Размытый берег и сломанные деревья. Барнаульцы запечатлели последствия вечернего ливня

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях

09 июня 2025, 08:59, ИА Амител

Вечером 8 июня в Барнауле прошел сильный ливень. Из-за непогоды затопило улицы краевой столицы. Кроме того, некоторые участки проезжей части перекрыли упавшие деревья, а берег по улице Промышленной и вовсе размыло дождем. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

Такой берег Оби после ливня запечатлели барнаульцы на улице Промышленной. Снимки опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Фото: "В курсе 22"

Не обошлось и без обрушения деревьев. На улице Эмилии Алексеевой они упали на автомобили, а на Малом Павловском тракте – заблокировали проезд. Фотографиями поделились подписчики сообщества Barnaul 22.

Фото: Barnaul 22

Очевидцы дополнили, что на Малом Павловском тракте дерево также упало на машину. Кроме того, оно задело провод, который повис на уровне человеческого роста. Кадры опубликовал "Инцидент Барнаул".

Фото: "Инцидент Барнаул"

Напомним, вечером 8 июня краевую столицу накрыл сильный ливень, из-за которого город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. Также на улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан.