезжую часть завалило ветками – автомобилисты были вынуждены объезжать препятствие.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Также часть дерева рухнула на дорогу по адресу ул. Георгия Исакова, 119.

Фото: "Инцидент Барнаул"

А в селе Тальменка тем временем выпал крупный град. В паблике Barnaul 22 люди поделились снимками, на которых видно, что льдины были сопоставимы по размеру с крупными виноградинами, а в некоторых случаях – даже с куриное яйцо.

Фото: Barnaul 22

В каком состоянии находятся посадки и есть ли вообще какие-либо повреждения от стихии, жители райцентра не уточнили.

При этом в телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что разрушения от непогоды были в селе Луговое Тальменского района. На кадрах ниже видно, как стихия потрепала одно из местных зданий.









Фото: "В курсе 22"

По данным синоптиков, 12 июля в Алтайском крае ожидается жара до +37 градусов. При этом по северу и востоку региона местами прогнозируются небольшие дожди, возможны грозы.