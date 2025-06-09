НОВОСТИОбщество

Размытый берег и сломанные деревья. Барнаульцы запечатлели последствия вечернего ливня

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях

09 июня 2025, 08:59, ИА Амител

Вечером 8 июня в Барнауле прошел сильный ливень. Из-за непогоды затопило улицы краевой столицы. Кроме того, некоторые участки проезжей части перекрыли упавшие деревья, а берег по улице Промышленной и вовсе размыло дождем. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

Такой берег Оби после ливня запечатлели барнаульцы на улице Промышленной. Снимки опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Фото: "В курсе 22"

Не обошлось и без обрушения деревьев. На улице Эмилии Алексеевой они упали на автомобили, а на Малом Павловском тракте – заблокировали проезд. Фотографиями поделились подписчики сообщества Barnaul 22.

Фото: Barnaul 22

Очевидцы дополнили, что на Малом Павловском тракте дерево также упало на машину. Кроме того, оно задело провод, который повис на уровне человеческого роста. Кадры опубликовал "Инцидент Барнаул".

Фото: "Инцидент Барнаул"

Напомним, вечером 8 июня краевую столицу накрыл сильный ливень, из-за которого город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. Также на улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан.

Барнаул поплыл. Жители краевой столицы делятся последствиями непогоды

На одной из записей видно погруженный в воду автомобиль, который, несмотря ни на, что продолжает движение
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 4

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Гость

13:08:52 09-06-2025

У нас такого природного беспредела, как обычно не бывает, вот что значит под присмотром Бога - Создателя.

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Гость

13:49:41 09-06-2025

класс ! дрова валяются, поеду загружу

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Гость

14:02:48 09-06-2025

Гость (13:49:41 09-06-2025) класс ! дрова валяются, поеду загружу... Точно. Загрузи полный крузак, потом секретными дорогами за 15 минут развези их по 45 квартирам брата. Потом позвони маме и скажи ей, что бы она тебе новую домработницу нашла. Потому что прежнюю ты уволила застав ее в постели с твоим мужем.

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Musik

14:08:42 09-06-2025

Гость (14:02:48 09-06-2025) Точно. Загрузи полный крузак, потом секретными дорогами за 1... ничего не понял. догадываюсь что смешно

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