Дерево упало и перекрыло проезд из двора в Барнауле
О пострадавших не сообщается
29 июня 2025, 12:35, ИА Амител
Упавшее дерево / Фото: "Инцидент Барнаул"
Дерево упало и перекрыло проезд из двора дома на улице Папанинцев, 121. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Что стало причиной падения дерева — неизвестно. Судя по кадрам, серьезных повреждений стоявшие под ним автомобили не получили. О пострадавших не сообщается.
13:26:51 29-06-2025
Вообще, кто отвечает за деревья во дворе, учли управляющая компания снимает с себя ответственность?
17:15:38 29-06-2025
Эти старые деревья с прогнившей сердцевиной очень опасны. Ни когда не знаешь когда они упадут. Необходимо их спиливать и высаживать молодые. И никто как ТСЖ этим должны заниматься на своих территориях.
11:30:31 30-06-2025
У нас во дворе 5 сухих берез. Позвонила в УК с просьбой их спилить. Мне ответили: собирайте собрание, голосуйте. Если наберете нужное количество голосов-спилим. То есть это не они должны 2 раза в год мониторить состояние деревьев, а мы? А когда они упадут на кого-нибудь, кто будет отвечать?