Дерево упало и перекрыло проезд из двора в Барнауле

О пострадавших не сообщается

29 июня 2025, 12:35, ИА Амител

Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"

Дерево упало и перекрыло проезд из двора дома на улице Папанинцев, 121. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Что стало причиной падения дерева — неизвестно. Судя по кадрам, серьезных повреждений стоявшие под ним автомобили не получили. О пострадавших не сообщается.