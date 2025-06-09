Размытый берег и сломанные деревья. Барнаульцы запечатлели последствия вечернего ливня
Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях
09 июня 2025, 08:59, ИА Амител
Вечером 8 июня в Барнауле прошел сильный ливень. Из-за непогоды затопило улицы краевой столицы. Кроме того, некоторые участки проезжей части перекрыли упавшие деревья, а берег по улице Промышленной и вовсе размыло дождем. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.
Такой берег Оби после ливня запечатлели барнаульцы на улице Промышленной. Снимки опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Не обошлось и без обрушения деревьев. На улице Эмилии Алексеевой они упали на автомобили, а на Малом Павловском тракте – заблокировали проезд. Фотографиями поделились подписчики сообщества Barnaul 22.
Очевидцы дополнили, что на Малом Павловском тракте дерево также упало на машину. Кроме того, оно задело провод, который повис на уровне человеческого роста. Кадры опубликовал "Инцидент Барнаул".
Напомним, вечером 8 июня краевую столицу накрыл сильный ливень, из-за которого город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. Также на улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан.
13:08:52 09-06-2025
У нас такого природного беспредела, как обычно не бывает, вот что значит под присмотром Бога - Создателя.
13:49:41 09-06-2025
класс ! дрова валяются, поеду загружу
14:02:48 09-06-2025
Гость (13:49:41 09-06-2025) класс ! дрова валяются, поеду загружу... Точно. Загрузи полный крузак, потом секретными дорогами за 15 минут развези их по 45 квартирам брата. Потом позвони маме и скажи ей, что бы она тебе новую домработницу нашла. Потому что прежнюю ты уволила застав ее в постели с твоим мужем.
14:08:42 09-06-2025
Гость (14:02:48 09-06-2025) Точно. Загрузи полный крузак, потом секретными дорогами за 1... ничего не понял. догадываюсь что смешно